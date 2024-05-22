У США вважають, що російський "Космос 2576" може загрожувати іншим супутникам на орбіті та атакувати їх, - Reuters
Минулого тижня Росія запустила супутник "COSMOS 2576", який, на думку американської розвідки, є зброєю, здатною перевіряти й атакувати інші супутники. Наразі цей російський космічний апарат відстежує американський супутник-шпигун на орбіті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
У вівторок космічне командування США (USSPACECOM) заявило, що запущений Росією супутник "Космос 2576" є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.
Запуск супутника
Агенція нагадала, що російська ракета "Союз" стартувала з космодрому Плесецьк у Росії 16 травня і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше дев'ять супутників. Серед них, зокрема, і "Космос 2576" − тип російського військового космічного апарату-"інспектора", який американські офіційні особи давно вважають як такий, що "демонструє безрозсудну поведінку в космосі".
За словами представника USSPACECOM, Росія "розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США".
"Протикосмічна зброя Росії"
"Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це, ймовірно, протикосмічна зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - повідомив він.
"Таке поєднання військових і цивільних корисних навантажень було абсолютно несподіваним", - сказав представникам ЗМІ аналітик Барт Хендрікс.
Як розповів американський чиновник, знайомий з даними розвідки, служби США очікували запуску COSMOS 2576 і повідомили союзників про свою оцінку супутника перед його розгортанням у космосі.
У звіті розвідслужб США зазначається, що COSMOS 2576 нагадував раніше розгорнуті Росією протикосмічні корисні навантаження з 2019 і 2022 років.
Станом на вівторок COSMOS 2576 не наближався до супутника США, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й супутник Національного розвідувального управління США NRO USA 314, запущений у квітні 2021 року.
"Російський супутник, схоже, рухається орбітальною траєкторією USA 314 з більшою швидкістю, що свідчить про те, що вони врешті-решт зблизяться", - пише Reuters.
Росія може планувати створення ядерної космічної зброї
Видання наголошує, що розгортання російського супутника відбувається на тлі звинувачень США в тому, що Росія розробляє ядерну зброю космічного базування, здатну знищити цілі мережі супутників.
Американські чиновники, знайомі з даними розвідки, вважають, що Росія запустила щонайменше один супутник − "Космос 2553", − пов'язаний з її програмою створення ядерної космічної зброї.
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