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Умєров про укладений контракт із ICEYE: наші воїни матимуть детальні фото поля бою із SAR-супутників

Міноборони України підписало стратегічно важливий контракт із компанією ICEYE - лідером у галузі SAR-супутників.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Розширюємо можливості нашої розвідки завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Завдяки цьому контракту наші військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій. Командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE", - пояснив міністр.

За словами Умєрова, ця угода стала можливою завдяки підтримці уряду Німеччини та концерну Rheinmetall, який виступив стороною контракту.

SAR-супутник

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"Вдячний нашим партнерам за сприяння та довіру. Запроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових", - резюмує він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що від початку жовтня цього року Україна почала отримувати нові супутникові зображення, зроблені супутниками SAR ICEYE у межах співпраці з концерном Rheinmetall.

Автор: 

Міноборони (7361) розвідка (3861) супутник (295) Умєров Рустем (606)


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Топ коментарі
+13
А шо з "супутника Притули" вже фото немає? Плівка скінчилась?......
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12.11.2024 11:02
+8
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12.11.2024 11:13
+4
Так у нас же вроде уже был договор на безоплатное получение снимков. И с союзниками из Японии. А спутник от Притулы?

https://www.dw.com/ru/fond-prituly-kupil-dla-ukrainy-dostup-k-finskim-sputnikam/a-62860662
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12.11.2024 11:11
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А шо з "супутника Притули" вже фото немає? Плівка скінчилась?......
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12.11.2024 11:02 Відповісти
Ну ніби на серпень 24 року Гур звітувало що доступ ще є.
Це контракт з тією самою компанією ICEYE, але наскільки я колись бачив в розборі того котракту, то супутник постійно умовно не подає знімки, а з якимось проміжком часу коли пролітає над територією України, а тепер мабуть можна коригувати орбіту для запитів генштабу.
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12.11.2024 11:10 Відповісти
Продали мабуть той супутник. Притула мовчить і його за це не посилають воювати.
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12.11.2024 11:40 Відповісти
Хороші супутникові знімки, а ще було б добре замовити свій супутник оптичної розвідки, то не так дорого зараз і доставка також подешевшала із SpaceX.
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12.11.2024 11:04 Відповісти
Замовити свій супутник? Ви що?!?! А як же тоді будувати дороги? А про прокурворів з суддями ви подумали - попухнуть з голоду! І взагалі: "не на часі!" (тм)
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12.11.2024 11:20 Відповісти
Так у нас же вроде уже был договор на безоплатное получение снимков. И с союзниками из Японии. А спутник от Притулы?

https://www.dw.com/ru/fond-prituly-kupil-dla-ukrainy-dostup-k-finskim-sputnikam/a-62860662
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12.11.2024 11:11 Відповісти
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12.11.2024 11:13 Відповісти
А що сталось з даними в реальному часі з американських військових супутників після звільнення Залужного? Подання тоді зупинили до повної ідентифікації нового командувача. І що? Невже спецслужби США не дозволили? Багато кротів могли дістати доступ до секретних даних?
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12.11.2024 11:20 Відповісти
Тупо бабло пиляють!

А шо там з супутником Притули ?!
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12.11.2024 11:40 Відповісти
Для чого про це заявляти? Невиправні дебіли із МОУ
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12.11.2024 11:53 Відповісти
А "Гууудок".
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12.11.2024 12:31 Відповісти
Скільки коштує ці послуги для бюджету? Чому немає співпраці з обміну данними?
Всім вже в очі понасерли?
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12.11.2024 14:14 Відповісти
 
 