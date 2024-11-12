Умеров о заключенном контракте с ICEYE: у наших воинов будут подробные фото поля боя с SAR-спутников
Минобороны Украины подписало стратегически важный контракт с компанией ICEYE - лидером в области SAR-спутников.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Расширяем возможности нашей разведки благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Благодаря этому контракту наши военные получат доступ к высокоточным космическим снимкам с полным покрытием территории боевых действий. Командование сможет самостоятельно определять приоритетные зоны наблюдения и быстро получать актуальные данные через систему спутников ICEYE", - пояснил министр.
По словам Умерова, эта сделка стала возможной благодаря поддержке правительства Германии и концерна Rheinmetall, который выступил стороной контракта.
"Благодарен нашим партнерам за содействие и доверие. Внедряя передовые технологии космической разведки, мы создаем технологическое преимущество, которое повышает боеспособность и защищает наших военных", - резюмирует он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что с начала октября этого года Украина начала получать новые спутниковые изображения, сделанные спутниками SAR ICEYE в рамках сотрудничества с концерном Rheinmetall.
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Це контракт з тією самою компанією ICEYE, але наскільки я колись бачив в розборі того котракту, то супутник постійно умовно не подає знімки, а з якимось проміжком часу коли пролітає над територією України, а тепер мабуть можна коригувати орбіту для запитів генштабу.
https://www.dw.com/ru/fond-prituly-kupil-dla-ukrainy-dostup-k-finskim-sputnikam/a-62860662
А шо там з супутником Притули ?!
Всім вже в очі понасерли?