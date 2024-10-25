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Концерн Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder

Концерн Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Збройним силам України ще 20 бойових машин піхоти Marder. Постачання відбудеться наприкінці третього кварталу 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Таким чином, загальна кількість бойових машин, поставлених прямо чи опосередковано - шляхом так званого кільцевого обміну - в Україну, становить близько 200 одиниць. З них понад 100 становлять саме моделі Marder 1A3.

Зазначається, що угода про кільцевий обмін також передбачає постачання двозначної кількості інших одиниць техніки - бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard.

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"Останнє замовлення на постачання 20 БМП Marder, що фінансується німецьким урядом, коштує двозначну суму в мільйони євро", - додали у компанії. 

Особливості БМП

Marder версії 1A3, які Rheinmetall постачає в Україну, оснащені додатковими лазерними далекомірами для ефективного і точного ураження цілей.

Компанія Rheinmetall вперше отримала замовлення на постачання цих БМП ще в березні 2023 року і вже тоді виконала поставку 20 одиниць для України.

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Автор: 

Німеччина (7490) БМП (415) Rheinmetall (123)


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З Миру по нитці - путлєру мотузка.
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25.10.2024 12:00 Відповісти
а я прочитав:
з концерту рамштайн передали мардери.
Du, du hast, du hast mich
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25.10.2024 12:10 Відповісти
Не зрозуміло, третій квартал вже завершився.
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25.10.2024 13:07 Відповісти
перекладачі недолугі - в оригіналі написано, що передача вже відбулася наприкінці вересня
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25.10.2024 15:38 Відповісти
Дякуємо Німеччина!
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25.10.2024 19:42 Відповісти
 
 