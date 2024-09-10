ЗСУ не вистачає запчастин для західного озброєння, - BILD
Значна кількість гаубиць, поставлених Німеччиною, Нідерландами та Італією, наразі виведені з ладу через їхню зношеність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BILD.
Два командири українських артилерійських підрозділів підтвердили виданню, що ситуація із запчастинами катастрофічна. Вони зазначають, що західні гаубиці є чудовою системою, проте їхній знос дуже високий. Військові повідомляють про необхідність заміни, але цей процес просувається повільно ще й тому, що не вистачає запчастин.
Через два роки мало що змінилося: хоча виробник Rheinmetall оголосив про велике замовлення на виробництво тризначної кількості одиниць у травні цього року, виробництво займає кілька місяців через необхідність загартування спеціальних труб.
За інформацією Bild, Німеччина зараз постачає невелику кількість труб для гострих потреб фронту, щоб привести в бойову готовність принаймні частину українських самохідних гаубиць, які вийшли з ладу. Але, на думку українських артилеристів, труби є не єдиною проблемою. Інші частини деяких самохідних гаубиць також потребують заміни, але закупівля їх не вдається через бюрократичні перепони, оскільки замовити можна лише окремі частини.
"Це абсурдно, що більше систем зброї вийшли з ладу через брак запчастин, ніж через ворожий вогонь", – критикує голова Комітету з питань оборони Маркус Фабер.
Цього року Україні буде поставлено більше самохідних гаубиць, сказав Фабер.
"Однак, якби достатня кількість запасних частин була поставлена вчасно, Україна мала б тепер більше систем для своєї оборони", - додав він.
Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що до України треба постачати ще більше не лише боєприпасів, але й запчастин.
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Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів! А далі, ще буде!! Україна переможе орків!!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
Дорогие подписчики и гости канала! Решение о втором этапе мобилизации в России отложено. Несмотря на активное сопротивление части так называемого "политбюро 2.0" в лице помощника президента России Николая Патрушева и его ситуативных союзников, вопрос о мобилизации пока заблокирован. Представители руководства военного блока утверждают, что без привлечения дополнительно минимум полмиллиона человек, каких-либо значительных продвижений на фронте ждать не приходится. "Путин" должен был объявить о необходимости продолжения мобилизации уже на этой неделе, причём это должно было произойти после "совещания" с Госсоветом. Роль Госсовета в структуре российской власти необходимо выводить на ведущие позиции, хотя бы информационно, вот и ищут разные поводы для этого, кстати и не кстати. Николай Патрушев хочет использовать Госсовет как противовес президенту, наделив его значительными полномочиями, но и здесь все на стадии обсуждения. Мобилизацию блокируют в политбюро сторонники прекращения войны, они считают, что активизация переговоров через посредников на разных площадках даёт неплохие шансы на "завершение СВО на приемлемых условиях". У Патрушева и сторонников продолжения войны есть соблазн сделать по своему и объявить второй этап мобилизации, сломав при этом все договорённости внутри политбюро, но это приведёт к резкому ухудшению отношений между двумя основными башнями Кремля и превратит их противостояние в открытый конфликт на уничтожение.
Смерть рашистам !!
Україна переможе орків! Свято наближається, але КОКА-КОЛУ, рашисти не питимуть! !!
Зате папуги з банкової весь рік кричать "Шольц дай тауруси" . Труби - хіба це хайпово?
Нам нічого не заважало наробити коректованих *********** для цієї артилерії і не було б такого зносу тому що точність пострілів була б вища і менше витрачалось... Але натомість є марафон, що може жити за рахунок реклами, підвищення зарплат чиновників і збільшення кількості та будівництво доріг в прифронтових територіях...