Росія вивела на орбіту два іранські супутники

5 листопада російська ракета-носій "Союз 2.1б" стартувала з космодрому "Східний" в Амурській області запустивши 53 супутники, серед яких було два супутники іранського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни.

У такий спосіб Росія продовжила тенденцію двостороннього російсько-іранського космічного співробітництва.

Зазначається, що вранці 5 листопада російська ракета-носій "Союз 2.1б" стартувала з космодрому "Східний" в Амурській області запустивши 53 супутники на висоту 500 кілометрів.

За даними іранських ЗМІ, серед запущених супутників були іранські супутники "Kousar" і "Hodhod".

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Як повідомляється, супутник "Kousar" є супутником високої роздільної здатності, який знімає земну поверхню для сільськогосподарських цілей, управління природними ресурсами та охорони навколишнього середовища, тоді як супутник "Hodhod" призначений для створення мереж супутникового зв'язку та інтернету для забезпечення зв'язку з важкодоступними територіями.

Супутники побудувала і спроєктувала приватна іранська компанія "Омід Фаза".

Нагадаємо, Росія раніше запустила на орбіту іранський супутник дистанційного зондування Землі "Хайям" (інша назва - "Канопус-В") та дослідницький супутник "Парс-1" у серпні 2022 року та лютому 2024 року, відповідно.

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Як припускали в ISW, Іран може використовувати ці супутники для атак за кордоном.

Співпраця РФ та Ірану

Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.

Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси.

Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.

У вересні цьогоріч видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.