ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, - BILD
Значительное количество гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, пока выведены из строя из-за их изношенности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BILD.
Два командира украинских артиллерийских подразделений подтвердили изданию, что ситуация с запчастями катастрофическая. Они отмечают, что западные гаубицы являются отличной системой, однако их износ очень высок. Военные сообщают о необходимости замены, но этот процесс продвигается медленно еще и потому, что не хватает запчастей.
Спустя два года мало что изменилось: хотя производитель Rheinmetall объявил о крупном заказе на производство трехзначного количества единиц в мае этого года, производство занимает несколько месяцев из-за необходимости закалки специальных труб.
По информации Bild, Германия сейчас поставляет небольшое количество труб для острых нужд фронта, чтобы привести в боевую готовность, по крайней мере, часть украинских самоходных гаубиц, которые вышли из строя. Но, по мнению украинских артиллеристов, трубы являются не единственной проблемой. Другие части некоторых самоходных гаубиц также нуждаются в замене, но закупка их не удается из-за бюрократических преград, поскольку заказать можно только отдельные части.
"Это абсурдно, что больше систем оружия вышли из строя из-за нехватки запчастей, чем из-за вражеского огня", - критикует председатель Комитета по вопросам обороны Маркус Фабер.
В этом году Украине будет поставлено больше самоходных гаубиц, сказал Фабер.
"Однако, если бы достаточное количество запасных частей было поставлено вовремя, Украина имела бы теперь больше систем для своей обороны", - добавил он.
Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украину надо поставлять еще больше не только боеприпасов, но и запчастей.
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Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів! А далі, ще буде!! Україна переможе орків!!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
Дорогие подписчики и гости канала! Решение о втором этапе мобилизации в России отложено. Несмотря на активное сопротивление части так называемого "политбюро 2.0" в лице помощника президента России Николая Патрушева и его ситуативных союзников, вопрос о мобилизации пока заблокирован. Представители руководства военного блока утверждают, что без привлечения дополнительно минимум полмиллиона человек, каких-либо значительных продвижений на фронте ждать не приходится. "Путин" должен был объявить о необходимости продолжения мобилизации уже на этой неделе, причём это должно было произойти после "совещания" с Госсоветом. Роль Госсовета в структуре российской власти необходимо выводить на ведущие позиции, хотя бы информационно, вот и ищут разные поводы для этого, кстати и не кстати. Николай Патрушев хочет использовать Госсовет как противовес президенту, наделив его значительными полномочиями, но и здесь все на стадии обсуждения. Мобилизацию блокируют в политбюро сторонники прекращения войны, они считают, что активизация переговоров через посредников на разных площадках даёт неплохие шансы на "завершение СВО на приемлемых условиях". У Патрушева и сторонников продолжения войны есть соблазн сделать по своему и объявить второй этап мобилизации, сломав при этом все договорённости внутри политбюро, но это приведёт к резкому ухудшению отношений между двумя основными башнями Кремля и превратит их противостояние в открытый конфликт на уничтожение.
Смерть рашистам !!
Україна переможе орків! Свято наближається, але КОКА-КОЛУ, рашисти не питимуть! !!
Зате папуги з банкової весь рік кричать "Шольц дай тауруси" . Труби - хіба це хайпово?
Нам нічого не заважало наробити коректованих *********** для цієї артилерії і не було б такого зносу тому що точність пострілів була б вища і менше витрачалось... Але натомість є марафон, що може жити за рахунок реклами, підвищення зарплат чиновників і збільшення кількості та будівництво доріг в прифронтових територіях...