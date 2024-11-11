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Новости
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Украина начала получать новые спутниковые снимки благодаря соглашению с Rheinmetall

Україна почала отримувати нові супутникові знімки завдяки угоді з Rheinmetall

С начала октября этого года Украина начала получать новые спутниковые изображения, сделанные спутниками SAR ICEYE в рамках сотрудничества с концерном Rheinmetall.

Об этом говорится в релизе немецкой компании, информирует Цензор.НЕТ.

Для того, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в возможностях спутниковой съемки SAR, Rheinmetall и Украина подписали контракт при поддержке правительства Германии.

Как отмечают в Rheinmetall, это соглашение уже приносит свои плоды. С начала октября Украина получает новые спутниковые изображения, сделанные спутниками SAR в рамках сотрудничества Rheinmetall и финской компании ICEYE.

Отмечается, что эти спутниковые изображения дополнят другую разведывательную информацию и составят основу для принятия решений и оперативного планирования Вооруженными силами Украины.

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Соглашение позволяет использовать мощность всех спутников ICEYE. С 2018 года ICEYE запустила 38 спутников для использования ICEYE и ее клиентов.

В Rheinmetall рассказали, что спутники имеют преимущество над обычными спутниками в том, что могут создавать изображения высокого разрешения независимо от погодных условий и времени суток. Эти изображения очень детализированы и позволяют идентифицировать даже самые маленькие объекты на поверхности Земли. Соответственно это может предоставить решающее преимущество Вооруженным силам в наблюдении, обнаружении целей, разведке или собственном позиционировании на поле боя.

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Автор: 

спутник (231) фото (1358) Rheinmetall (78)


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Дивно, а чому Притула новий супутник не "купив"?
Ще одного мільйона люди не дали?
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11.11.2024 18:48 Ответить
Протупив)
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11.11.2024 19:02 Ответить
Шахраї до старой схеми з тімі ж лохами не повертаются.
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11.11.2024 19:13 Ответить
Оставьте Притулу в покое. Он отправился в земли гуронов. У него теперь другая миссия. Он теперь там вкручивает
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11.11.2024 19:17 Ответить
Я чекав той комент: бляха, дибіле, як по-твоєму працює супутник?
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11.11.2024 19:26 Ответить
Чого не спитав "як працює трансформатор"?
Я би тобі відповів як у анекдоті.
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11.11.2024 19:36 Ответить
Один супутник нічого не вартий в плані розвідки. Напевно в Гуглі ідіоти сидять, що створили цілу мережу супутників. Тим більше всі знімки, які нам потрібні, ми і так отримуємо від партнерів
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11.11.2024 20:04 Ответить
Це гарна новина. Масив такої інформації дозволить нам скоріше сформувати свій DSMAC для цілей на теріторії рф.
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11.11.2024 21:14 Ответить
 
 