ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, - BILD

Значительное количество гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, пока выведены из строя из-за их изношенности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BILD.

Два командира украинских артиллерийских подразделений подтвердили изданию, что ситуация с запчастями катастрофическая. Они отмечают, что западные гаубицы являются отличной системой, однако их износ очень высок. Военные сообщают о необходимости замены, но этот процесс продвигается медленно еще и потому, что не хватает запчастей.

Спустя два года мало что изменилось: хотя производитель Rheinmetall объявил о крупном заказе на производство трехзначного количества единиц в мае этого года, производство занимает несколько месяцев из-за необходимости закалки специальных труб.

По информации Bild, Германия сейчас поставляет небольшое количество труб для острых нужд фронта, чтобы привести в боевую готовность, по крайней мере, часть украинских самоходных гаубиц, которые вышли из строя. Но, по мнению украинских артиллеристов, трубы являются не единственной проблемой. Другие части некоторых самоходных гаубиц также нуждаются в замене, но закупка их не удается из-за бюрократических преград, поскольку заказать можно только отдельные части.

"Это абсурдно, что больше систем оружия вышли из строя из-за нехватки запчастей, чем из-за вражеского огня", - критикует председатель Комитета по вопросам обороны Маркус Фабер.

В этом году Украине будет поставлено больше самоходных гаубиц, сказал Фабер.

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"Однако, если бы достаточное количество запасных частей было поставлено вовремя, Украина имела бы теперь больше систем для своей обороны", - добавил он.

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украину надо поставлять еще больше не только боеприпасов, но и запчастей.