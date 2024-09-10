ЗСУ не вистачає запчастин для західного озброєння, - BILD

Значна кількість гаубиць, поставлених Німеччиною, Нідерландами та Італією, наразі виведені з ладу через їхню зношеність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BILD.

Два командири українських артилерійських підрозділів підтвердили виданню, що ситуація із запчастинами катастрофічна. Вони зазначають, що західні гаубиці є чудовою системою, проте їхній знос дуже високий. Військові повідомляють про необхідність заміни, але цей процес просувається повільно ще й тому, що не вистачає запчастин.

Через два роки мало що змінилося: хоча виробник Rheinmetall оголосив про велике замовлення на виробництво тризначної кількості одиниць у травні цього року, виробництво займає кілька місяців через необхідність загартування спеціальних труб.

За інформацією Bild, Німеччина зараз постачає невелику кількість труб для гострих потреб фронту, щоб привести в бойову готовність принаймні частину українських самохідних гаубиць, які вийшли з ладу. Але, на думку українських артилеристів, труби є не єдиною проблемою. Інші частини деяких самохідних гаубиць також потребують заміни, але закупівля їх не вдається через бюрократичні перепони, оскільки замовити можна лише окремі частини.

"Це абсурдно, що більше систем зброї вийшли з ладу через брак запчастин, ніж через ворожий вогонь", – критикує голова Комітету з питань оборони Маркус Фабер.

Цього року Україні буде поставлено більше самохідних гаубиць, сказав Фабер.

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"Однак, якби достатня кількість запасних частин була поставлена ​​вчасно, Україна мала б тепер більше систем для своєї оборони", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що до України треба постачати ще більше не лише боєприпасів, але й запчастин.