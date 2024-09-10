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ЗСУ не вистачає запчастин для західного озброєння, - BILD

ЗСУ не вистачає запчастин для гаубиць

Значна кількість гаубиць, поставлених Німеччиною, Нідерландами та Італією, наразі виведені з ладу через їхню зношеність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BILD.

Два командири  українських артилерійських підрозділів  підтвердили виданню, що ситуація із запчастинами катастрофічна. Вони зазначають, що західні гаубиці є чудовою системою, проте їхній знос дуже високий. Військові повідомляють про необхідність заміни, але цей процес просувається повільно ще й тому, що не вистачає запчастин.

Через два роки мало що змінилося: хоча виробник Rheinmetall оголосив про велике замовлення на виробництво тризначної кількості одиниць у травні цього року, виробництво займає кілька місяців через необхідність загартування спеціальних труб.

За інформацією Bild, Німеччина зараз постачає невелику кількість труб для гострих потреб фронту, щоб привести в бойову готовність принаймні частину українських самохідних гаубиць, які вийшли з ладу. Але, на думку українських артилеристів, труби є не єдиною проблемою. Інші частини деяких самохідних гаубиць також потребують заміни, але закупівля їх не вдається через бюрократичні перепони, оскільки замовити можна лише окремі частини.

"Це абсурдно, що більше систем зброї вийшли з ладу через брак запчастин, ніж через ворожий вогонь", – критикує голова Комітету з питань оборони Маркус Фабер.

Цього року Україні буде поставлено більше самохідних гаубиць, сказав Фабер.

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"Однак, якби достатня кількість запасних частин була поставлена ​​вчасно, Україна мала б тепер більше систем для своєї оборони", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що до України треба постачати ще більше не лише боєприпасів, але й запчастин.

Автор: 

Німеччина (7349) зброя (7460) Rheinmetall (119)


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Топ коментарі
+8
Хто ж знав, що стволи від пострілів зношуються? Хто б міг подумати?
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10.09.2024 09:55
+6
так про це ще з бахмутської фортеці говорилося. шо стволи тих же пзх2000 не витримують таких темпів стрільби і зношуються, а разом із ними й інші узли і агрегати.
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10.09.2024 09:57
+6
>> Німеччина зараз постачає невелику кількість труб для гострих потреб фронту

Зате папуги з банкової весь рік кричать "Шольц дай тауруси" . Труби - хіба це хайпово?
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10.09.2024 09:57
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів! А далі, ще буде!! Україна переможе орків!!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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10.09.2024 09:41 Відповісти
генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Решение о втором этапе мобилизации в России отложено. Несмотря на активное сопротивление части так называемого "политбюро 2.0" в лице помощника президента России Николая Патрушева и его ситуативных союзников, вопрос о мобилизации пока заблокирован. Представители руководства военного блока утверждают, что без привлечения дополнительно минимум полмиллиона человек, каких-либо значительных продвижений на фронте ждать не приходится. "Путин" должен был объявить о необходимости продолжения мобилизации уже на этой неделе, причём это должно было произойти после "совещания" с Госсоветом. Роль Госсовета в структуре российской власти необходимо выводить на ведущие позиции, хотя бы информационно, вот и ищут разные поводы для этого, кстати и не кстати. Николай Патрушев хочет использовать Госсовет как противовес президенту, наделив его значительными полномочиями, но и здесь все на стадии обсуждения. Мобилизацию блокируют в политбюро сторонники прекращения войны, они считают, что активизация переговоров через посредников на разных площадках даёт неплохие шансы на "завершение СВО на приемлемых условиях". У Патрушева и сторонников продолжения войны есть соблазн сделать по своему и объявить второй этап мобилизации, сломав при этом все договорённости внутри политбюро, но это приведёт к резкому ухудшению отношений между двумя основными башнями Кремля и превратит их противостояние в открытый конфликт на уничтожение.
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10.09.2024 10:06 Відповісти
Хвалила зозуля, півня….
Смерть рашистам !!
Україна переможе орків! Свято наближається, але КОКА-КОЛУ, рашисти не питимуть! !!
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10.09.2024 10:38 Відповісти
Треба було передбачити зношення зброі ше 2р назад а не діити до ручки і заволати шо гаубиці вже на ладан дихають
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10.09.2024 09:46 Відповісти
так про це ще з бахмутської фортеці говорилося. шо стволи тих же пзх2000 не витримують таких темпів стрільби і зношуються, а разом із ними й інші узли і агрегати.
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10.09.2024 09:57 Відповісти
Наш віиськовии завгосп профукав
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10.09.2024 10:00 Відповісти
износостойкость ствола принесена в жертву высокой дальности полёта снаряда
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10.09.2024 10:54 Відповісти
Хто ж знав, що стволи від пострілів зношуються? Хто б міг подумати?
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10.09.2024 09:55 Відповісти
Всі знали. Чи ви вважаєте у нас так багато фахівців, які вміють ремонтувати західне озброєння? Плюс логістика - авіації немає, моря майже немає. Взагалі така різноманітність номенклатури техніки - це пекло для ремонтників - і з трофейного "донора" не знімиш запчастини Ну і додати бюрократію та папервий маразм...
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10.09.2024 10:05 Відповісти
Є і способи доставки, захід давати не хоче, хоть воно в них є, можно обмінювати пошкоджену запчастину на нову щоб вони не думали що їх продають
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10.09.2024 10:22 Відповісти
Можливо і так, звісно політика теж. Але я просто навів приклади, який це гємор...
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10.09.2024 11:29 Відповісти
>> Німеччина зараз постачає невелику кількість труб для гострих потреб фронту

Зате папуги з банкової весь рік кричать "Шольц дай тауруси" . Труби - хіба це хайпово?
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10.09.2024 09:57 Відповісти
Німці не можуть дати Тауруси, тому що вони наразі накопичують їх для власних потреб в рамках переозброєння... от артилерію можуть забезпечувати що вони і роблять
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10.09.2024 10:39 Відповісти
Свою зброю треба мати, а не порозкрадати, продати, просрати все і ходити з притягнутою рукою по світу.
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10.09.2024 10:00 Відповісти
Приховували недоліки, швидкий знос, необов'язковість партнерів роками. Це ж ІПСО! Західна зброя найкраща у світі! За це зараз розплачуються українські захисники. Хто б про це дізнався, якби не західні журналісти.
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10.09.2024 10:15 Відповісти
Ніхто нічого не приховував стратегія Нато не передбачає велике використання артилерія, вона тільки для якогось локального прикриття.... Там основна ставка робиться на авіацію та ракети, як ми бачимо всі країни в першу чергу закупляють це при оновленні збройних сил, потім оперативно тактичні комплекси типу Хаймарс а в кінці уже арта причому не на звичайні ********** а на високоточні...

Нам нічого не заважало наробити коректованих *********** для цієї артилерії і не було б такого зносу тому що точність пострілів була б вища і менше витрачалось... Але натомість є марафон, що може жити за рахунок реклами, підвищення зарплат чиновників і збільшення кількості та будівництво доріг в прифронтових територіях...
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10.09.2024 10:36 Відповісти
Війна високої інтенсивності зброя зношується
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10.09.2024 10:33 Відповісти
Яких спеціальних труб? З яких стволи виготовляються?
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10.09.2024 10:35 Відповісти
Щось мені підказує, що ті запчастини змушені мандрувати в Україну виключно через певні фірми і внутрішня "конкуренція" саме і затягує процес.
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10.09.2024 10:55 Відповісти
 
 