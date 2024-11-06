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Россия вывела на орбиту два иранских спутника, - ISW

Росія вивела на орбіту два іранські супутники

5 ноября российская ракета-носитель "Союз 2.1б" стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области запустив 53 спутника, среди которых было два спутника иранского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны.

Таким образом Россия продолжила тенденцию двустороннего российско-иранского космического сотрудничества.

Отмечается, что утром 5 ноября российская ракета-носитель "Союз 2.1б" стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области запустив 53 спутника на высоту 500 километров.

По данным иранских СМИ, среди запущенных спутников были иранские спутники "Kousar" и "Hodhod".

Читайте: Иран передал России два спутника для запуска на орбиту, - СМИ

Как сообщается, спутник "Kousar" является спутником высокого разрешения, который снимает земную поверхность для сельскохозяйственных целей, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, тогда как спутник "Hodhod" предназначен для создания сетей спутниковой связи и интернета для обеспечения связи с труднодоступными территориями.

Спутники построила и спроектировала частная иранская компания "Омид Фаза".

Напомним, Россия ранее запустила на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" (другое название - "Канопус-В") и исследовательский спутник "Парс-1" в августе 2022 года и феврале 2024 года, соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция обвинила Россию в нарушении работы спутников

Как предполагали в ISW, Иран может использовать эти спутники для атак за рубежом.

Сотрудничество РФ и Ирана

Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.

Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.

В сентябре этого года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

Автор: 

Иран (2043) россия (96420) спутник (235)


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06.11.2024 08:34 Ответить
І це тількі початок при трампі буде ваще за*бісь...але американці кончені куколди і їм це все довподоби. Якщо Україна ще не розробила хочаб одну ядрьону бімбу то це послідні місяці її незалежності і існування Українського народу як етноса
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06.11.2024 08:35 Ответить
Ядрьона бонба не врятувала рашу від захоплення ЗСУ частини Курської області (я не даю оцінку - просто сам факт). Ядрьона програма не врятувала Іран від удару по ньому авіацією Ізраїлю. Всі налімонівают на якусь "чарівну пігулку", якої не існує
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06.11.2024 08:47 Ответить
поки американці обирають собі наступного президента, кацапи роблять своє. північна Корея запускає балістику в бік Японії, Китай проводить військові маневри під носом США, Дімон - лякає вбивством голів держав, якщо так далі піде, то таліби будуть скоро носитися з ядерною бомбою під Капітолієм.
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06.11.2024 08:46 Ответить
й ці супутники вже очікувано начинені західними деталями..., за гроші західний світ радо погоджується на те, щоб якомога скоріше себе вбити..., поки західні партнери трясуться над кожною копійкою у допомозі єдиній країні, яка бореться з вісью зла, рашка зі своїми партнерами витрачають шалені гроші, щоб цей світ скоріше провалився в пекло....
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06.11.2024 09:06 Ответить
Та похоже Иран и авианосец скоро в Каспийское море спустит. А может уже давно причалил в Астрахани! Учитесь хуторские!
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06.11.2024 09:07 Ответить
Зєлєнскій хуторський?
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06.11.2024 09:35 Ответить
 
 