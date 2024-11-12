Умєров про укладений контракт із ICEYE: наші воїни матимуть детальні фото поля бою із SAR-супутників

Міноборони України підписало стратегічно важливий контракт із компанією ICEYE - лідером у галузі SAR-супутників.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Розширюємо можливості нашої розвідки завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Завдяки цьому контракту наші військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій. Командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE", - пояснив міністр.

За словами Умєрова, ця угода стала можливою завдяки підтримці уряду Німеччини та концерну Rheinmetall, який виступив стороною контракту.

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"Вдячний нашим партнерам за сприяння та довіру. Запроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових", - резюмує він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що від початку жовтня цього року Україна почала отримувати нові супутникові зображення, зроблені супутниками SAR ICEYE у межах співпраці з концерном Rheinmetall.