Швеция обвинила Россию в нарушении работы спутников

Власти Швеции заявили, что Россия создала помехи, которые коснулись трех различных спутниковых сетей Sirius. Они начали некорректно работать в этом году, сразу после присоединения страны к НАТО.

Отмечается, что эти спутниковые сети являются одними из основных, обслуживающих скандинавские страны и страны Восточной Европы.

"Эти сбои, конечно же, серьезны и могут рассматриваться как часть более широких гибридных действий России, направленных против Швеции и других стран", - заявил Bloomberg шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Он добавил, что сейчас Швеция и другие государства работают над тем, чтобы "найти ответ" на действия Москвы.

По словам премьера, сбои коснулись и телевещания в Украине, которое зависит от целевого спутника, принадлежащего шведской компании, которую он не назвал.

Шведское Управление почты и телекоммуникаций обратилось в совет Международного союза электросвязи с просьбой рассмотреть эту ситуацию, сообщает агентство. С аналогичными жалобами в Международный союз электросвязи обратились Франция, Нидерланды и Люксембург. Страны планируют обсудить проблему препятствий в конце июня.

Напомним, ранее страны Балтии обвинили Россию в глушении GPS-сигнала самолетов над Балтийским регионом/

"...зараз Швеція та інші держави працюють над тим, щоб "знайти відповідь" на дії Москви..."

Без сумніву, відповідь не забариться - ще потужніше почнуть жувати шмарклі.
21.06.2024 11:25 Ответить
можна !!! і таке робилося за останні 10-20 років і не раз для геостаціонарних телекомунікаційних супутників (телебачення, супутниковий інтернет) !!! а робиться це відносно дуже порсто на супутник подається завада (сруцкою "помеха)" на тій же частоті та іншими параметрами передавача що й корисний сигнал !!! в результаті увесь супутник або його частина втрачає працездатність !!! параметри уплінка на кожен супутник можна знайти у відкритому доступі !!!
21.06.2024 11:37 Ответить
До речi так, для геостаціонарних жеж
21.06.2024 11:39 Ответить
кацапи навіть не уявляють, що технологічний Захід, при бажанні, може зробити з Московією андрофагів з айфонами..
21.06.2024 11:44 Ответить
Стоїть НАТО при дорозі
Що робить не знає
Наче й сила битись є
Та ... духу немає
21.06.2024 11:47 Ответить
..мав на увазі "технологІчний Захід", тут зовсім не треба махати дубинкою - іноді достатньо трошки зкоригувати машинний код (0 та 1) там, де треба... і "ляже усе", від "каси у супермаркеті чи мобілки до дверей у бункері *****"..
21.06.2024 12:21 Ответить
 
 