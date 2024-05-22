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У США вважають, що російський "Космос 2576" може загрожувати іншим супутникам на орбіті та атакувати їх, - Reuters

Росія запустила супутник Космос 2576 на орбіту

Минулого тижня Росія запустила супутник "COSMOS 2576", який, на думку американської розвідки, є зброєю, здатною перевіряти й атакувати інші супутники. Наразі цей російський космічний апарат відстежує американський супутник-шпигун на орбіті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У вівторок космічне командування США (USSPACECOM) заявило, що запущений Росією супутник "Космос 2576" є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.

Запуск супутника

Агенція нагадала, що російська ракета "Союз" стартувала з космодрому Плесецьк у Росії 16 травня і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше дев'ять супутників. Серед них, зокрема, і "Космос 2576" − тип російського військового космічного апарату-"інспектора", який американські офіційні особи давно вважають як такий, що "демонструє безрозсудну поведінку в космосі".

За словами представника USSPACECOM, Росія "розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США".

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"Протикосмічна зброя Росії"

"Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це, ймовірно, протикосмічна зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - повідомив він.

"Таке поєднання військових і цивільних корисних навантажень було абсолютно несподіваним", - сказав представникам ЗМІ аналітик Барт Хендрікс.

Як розповів американський чиновник, знайомий з даними розвідки, служби США очікували запуску COSMOS 2576 і повідомили союзників про свою оцінку супутника перед його розгортанням у космосі.

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У звіті розвідслужб США зазначається, що COSMOS 2576 нагадував раніше розгорнуті Росією протикосмічні корисні навантаження з 2019 і 2022 років.

Станом на вівторок COSMOS 2576 не наближався до супутника США, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й супутник Національного розвідувального управління США NRO USA 314, запущений у квітні 2021 року.

"Російський супутник, схоже, рухається орбітальною траєкторією USA 314 з більшою швидкістю, що свідчить про те, що вони врешті-решт зблизяться", - пише Reuters.

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Росія може планувати створення ядерної космічної зброї

Видання наголошує, що розгортання російського супутника відбувається на тлі звинувачень США в тому, що Росія розробляє ядерну зброю космічного базування, здатну знищити цілі мережі супутників.

Американські чиновники, знайомі з даними розвідки, вважають, що Росія запустила щонайменше один супутник − "Космос 2553", − пов'язаний з її програмою створення ядерної космічної зброї.

Автор: 

космос (861) росія (65010) супутник (294) США (22643)


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Топ коментарі
+7
Коротко. ***** вирішив ... воювати так воювати. Поки демократія буде ДИВУВАТИСЬ ненажерливості червоного бандита, поки будуть сперечатись, поки готуватись вирішать. Вже й Антарктида з Арктикою будуть ісконними русями: арктична русь, антарктична русь. Де жаби були весь цей час в анабіозі. Потеплішало й можна ... розширятись.
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22.05.2024 09:49
+5
Так збийте його, оркам щоб запустити супутник треба набагато більше ресурсів чим це зробить Spacex... і що вони зроблять ніх...я
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22.05.2024 09:50
+4
Очередной аналоговнет, космический мусор, который угрожает только самому себе.
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22.05.2024 09:49
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Коротко. ***** вирішив ... воювати так воювати. Поки демократія буде ДИВУВАТИСЬ ненажерливості червоного бандита, поки будуть сперечатись, поки готуватись вирішать. Вже й Антарктида з Арктикою будуть ісконними русями: арктична русь, антарктична русь. Де жаби були весь цей час в анабіозі. Потеплішало й можна ... розширятись.
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22.05.2024 09:49 Відповісти
Очередной аналоговнет, космический мусор, который угрожает только самому себе.
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22.05.2024 09:49 Відповісти
Так збийте його, оркам щоб запустити супутник треба набагато більше ресурсів чим це зробить Spacex... і що вони зроблять ніх...я
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22.05.2024 09:50 Відповісти
Ну то пряме сонячне опромінення здатне пропалити багато мікродірочок
у стінках московітського відра з гайками.
Застосування лазерної зброї на орбіті тут ні до чого - просто навіяло.
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22.05.2024 09:50 Відповісти
Ну то збийте його, і запитайте -"а хто це зробив''. Можете і на Україну звалити, *уйло вже і так напало.
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22.05.2024 09:51 Відповісти
Может не надо. Подрыв труб уже свалили. Это конечно почетно, но совсем давать делать из себя сельского дурачка тоже негоже.
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22.05.2024 10:00 Відповісти
американці гарячкуют, це лайно так літає, що здається що воно намагається їх супутники зіштовхнути тому, що його виробили рукожопі касаби
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22.05.2024 09:54 Відповісти
Ото знайшли проблему! На навколоземній орбіті космічного сміття до бісу. Ну щось летіло, зовсім випадково вдарило і знищило, то прийміть наші співчуття. Раіссія розуміє тільки таку мову.
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22.05.2024 09:55 Відповісти
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22.05.2024 10:01 Відповісти
Не варто хвилюватись. Плід криворуких болотних пацаків при застосуванні в кращому випадку спалить сам себе, в гіршому - якийсь будинок у Бєлгороді.
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22.05.2024 10:09 Відповісти
Я думаю, пара стурбованостей і декларацій точно зіб'ють його з орбіти
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22.05.2024 10:11 Відповісти
Я так розумію супутник США NRO USA 314 можна потенційно викреслювати. А далі можна спрогнозувати що буде: русня скаже що то не ми, він у вас сам впав або в нього якесь космічне сміття потрапило. Штати скажуть що вони ще трохи більше стали озабоченні, потім введуть санкції проти 2 ноу-нейм типів в рашці з роскосмосу та і все.
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22.05.2024 10:14 Відповісти
Ну і...??!!!
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22.05.2024 10:24 Відповісти
І що той супутник так важко прогріти лазером, чи збити з курсу радіоелектронною зброєю? 🤔
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22.05.2024 10:36 Відповісти
У цьому друшляку зроблять ще одну дирочку і він припаркується біля ,,параші"
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22.05.2024 11:36 Відповісти
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22.05.2024 13:01 Відповісти
 
 