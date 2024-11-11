Україна почала отримувати нові супутникові знімки завдяки угоді з Rheinmetall

Від початку жовтня цього року Україна почала отримувати нові супутникові зображення, зроблені супутниками SAR ICEYE у межах співпраці з концерном Rheinmetall.

Про це йдеться у релізі німецької компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Для того, щоб задовольнити гостру потребу України у можливостях супутникової зйомки SAR, Rheinmetall та Україна підписали контракт за підтримки уряду Німеччини.

Як зазначають у Rheinmetall, ця угода уже приносить свої плоди. З початку жовтня Україна отримує нові супутникові зображення, зроблені супутниками SAR у межах співпраці Rheinmetall та фінської компанії ICEYE.

Зазначається, що ці супутникові зображення доповнять іншу розвідувальну інформацію та становитимуть основу для прийняття рішень і оперативного планування Збройними силами України.

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Угода дозволяє використовувати потужність усіх супутників ICEYE. З 2018 року ICEYE запустила 38 супутників для використання ICEYE та її клієнтів.

У Rheinmetall розповіли, що супутники мають перевагу над звичайними супутниками у тому, що можуть створювати зображення високої роздільної здатності незалежно від погодних умов та часу доби. Ці зображення дуже деталізовані та дозволяють ідентифікувати навіть найменші обʼєкти на поверхні Землі. Відповідно це може надати вирішальну перевагу Збройним силам у спостереженні, виявленні цілей, розвідці або власному позиціонуванні на полі бою.

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