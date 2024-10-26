Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї, один з них вже працює, - гендиректор Паппергер

Перший завод оборонного концерну Rheinmetall уже працює в Україні, другий - на підході. Загалом концерн планує побудувати чотири заводи з виробництва зброї в Україні.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів генеральний директор Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія – це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування", - розповів Паппергер.

Він зазначив, що до кінця цього року в Україні з’явиться перша надсучасна бойова піхотна машина Lynx.

"На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство", – розповів гендиректор Rheinmetall.

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Окрім цього, Паппергер сказав, що Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу і заводу з виготовлення боєприпасів в Україні. Також, за його словами, концерн хоче налагодити виробництво систем ППО.

"Третій момент - це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати",- сказав Паппергер.

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