Швеция обвинила Россию в нарушении работы спутников

Власти Швеции заявили, что Россия создала помехи, которые коснулись трех различных спутниковых сетей Sirius. Они начали некорректно работать в этом году, сразу после присоединения страны к НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что эти спутниковые сети являются одними из основных, обслуживающих скандинавские страны и страны Восточной Европы.

"Эти сбои, конечно же, серьезны и могут рассматриваться как часть более широких гибридных действий России, направленных против Швеции и других стран", - заявил Bloomberg шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Он добавил, что сейчас Швеция и другие государства работают над тем, чтобы "найти ответ" на действия Москвы.

По словам премьера, сбои коснулись и телевещания в Украине, которое зависит от целевого спутника, принадлежащего шведской компании, которую он не назвал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США считают, что российский "Космос 2576" может угрожать другим спутникам на орбите и атаковать их, - Reuters

Шведское Управление почты и телекоммуникаций обратилось в совет Международного союза электросвязи с просьбой рассмотреть эту ситуацию, сообщает агентство. С аналогичными жалобами в Международный союз электросвязи обратились Франция, Нидерланды и Люксембург. Страны планируют обсудить проблему препятствий в конце июня.

Напомним, ранее страны Балтии обвинили Россию в глушении GPS-сигнала самолетов над Балтийским регионом/