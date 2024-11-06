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Росія вивела на орбіту два іранські супутники

Росія вивела на орбіту два іранські супутники

5 листопада російська ракета-носій "Союз 2.1б" стартувала з космодрому "Східний" в Амурській області запустивши 53 супутники, серед яких було два супутники іранського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни.

У такий спосіб Росія продовжила тенденцію двостороннього російсько-іранського космічного співробітництва.

Зазначається, що вранці 5 листопада російська ракета-носій "Союз 2.1б" стартувала з космодрому "Східний" в Амурській області  запустивши 53 супутники на висоту 500 кілометрів.

За даними іранських ЗМІ, серед запущених супутників були іранські супутники "Kousar" і "Hodhod".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран передав Росії два супутники для запуску на орбіту, - ЗМІ

Як повідомляється, супутник "Kousar" є супутником високої роздільної здатності, який знімає земну поверхню для сільськогосподарських цілей, управління природними ресурсами та охорони навколишнього середовища, тоді як супутник "Hodhod" призначений для створення мереж супутникового зв'язку та інтернету для забезпечення зв'язку з важкодоступними територіями.

Супутники побудувала і спроєктувала приватна іранська компанія "Омід Фаза".

Нагадаємо, Росія раніше запустила на орбіту іранський супутник дистанційного зондування Землі "Хайям" (інша назва - "Канопус-В") та дослідницький супутник "Парс-1" у серпні 2022 року та лютому 2024 року, відповідно.

Також читайте: Швеція звинуватила Росію у порушенні роботи супутників

Як припускали в ISW, Іран може використовувати ці супутники для атак за кордоном.

Співпраця РФ та Ірану

Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.

Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси.

Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.

У вересні цьогоріч видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

Автор: 

Іран (2296) росія (66431) супутник (304)


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06.11.2024 08:34 Відповісти
І це тількі початок при трампі буде ваще за*бісь...але американці кончені куколди і їм це все довподоби. Якщо Україна ще не розробила хочаб одну ядрьону бімбу то це послідні місяці її незалежності і існування Українського народу як етноса
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06.11.2024 08:35 Відповісти
Ядрьона бонба не врятувала рашу від захоплення ЗСУ частини Курської області (я не даю оцінку - просто сам факт). Ядрьона програма не врятувала Іран від удару по ньому авіацією Ізраїлю. Всі налімонівают на якусь "чарівну пігулку", якої не існує
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06.11.2024 08:47 Відповісти
поки американці обирають собі наступного президента, кацапи роблять своє. північна Корея запускає балістику в бік Японії, Китай проводить військові маневри під носом США, Дімон - лякає вбивством голів держав, якщо так далі піде, то таліби будуть скоро носитися з ядерною бомбою під Капітолієм.
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06.11.2024 08:46 Відповісти
й ці супутники вже очікувано начинені західними деталями..., за гроші західний світ радо погоджується на те, щоб якомога скоріше себе вбити..., поки західні партнери трясуться над кожною копійкою у допомозі єдиній країні, яка бореться з вісью зла, рашка зі своїми партнерами витрачають шалені гроші, щоб цей світ скоріше провалився в пекло....
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06.11.2024 09:06 Відповісти
Та похоже Иран и авианосец скоро в Каспийское море спустит. А может уже давно причалил в Астрахани! Учитесь хуторские!
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06.11.2024 09:07 Відповісти
Зєлєнскій хуторський?
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06.11.2024 09:35 Відповісти
 
 