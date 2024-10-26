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Новини
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Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї, один з них вже працює, - гендиректор Паппергер

У Rheinmetall поділилися планими відкриття заводів в Україні

Перший завод оборонного концерну Rheinmetall уже працює в Україні, другий - на підході. Загалом концерн планує побудувати чотири заводи з виробництва зброї в Україні.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів генеральний директор Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія – це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування", - розповів Паппергер.

Він зазначив, що до кінця цього року в Україні з’явиться перша надсучасна бойова піхотна машина Lynx.

"На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство", – розповів гендиректор Rheinmetall.

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Окрім цього, Паппергер сказав, що Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу і заводу з виготовлення боєприпасів в Україні. Також, за його словами, концерн хоче налагодити виробництво систем ППО.

"Третій момент - це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати",- сказав Паппергер.

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Автор: 

завод (1029) зброя (7543) виробництво (1659) Rheinmetall (123)


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Топ коментарі
+14
Безугла ще не дізналась локацію.
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26.10.2024 18:16 Відповісти
+9
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26.10.2024 18:32 Відповісти
+6
Завод, ,Бйрактарів" вже побудували,?!
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26.10.2024 18:15 Відповісти
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Завод, ,Бйрактарів" вже побудували,?!
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26.10.2024 18:15 Відповісти
готовий на 80%
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26.10.2024 18:22 Відповісти
Безугла ще не дізналась локацію.
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26.10.2024 18:16 Відповісти
Так вона ж звичайно в Дермака взнає.
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26.10.2024 18:35 Відповісти
Довгенько мовчить..мабудь на плановій диспансеризації..
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26.10.2024 18:49 Відповісти
Гугл карти чудово здають локації, в Києві навіть Петріот видно.
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26.10.2024 19:11 Відповісти
Якщо один завод вже працює значить скоро тцк мобілізує його працівників в піхоту
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26.10.2024 18:17 Відповісти
Його працівники скоріше за все можуть посилати тцкунів так далеко, що навігатор потрібен.
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26.10.2024 18:18 Відповісти
Я думав так тільки квартал 95 може робити
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26.10.2024 18:26 Відповісти
"демілітаризація" х..ла йде чітко по-плану
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26.10.2024 18:25 Відповісти
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26.10.2024 18:32 Відповісти
Швидка курва!
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26.10.2024 18:38 Відповісти
Головний чинник розміщення цих заводів - безпека.
Ось сюди не може долетіти жодна кацоракета.
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26.10.2024 18:33 Відповісти
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26.10.2024 18:34 Відповісти
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26.10.2024 18:36 Відповісти
Це самий вірний шлях !! Україна спроможна ,за допомогою західних партнерів ,налагодити виробництво будь-якої складності !!))
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26.10.2024 18:42 Відповісти
Томагавки
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26.10.2024 18:42 Відповісти
Навіть космічні кораблі !!))
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26.10.2024 18:45 Відповісти
не на часi
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26.10.2024 18:48 Відповісти
Мати власну космічну розвідку річ не погана,але реально поки що не на часі !!))
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26.10.2024 18:53 Відповісти
Лише власна потужна армія та власний ,потужний ВПК,гарантують незалежність держави !!))
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26.10.2024 18:44 Відповісти
Налагодити ППО? Та зелений на лайно зійде а на виробництво ракет дозвіл не дасть! Йому асфальт більше важливий.
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26.10.2024 19:15 Відповісти
Тому й запрацював цей завод, що у директора заводу прізвище Паппергер
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26.10.2024 19:27 Відповісти
Знатоков тут по оборонке и без меня валом---но странно по части что выпускают уже. Со слов многих и на днях вот говорил спрашивал и раньше такое слышал. Уже год наша артилерия на жутком подсосе. Молчат пушки, нет снарядов. Жуткая проблема и беда. Какие бтр? Их дронами палят десятками в сутки. И не только мы, но и по нам.
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26.10.2024 20:16 Відповісти
Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї, один з них вже працює, - гендиректор Паппергер Джерело:

ТАК. ВЖЕ ДВА РОКИ ПРАЦЮЄ, НА ПАПЕРІ 🤣
Там де і завод по випуску Байрактарів😆
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27.10.2024 00:22 Відповісти
 
 