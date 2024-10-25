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Новости Помощь Украине
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Концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 БМП Marder

Концерн Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Вооруженным силам Украины еще 20 боевых машин пехоты Marder. Поставка состоится в конце третьего квартала 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом, общее количество боевых машин, поставленных прямо или косвенно - путем так называемого кольцевого обмена - в Украину, составляет около 200 единиц. Из них более 100 составляют именно модели Marder 1A3.

Отмечается, что соглашение о кольцевом обмене также предусматривает поставку двузначного количества других единиц техники - боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard.

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"Последний заказ на поставку 20 БМП Marder, финансируемый немецким правительством, стоит двузначную сумму в миллионы евро", - добавили в компании.

Особенности БМП

Marder версии 1A3, которые Rheinmetall поставляет в Украину, оснащены дополнительными лазерными дальномерами для эффективного и точного поражения целей.

Компания Rheinmetall впервые получила заказ на поставку этих БМП еще в марте 2023 года и уже тогда выполнила поставку 20 единиц для Украины.

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Автор: 

Германия (7074) БМП (404) Rheinmetall (81)


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З Миру по нитці - путлєру мотузка.
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25.10.2024 12:00 Ответить
а я прочитав:
з концерту рамштайн передали мардери.
Du, du hast, du hast mich
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25.10.2024 12:10 Ответить
Не зрозуміло, третій квартал вже завершився.
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25.10.2024 13:07 Ответить
перекладачі недолугі - в оригіналі написано, що передача вже відбулася наприкінці вересня
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25.10.2024 15:38 Ответить
Дякуємо Німеччина!
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25.10.2024 19:42 Ответить
 
 