Умеров о заключенном контракте с ICEYE: у наших воинов будут подробные фото поля боя с SAR-спутников

Минобороны Украины подписало стратегически важный контракт с компанией ICEYE - лидером в области SAR-спутников.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Расширяем возможности нашей разведки благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Благодаря этому контракту наши военные получат доступ к высокоточным космическим снимкам с полным покрытием территории боевых действий. Командование сможет самостоятельно определять приоритетные зоны наблюдения и быстро получать актуальные данные через систему спутников ICEYE", - пояснил министр.

По словам Умерова, эта сделка стала возможной благодаря поддержке правительства Германии и концерна Rheinmetall, который выступил стороной контракта.

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"Благодарен нашим партнерам за содействие и доверие. Внедряя передовые технологии космической разведки, мы создаем технологическое преимущество, которое повышает боеспособность и защищает наших военных", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что с начала октября этого года Украина начала получать новые спутниковые изображения, сделанные спутниками SAR ICEYE в рамках сотрудничества с концерном Rheinmetall.