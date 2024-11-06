Россия вывела на орбиту два иранских спутника, - ISW

5 ноября российская ракета-носитель "Союз 2.1б" стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области запустив 53 спутника, среди которых было два спутника иранского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны.

Таким образом Россия продолжила тенденцию двустороннего российско-иранского космического сотрудничества.

Отмечается, что утром 5 ноября российская ракета-носитель "Союз 2.1б" стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области запустив 53 спутника на высоту 500 километров.

По данным иранских СМИ, среди запущенных спутников были иранские спутники "Kousar" и "Hodhod".

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Как сообщается, спутник "Kousar" является спутником высокого разрешения, который снимает земную поверхность для сельскохозяйственных целей, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, тогда как спутник "Hodhod" предназначен для создания сетей спутниковой связи и интернета для обеспечения связи с труднодоступными территориями.

Спутники построила и спроектировала частная иранская компания "Омид Фаза".

Напомним, Россия ранее запустила на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" (другое название - "Канопус-В") и исследовательский спутник "Парс-1" в августе 2022 года и феврале 2024 года, соответственно.

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Как предполагали в ISW, Иран может использовать эти спутники для атак за рубежом.

Сотрудничество РФ и Ирана

Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.

Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.

В сентябре этого года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.