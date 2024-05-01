Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины
Министерство обороны Украины будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения космической съемки территории нашего государства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Обсуждение ограничений космической съемки
Отмечается, что представители Минобороны встретились с руководством спутниковой компании, название которой не разглашают из соображений безопасности, с целью обсуждения ограничения космической съемки территории Украины в условиях военного положения.
"Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению съемок нашей территории", - отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
Нужно не допустить использования изображений врагом
"Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом", - подчеркнула она
Также Минобороны планирует продление контракта со спутниковой компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.
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