В США считают, что российский "Космос 2576" может угрожать другим спутникам на орбите и атаковать их, - Reuters

На прошлой неделе Россия запустила спутник "COSMOS 2576", который, по мнению американской разведки, является оружием, способным проверять и атаковать другие спутники. Сейчас этот российский космический аппарат отслеживает американский спутник-шпион на орбите.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во вторник космическое командование США (USSPACECOM) заявило, что запущенный Россией спутник "Космос 2576" является оружием, способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.

Запуск спутника

Агентство напомнило, что российская ракета "Союз" стартовала с космодрома Плесецк в России 16 мая и вывела на низкую околоземную орбиту по меньшей мере девять спутников. Среди них, в частности, и "Космос 2576" - тип российского военного космического аппарата-"инспектора", который американские официальные лица давно считают "демонстрирующим безрассудное поведение в космосе".

По словам представителя USSPACECOM, Россия "развернула это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США".

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"Противокосмическое оружие России"

"Мы наблюдали номинальную активность и считаем, что это, вероятно, противокосмическое оружие, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - сообщил он.

"Такое сочетание военных и гражданских полезных нагрузок было совершенно неожиданным", - сказал представителям СМИ аналитик Барт Хендрикс.

Как рассказал американский чиновник, знакомый с данными разведки, службы США ожидали запуска COSMOS 2576 и уведомили союзников о своей оценке спутника перед его развертыванием в космосе.

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В отчете разведслужб США отмечается, что COSMOS 2576 напоминал ранее развернутые Россией противокосмические полезные нагрузки с 2019 и 2022 годов.

По состоянию на вторник COSMOS 2576 не приближался к спутнику США, но космические аналитики заметили, что он находится в том же орбитальном кольце, что и спутник Национального разведывательного управления США NRO USA 314, запущенный в апреле 2021 года.

"Российский спутник, похоже, движется по орбитальной траектории USA 314 с большей скоростью, что свидетельствует о том, что они в конце концов сблизятся", - пишет Reuters.

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Россия может планировать создание ядерного космического оружия

Издание отмечает, что развертывание российского спутника происходит на фоне обвинений США в том, что Россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, способное уничтожить целые сети спутников.

Американские чиновники, знакомые с данными разведки, считают, что Россия запустила по меньшей мере один спутник - "Космос 2553", - связанный с ее программой создания ядерного космического оружия.