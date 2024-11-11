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Україна почала отримувати нові супутникові знімки завдяки угоді з Rheinmetall

Україна почала отримувати нові супутникові знімки завдяки угоді з Rheinmetall

Від початку жовтня цього року Україна почала отримувати нові супутникові зображення, зроблені супутниками SAR ICEYE у межах співпраці з концерном Rheinmetall.

Про це йдеться у релізі німецької компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Для того, щоб задовольнити гостру потребу України у можливостях супутникової зйомки SAR, Rheinmetall та Україна підписали контракт за підтримки уряду Німеччини.

Як зазначають у Rheinmetall, ця угода уже приносить свої плоди. З початку жовтня Україна отримує нові супутникові зображення, зроблені супутниками SAR у межах співпраці Rheinmetall та фінської компанії ICEYE.

Зазначається, що ці супутникові зображення доповнять іншу розвідувальну інформацію та становитимуть основу для прийняття рішень і оперативного планування Збройними силами України.

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Угода дозволяє використовувати потужність усіх супутників ICEYE. З 2018 року ICEYE запустила 38 супутників для використання ICEYE та її клієнтів.

У Rheinmetall розповіли, що супутники мають перевагу над звичайними супутниками у тому, що можуть створювати зображення високої роздільної здатності незалежно від погодних умов та часу доби. Ці зображення дуже деталізовані та дозволяють ідентифікувати навіть найменші обʼєкти на поверхні Землі. Відповідно це може надати вирішальну перевагу Збройним силам у спостереженні, виявленні цілей, розвідці або власному позиціонуванні на полі бою.

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Автор: 

супутник (293) фото (173) Rheinmetall (117)


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Дивно, а чому Притула новий супутник не "купив"?
Ще одного мільйона люди не дали?
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11.11.2024 18:48 Відповісти
Протупив)
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11.11.2024 19:02 Відповісти
Шахраї до старой схеми з тімі ж лохами не повертаются.
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11.11.2024 19:13 Відповісти
Оставьте Притулу в покое. Он отправился в земли гуронов. У него теперь другая миссия. Он теперь там вкручивает
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11.11.2024 19:17 Відповісти
Я чекав той комент: бляха, дибіле, як по-твоєму працює супутник?
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11.11.2024 19:26 Відповісти
Чого не спитав "як працює трансформатор"?
Я би тобі відповів як у анекдоті.
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11.11.2024 19:36 Відповісти
Один супутник нічого не вартий в плані розвідки. Напевно в Гуглі ідіоти сидять, що створили цілу мережу супутників. Тим більше всі знімки, які нам потрібні, ми і так отримуємо від партнерів
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11.11.2024 20:04 Відповісти
Це гарна новина. Масив такої інформації дозволить нам скоріше сформувати свій DSMAC для цілей на теріторії рф.
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11.11.2024 21:14 Відповісти
 
 