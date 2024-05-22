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В США считают, что российский "Космос 2576" может угрожать другим спутникам на орбите и атаковать их, - Reuters

Росія запустила супутник Космос 2576 на орбіту

На прошлой неделе Россия запустила спутник "COSMOS 2576", который, по мнению американской разведки, является оружием, способным проверять и атаковать другие спутники. Сейчас этот российский космический аппарат отслеживает американский спутник-шпион на орбите.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во вторник космическое командование США (USSPACECOM) заявило, что запущенный Россией спутник "Космос 2576" является оружием, способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.

Запуск спутника

Агентство напомнило, что российская ракета "Союз" стартовала с космодрома Плесецк в России 16 мая и вывела на низкую околоземную орбиту по меньшей мере девять спутников. Среди них, в частности, и "Космос 2576" - тип российского военного космического аппарата-"инспектора", который американские официальные лица давно считают "демонстрирующим безрассудное поведение в космосе".

По словам представителя USSPACECOM, Россия "развернула это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США".

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"Противокосмическое оружие России"

"Мы наблюдали номинальную активность и считаем, что это, вероятно, противокосмическое оружие, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - сообщил он.

"Такое сочетание военных и гражданских полезных нагрузок было совершенно неожиданным", - сказал представителям СМИ аналитик Барт Хендрикс.

Как рассказал американский чиновник, знакомый с данными разведки, службы США ожидали запуска COSMOS 2576 и уведомили союзников о своей оценке спутника перед его развертыванием в космосе.

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В отчете разведслужб США отмечается, что COSMOS 2576 напоминал ранее развернутые Россией противокосмические полезные нагрузки с 2019 и 2022 годов.

По состоянию на вторник COSMOS 2576 не приближался к спутнику США, но космические аналитики заметили, что он находится в том же орбитальном кольце, что и спутник Национального разведывательного управления США NRO USA 314, запущенный в апреле 2021 года.

"Российский спутник, похоже, движется по орбитальной траектории USA 314 с большей скоростью, что свидетельствует о том, что они в конце концов сблизятся", - пишет Reuters.

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Россия может планировать создание ядерного космического оружия

Издание отмечает, что развертывание российского спутника происходит на фоне обвинений США в том, что Россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, способное уничтожить целые сети спутников.

Американские чиновники, знакомые с данными разведки, считают, что Россия запустила по меньшей мере один спутник - "Космос 2553", - связанный с ее программой создания ядерного космического оружия.

Автор: 

космос (786) россия (95418) спутник (231) США (26511)


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Топ комментарии
+7
Коротко. ***** вирішив ... воювати так воювати. Поки демократія буде ДИВУВАТИСЬ ненажерливості червоного бандита, поки будуть сперечатись, поки готуватись вирішать. Вже й Антарктида з Арктикою будуть ісконними русями: арктична русь, антарктична русь. Де жаби були весь цей час в анабіозі. Потеплішало й можна ... розширятись.
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22.05.2024 09:49
+5
Так збийте його, оркам щоб запустити супутник треба набагато більше ресурсів чим це зробить Spacex... і що вони зроблять ніх...я
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22.05.2024 09:50
+4
Очередной аналоговнет, космический мусор, который угрожает только самому себе.
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22.05.2024 09:49
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Правила форума Совет форумчан
Коротко. ***** вирішив ... воювати так воювати. Поки демократія буде ДИВУВАТИСЬ ненажерливості червоного бандита, поки будуть сперечатись, поки готуватись вирішать. Вже й Антарктида з Арктикою будуть ісконними русями: арктична русь, антарктична русь. Де жаби були весь цей час в анабіозі. Потеплішало й можна ... розширятись.
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22.05.2024 09:49 Ответить
Очередной аналоговнет, космический мусор, который угрожает только самому себе.
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22.05.2024 09:49 Ответить
Так збийте його, оркам щоб запустити супутник треба набагато більше ресурсів чим це зробить Spacex... і що вони зроблять ніх...я
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22.05.2024 09:50 Ответить
Ну то пряме сонячне опромінення здатне пропалити багато мікродірочок
у стінках московітського відра з гайками.
Застосування лазерної зброї на орбіті тут ні до чого - просто навіяло.
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22.05.2024 09:50 Ответить
Ну то збийте його, і запитайте -"а хто це зробив''. Можете і на Україну звалити, *уйло вже і так напало.
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22.05.2024 09:51 Ответить
Может не надо. Подрыв труб уже свалили. Это конечно почетно, но совсем давать делать из себя сельского дурачка тоже негоже.
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22.05.2024 10:00 Ответить
американці гарячкуют, це лайно так літає, що здається що воно намагається їх супутники зіштовхнути тому, що його виробили рукожопі касаби
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22.05.2024 09:54 Ответить
Ото знайшли проблему! На навколоземній орбіті космічного сміття до бісу. Ну щось летіло, зовсім випадково вдарило і знищило, то прийміть наші співчуття. Раіссія розуміє тільки таку мову.
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22.05.2024 09:55 Ответить
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22.05.2024 10:01 Ответить
Не варто хвилюватись. Плід криворуких болотних пацаків при застосуванні в кращому випадку спалить сам себе, в гіршому - якийсь будинок у Бєлгороді.
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22.05.2024 10:09 Ответить
Я думаю, пара стурбованостей і декларацій точно зіб'ють його з орбіти
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22.05.2024 10:11 Ответить
Я так розумію супутник США NRO USA 314 можна потенційно викреслювати. А далі можна спрогнозувати що буде: русня скаже що то не ми, він у вас сам впав або в нього якесь космічне сміття потрапило. Штати скажуть що вони ще трохи більше стали озабоченні, потім введуть санкції проти 2 ноу-нейм типів в рашці з роскосмосу та і все.
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22.05.2024 10:14 Ответить
Ну і...??!!!
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22.05.2024 10:24 Ответить
І що той супутник так важко прогріти лазером, чи збити з курсу радіоелектронною зброєю? 🤔
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22.05.2024 10:36 Ответить
У цьому друшляку зроблять ще одну дирочку і він припаркується біля ,,параші"
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22.05.2024 11:36 Ответить
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22.05.2024 13:01 Ответить
 
 