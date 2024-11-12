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Умеров о заключенном контракте с ICEYE: у наших воинов будут подробные фото поля боя с SAR-спутников

Минобороны Украины подписало стратегически важный контракт с компанией ICEYE - лидером в области SAR-спутников.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Расширяем возможности нашей разведки благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Благодаря этому контракту наши военные получат доступ к высокоточным космическим снимкам с полным покрытием территории боевых действий. Командование сможет самостоятельно определять приоритетные зоны наблюдения и быстро получать актуальные данные через систему спутников ICEYE", - пояснил министр.

По словам Умерова, эта сделка стала возможной благодаря поддержке правительства Германии и концерна Rheinmetall, который выступил стороной контракта.

SAR-супутник

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"Благодарен нашим партнерам за содействие и доверие. Внедряя передовые технологии космической разведки, мы создаем технологическое преимущество, которое повышает боеспособность и защищает наших военных", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что с начала октября этого года Украина начала получать новые спутниковые изображения, сделанные спутниками SAR ICEYE в рамках сотрудничества с концерном Rheinmetall.

Автор: 

Минобороны (9327) разведка (4171) спутник (232) Умеров Рустем (525)


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Топ комментарии
+13
А шо з "супутника Притули" вже фото немає? Плівка скінчилась?......
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12.11.2024 11:02
+8
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12.11.2024 11:13
+4
Так у нас же вроде уже был договор на безоплатное получение снимков. И с союзниками из Японии. А спутник от Притулы?

https://www.dw.com/ru/fond-prituly-kupil-dla-ukrainy-dostup-k-finskim-sputnikam/a-62860662
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12.11.2024 11:11
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А шо з "супутника Притули" вже фото немає? Плівка скінчилась?......
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12.11.2024 11:02 Ответить
Ну ніби на серпень 24 року Гур звітувало що доступ ще є.
Це контракт з тією самою компанією ICEYE, але наскільки я колись бачив в розборі того котракту, то супутник постійно умовно не подає знімки, а з якимось проміжком часу коли пролітає над територією України, а тепер мабуть можна коригувати орбіту для запитів генштабу.
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12.11.2024 11:10 Ответить
Продали мабуть той супутник. Притула мовчить і його за це не посилають воювати.
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12.11.2024 11:40 Ответить
Хороші супутникові знімки, а ще було б добре замовити свій супутник оптичної розвідки, то не так дорого зараз і доставка також подешевшала із SpaceX.
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12.11.2024 11:04 Ответить
Замовити свій супутник? Ви що?!?! А як же тоді будувати дороги? А про прокурворів з суддями ви подумали - попухнуть з голоду! І взагалі: "не на часі!" (тм)
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12.11.2024 11:20 Ответить
Так у нас же вроде уже был договор на безоплатное получение снимков. И с союзниками из Японии. А спутник от Притулы?

https://www.dw.com/ru/fond-prituly-kupil-dla-ukrainy-dostup-k-finskim-sputnikam/a-62860662
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12.11.2024 11:11 Ответить
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12.11.2024 11:13 Ответить
А що сталось з даними в реальному часі з американських військових супутників після звільнення Залужного? Подання тоді зупинили до повної ідентифікації нового командувача. І що? Невже спецслужби США не дозволили? Багато кротів могли дістати доступ до секретних даних?
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12.11.2024 11:20 Ответить
Тупо бабло пиляють!

А шо там з супутником Притули ?!
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12.11.2024 11:40 Ответить
Для чого про це заявляти? Невиправні дебіли із МОУ
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12.11.2024 11:53 Ответить
А "Гууудок".
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12.11.2024 12:31 Ответить
Скільки коштує ці послуги для бюджету? Чому немає співпраці з обміну данними?
Всім вже в очі понасерли?
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12.11.2024 14:14 Ответить
 
 