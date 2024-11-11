Украина начала получать новые спутниковые снимки благодаря соглашению с Rheinmetall

С начала октября этого года Украина начала получать новые спутниковые изображения, сделанные спутниками SAR ICEYE в рамках сотрудничества с концерном Rheinmetall.

Об этом говорится в релизе немецкой компании, информирует Цензор.НЕТ.

Для того, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в возможностях спутниковой съемки SAR, Rheinmetall и Украина подписали контракт при поддержке правительства Германии.

Как отмечают в Rheinmetall, это соглашение уже приносит свои плоды. С начала октября Украина получает новые спутниковые изображения, сделанные спутниками SAR в рамках сотрудничества Rheinmetall и финской компании ICEYE.

Отмечается, что эти спутниковые изображения дополнят другую разведывательную информацию и составят основу для принятия решений и оперативного планирования Вооруженными силами Украины.

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Соглашение позволяет использовать мощность всех спутников ICEYE. С 2018 года ICEYE запустила 38 спутников для использования ICEYE и ее клиентов.

В Rheinmetall рассказали, что спутники имеют преимущество над обычными спутниками в том, что могут создавать изображения высокого разрешения независимо от погодных условий и времени суток. Эти изображения очень детализированы и позволяют идентифицировать даже самые маленькие объекты на поверхности Земли. Соответственно это может предоставить решающее преимущество Вооруженным силам в наблюдении, обнаружении целей, разведке или собственном позиционировании на поле боя.

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