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ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, - BILD

ЗСУ не вистачає запчастин для гаубиць

Значительное количество гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, пока выведены из строя из-за их изношенности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BILD.

Два командира украинских артиллерийских подразделений подтвердили изданию, что ситуация с запчастями катастрофическая. Они отмечают, что западные гаубицы являются отличной системой, однако их износ очень высок. Военные сообщают о необходимости замены, но этот процесс продвигается медленно еще и потому, что не хватает запчастей.

Спустя два года мало что изменилось: хотя производитель Rheinmetall объявил о крупном заказе на производство трехзначного количества единиц в мае этого года, производство занимает несколько месяцев из-за необходимости закалки специальных труб.

По информации Bild, Германия сейчас поставляет небольшое количество труб для острых нужд фронта, чтобы привести в боевую готовность, по крайней мере, часть украинских самоходных гаубиц, которые вышли из строя. Но, по мнению украинских артиллеристов, трубы являются не единственной проблемой. Другие части некоторых самоходных гаубиц также нуждаются в замене, но закупка их не удается из-за бюрократических преград, поскольку заказать можно только отдельные части.

"Это абсурдно, что больше систем оружия вышли из строя из-за нехватки запчастей, чем из-за вражеского огня", - критикует председатель Комитета по вопросам обороны Маркус Фабер.

В этом году Украине будет поставлено больше самоходных гаубиц, сказал Фабер.

Также читайте: Украине нужно не только оружие, но и разрешение на его наиболее эффективное использование, - Bloomberg

"Однако, если бы достаточное количество запасных частей было поставлено вовремя, Украина имела бы теперь больше систем для своей обороны", - добавил он.

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украину надо поставлять еще больше не только боеприпасов, но и запчастей.
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Топ комментарии
+8
Хто ж знав, що стволи від пострілів зношуються? Хто б міг подумати?
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10.09.2024 09:55
+6
так про це ще з бахмутської фортеці говорилося. шо стволи тих же пзх2000 не витримують таких темпів стрільби і зношуються, а разом із ними й інші узли і агрегати.
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10.09.2024 09:57
+6
>> Німеччина зараз постачає невелику кількість труб для гострих потреб фронту

Зате папуги з банкової весь рік кричать "Шольц дай тауруси" . Труби - хіба це хайпово?
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10.09.2024 09:57
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів! А далі, ще буде!! Україна переможе орків!!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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10.09.2024 09:41 Ответить
генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Решение о втором этапе мобилизации в России отложено. Несмотря на активное сопротивление части так называемого "политбюро 2.0" в лице помощника президента России Николая Патрушева и его ситуативных союзников, вопрос о мобилизации пока заблокирован. Представители руководства военного блока утверждают, что без привлечения дополнительно минимум полмиллиона человек, каких-либо значительных продвижений на фронте ждать не приходится. "Путин" должен был объявить о необходимости продолжения мобилизации уже на этой неделе, причём это должно было произойти после "совещания" с Госсоветом. Роль Госсовета в структуре российской власти необходимо выводить на ведущие позиции, хотя бы информационно, вот и ищут разные поводы для этого, кстати и не кстати. Николай Патрушев хочет использовать Госсовет как противовес президенту, наделив его значительными полномочиями, но и здесь все на стадии обсуждения. Мобилизацию блокируют в политбюро сторонники прекращения войны, они считают, что активизация переговоров через посредников на разных площадках даёт неплохие шансы на "завершение СВО на приемлемых условиях". У Патрушева и сторонников продолжения войны есть соблазн сделать по своему и объявить второй этап мобилизации, сломав при этом все договорённости внутри политбюро, но это приведёт к резкому ухудшению отношений между двумя основными башнями Кремля и превратит их противостояние в открытый конфликт на уничтожение.
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10.09.2024 10:06 Ответить
Хвалила зозуля, півня….
Смерть рашистам !!
Україна переможе орків! Свято наближається, але КОКА-КОЛУ, рашисти не питимуть! !!
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10.09.2024 10:38 Ответить
Треба було передбачити зношення зброі ше 2р назад а не діити до ручки і заволати шо гаубиці вже на ладан дихають
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10.09.2024 09:46 Ответить
так про це ще з бахмутської фортеці говорилося. шо стволи тих же пзх2000 не витримують таких темпів стрільби і зношуються, а разом із ними й інші узли і агрегати.
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10.09.2024 09:57 Ответить
Наш віиськовии завгосп профукав
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10.09.2024 10:00 Ответить
износостойкость ствола принесена в жертву высокой дальности полёта снаряда
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10.09.2024 10:54 Ответить
Хто ж знав, що стволи від пострілів зношуються? Хто б міг подумати?
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10.09.2024 09:55 Ответить
Всі знали. Чи ви вважаєте у нас так багато фахівців, які вміють ремонтувати західне озброєння? Плюс логістика - авіації немає, моря майже немає. Взагалі така різноманітність номенклатури техніки - це пекло для ремонтників - і з трофейного "донора" не знімиш запчастини Ну і додати бюрократію та папервий маразм...
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10.09.2024 10:05 Ответить
Є і способи доставки, захід давати не хоче, хоть воно в них є, можно обмінювати пошкоджену запчастину на нову щоб вони не думали що їх продають
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10.09.2024 10:22 Ответить
Можливо і так, звісно політика теж. Але я просто навів приклади, який це гємор...
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10.09.2024 11:29 Ответить
>> Німеччина зараз постачає невелику кількість труб для гострих потреб фронту

Зате папуги з банкової весь рік кричать "Шольц дай тауруси" . Труби - хіба це хайпово?
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10.09.2024 09:57 Ответить
Німці не можуть дати Тауруси, тому що вони наразі накопичують їх для власних потреб в рамках переозброєння... от артилерію можуть забезпечувати що вони і роблять
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10.09.2024 10:39 Ответить
Свою зброю треба мати, а не порозкрадати, продати, просрати все і ходити з притягнутою рукою по світу.
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10.09.2024 10:00 Ответить
Приховували недоліки, швидкий знос, необов'язковість партнерів роками. Це ж ІПСО! Західна зброя найкраща у світі! За це зараз розплачуються українські захисники. Хто б про це дізнався, якби не західні журналісти.
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10.09.2024 10:15 Ответить
Ніхто нічого не приховував стратегія Нато не передбачає велике використання артилерія, вона тільки для якогось локального прикриття.... Там основна ставка робиться на авіацію та ракети, як ми бачимо всі країни в першу чергу закупляють це при оновленні збройних сил, потім оперативно тактичні комплекси типу Хаймарс а в кінці уже арта причому не на звичайні ********** а на високоточні...

Нам нічого не заважало наробити коректованих *********** для цієї артилерії і не було б такого зносу тому що точність пострілів була б вища і менше витрачалось... Але натомість є марафон, що може жити за рахунок реклами, підвищення зарплат чиновників і збільшення кількості та будівництво доріг в прифронтових територіях...
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10.09.2024 10:36 Ответить
Війна високої інтенсивності зброя зношується
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10.09.2024 10:33 Ответить
Яких спеціальних труб? З яких стволи виготовляються?
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10.09.2024 10:35 Ответить
Щось мені підказує, що ті запчастини змушені мандрувати в Україну виключно через певні фірми і внутрішня "конкуренція" саме і затягує процес.
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10.09.2024 10:55 Ответить
 
 