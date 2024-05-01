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Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины

Обмеження космічної зйомки над Україною

Министерство обороны Украины будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения космической съемки территории нашего государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Обсуждение ограничений космической съемки

Отмечается, что представители Минобороны встретились с руководством спутниковой компании, название которой не разглашают из соображений безопасности, с целью обсуждения ограничения космической съемки территории Украины в условиях военного положения.

"Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению съемок нашей территории", - отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Также читайте: РФ могла покупать у западных компаний спутниковые снимки для ударов по Украине, - Буданов

Нужно не допустить использования изображений врагом

"Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом", - подчеркнула она

Также Минобороны планирует продление контракта со спутниковой компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

Автор: 

Минобороны (9288) разведка (4170) спутник (230) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+5
тобто, як ******** бабло, немає кордонів для творчості.
мо україни не знає, що у кацапів свої супутники?
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01.05.2024 17:32
+2
Китай усе знімкує з космосу та надає кацапам.
Американцям лупити треба по Китаю у космосі - на рівні технологічних спроможностей
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01.05.2024 17:36
+1
Так Умеров же збирається в КАБМІІ тил Ермаку готувати -йому не до Міноборони!
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01.05.2024 17:33
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Правила форума Совет форумчан
тобто, як ******** бабло, немає кордонів для творчості.
мо україни не знає, що у кацапів свої супутники?
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01.05.2024 17:32 Ответить
Так Умеров же збирається в КАБМІІ тил Ермаку готувати -йому не до Міноборони!
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01.05.2024 17:33 Ответить
видео меня вернуло во времена Януковича....и все это благодаря умному нариду .
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01.05.2024 17:43 Ответить
на жаль, такі судді, потрібні, будь який владі. вони пожиттєві. вони, при звільнені, поновлюються, та отримають компенсації...
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01.05.2024 17:52 Ответить
Ананкастний розлад особистості

Ермак та супутникові компанії - найди схожесть
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02.05.2024 09:11 Ответить
Китай усе знімкує з космосу та надає кацапам.
Американцям лупити треба по Китаю у космосі - на рівні технологічних спроможностей
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01.05.2024 17:36 Ответить
Ой *** ви кумедний фантазер…
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01.05.2024 20:08 Ответить
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02.05.2024 09:27 Ответить
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02.05.2024 17:01 Ответить
Можливо, у цій компанії, підкажуть Костіну з ГПУ, Малюку з СБУ, як і від КОГО з ОПУ, чи КМУ, чи ВРУ, до прутіна на стіл, попали ПЛАНИ від СРАТЬєха про контрНаступ!!?
Бо Зеленський, аж плакав, як розповідав про таке на камери ЗМІ …
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01.05.2024 17:39 Ответить
Ви скільки на "супутник Притули" "зібрали"?
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01.05.2024 18:55 Ответить
Навіщо писати тоді: "ШО, ОПЯТЬ НА СПУТНИК ЗБИРАЕМО?"?

Хиба Притула оголошував колись збір на супутник?
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01.05.2024 19:07 Ответить
Знову мумурандум будуть підписувать.
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01.05.2024 18:49 Ответить
Умєров заключить контракту на пару лярдів грн із Притулоюі 3,14стєц...ніяких супуитникових і інших не буде...*** буде
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01.05.2024 20:05 Ответить
 
 