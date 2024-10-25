Концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 БМП Marder

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Вооруженным силам Украины еще 20 боевых машин пехоты Marder. Поставка состоится в конце третьего квартала 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом, общее количество боевых машин, поставленных прямо или косвенно - путем так называемого кольцевого обмена - в Украину, составляет около 200 единиц. Из них более 100 составляют именно модели Marder 1A3.

Отмечается, что соглашение о кольцевом обмене также предусматривает поставку двузначного количества других единиц техники - боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard.

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"Последний заказ на поставку 20 БМП Marder, финансируемый немецким правительством, стоит двузначную сумму в миллионы евро", - добавили в компании.

Особенности БМП

Marder версии 1A3, которые Rheinmetall поставляет в Украину, оснащены дополнительными лазерными дальномерами для эффективного и точного поражения целей.

Компания Rheinmetall впервые получила заказ на поставку этих БМП еще в марте 2023 года и уже тогда выполнила поставку 20 единиц для Украины.

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