Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній для обмеження зйомки території України

Міністерство оборони України буде співпрацювати з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження космічної зйомки території нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Обговорення обмежень космічної зйомки

Зазначається, що представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії, назву якої не розголошують з міркувань безпеки, з метою обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану.

"Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території", - зауважила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Потрібно не допустити використання зображень ворогом

"Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом", - наголосила вона

Також Міноборони планує продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.