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Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній для обмеження зйомки території України

Обмеження космічної зйомки над Україною

Міністерство оборони України буде співпрацювати з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження космічної зйомки території нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Обговорення обмежень космічної зйомки

Зазначається, що представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії, назву якої не розголошують з міркувань безпеки, з метою обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану.

"Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території", - зауважила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони хоче обмежити супутникові зйомки над Україною. Їх може використовувати Росія

Потрібно не допустити використання зображень ворогом

"Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом", - наголосила вона

Також Міноборони планує продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.

Автор: 

Міноборони (7307) розвідка (3855) супутник (294) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+5
тобто, як ******** бабло, немає кордонів для творчості.
мо україни не знає, що у кацапів свої супутники?
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01.05.2024 17:32
+2
Китай усе знімкує з космосу та надає кацапам.
Американцям лупити треба по Китаю у космосі - на рівні технологічних спроможностей
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01.05.2024 17:36
+1
Так Умеров же збирається в КАБМІІ тил Ермаку готувати -йому не до Міноборони!
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01.05.2024 17:33
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тобто, як ******** бабло, немає кордонів для творчості.
мо україни не знає, що у кацапів свої супутники?
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01.05.2024 17:32 Відповісти
Так Умеров же збирається в КАБМІІ тил Ермаку готувати -йому не до Міноборони!
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01.05.2024 17:33 Відповісти
видео меня вернуло во времена Януковича....и все это благодаря умному нариду .
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01.05.2024 17:43 Відповісти
на жаль, такі судді, потрібні, будь який владі. вони пожиттєві. вони, при звільнені, поновлюються, та отримають компенсації...
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01.05.2024 17:52 Відповісти
Ананкастний розлад особистості

Ермак та супутникові компанії - найди схожесть
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02.05.2024 09:11 Відповісти
Китай усе знімкує з космосу та надає кацапам.
Американцям лупити треба по Китаю у космосі - на рівні технологічних спроможностей
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01.05.2024 17:36 Відповісти
Ой *** ви кумедний фантазер…
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01.05.2024 20:08 Відповісти
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02.05.2024 09:27 Відповісти
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02.05.2024 17:01 Відповісти
Можливо, у цій компанії, підкажуть Костіну з ГПУ, Малюку з СБУ, як і від КОГО з ОПУ, чи КМУ, чи ВРУ, до прутіна на стіл, попали ПЛАНИ від СРАТЬєха про контрНаступ!!?
Бо Зеленський, аж плакав, як розповідав про таке на камери ЗМІ …
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01.05.2024 17:39 Відповісти
Ви скільки на "супутник Притули" "зібрали"?
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01.05.2024 18:55 Відповісти
Навіщо писати тоді: "ШО, ОПЯТЬ НА СПУТНИК ЗБИРАЕМО?"?

Хиба Притула оголошував колись збір на супутник?
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01.05.2024 19:07 Відповісти
Знову мумурандум будуть підписувать.
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01.05.2024 18:49 Відповісти
Умєров заключить контракту на пару лярдів грн із Притулоюі 3,14стєц...ніяких супуитникових і інших не буде...*** буде
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01.05.2024 20:05 Відповісти
 
 