Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній для обмеження зйомки території України
Міністерство оборони України буде співпрацювати з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження космічної зйомки території нашої держави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Обговорення обмежень космічної зйомки
Зазначається, що представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії, назву якої не розголошують з міркувань безпеки, з метою обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану.
"Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території", - зауважила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Потрібно не допустити використання зображень ворогом
"Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом", - наголосила вона
Також Міноборони планує продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.
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