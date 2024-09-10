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Новини
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Україні потрібна не лише зброя, а й дозвіл на її найбільш ефективне використання, - Bloomberg

Україні мають надати дозвіл на використання зброї по території РФ

Надаючи Україні зброю та одночасно обмежуючи її у використанні, США практично зв'язують Києву руки та допомагають російському диктатору Володимиру Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Якщо ж президент Джо Байден дійсно хоче допомогти Україні завершити війну, розв'язану Росією, він повинен перестати коливатись та врешті дозволити українським військовим бити американською зброєю по цілях на території країни-агресорки РФ", - йдеться в повідомленні.

Кільки авторів Bloomberg наголошують, Україні потрібно не лише більше зброї, а й дозвіл на її найбільш ефективне використання.

"Хоча адміністрація президента Байдена неодноразово обіцяла Україні "непохитну підтримку", на практиці вона проявляє обережність. Останній приклад: США надала Україні сучасні ракети великої дальності ATACMS, але забороняє їх найефективніше використання. Такі боєприпаси виявилися ефективними при враженні військових об’єктів у Криму та на інших територіях окупованої України. Однак адміністрація Байдена наклала вето на їхнє використання по території Росії", - зазначає видання. 

До певної міри цю обережність можна розуміти, пишуть автори статті. Путін попередив, що удари по території Росії означатимуть ескалацію, і Байден, накладаючи заборону на застосування ракет великої дальності для атак по РФ прагне уникнути Третьої світової війни.

"Однак більш детальний аналіз цієї політики показує, що вона не має сенсу. Якщо Байден хоче допомогти довести цю війну до гідного завершення, а він повинен це зробити, він має припинити коливання і надати Україні зброю, необхідну їй для самозахисту", – наголошують публіцисти.

Автори статті також вказують на те, що обмеження на зброю далекого радіусу дії безпосередньо грають на руку Путіну.

"Вони створюють зону безпеки, з якої російські війська можуть безкарно атакувати. Вони виграють час, щоб Кремль пристосувався до змін на полі бою та поповнив свої сили, не даючи Україні ефективно контратакувати. Вони також збільшують переваги Росії в живій силі та озброєнні", – пише видання.

Публіцисти наголошують, що діючи таким чином США по суті, надають Україні достатньо допомоги, щоб продовжити війну, але недостатньо, щоб досягти реального прогресу.

За найскромнішими підрахунками, в Росії існують сотні військових цілей, з яких вона здійснює атаки по Україні або де поповнює запаси, і які можуть бути уражені ракетами дальнього радіуса дії. Навіть якщо Путін перемістить багато з них за межі досяжності ракет, він не зможе захистити всі такі об'єкти. А їхнє знищення забезпечить Україні більший захист, вважають автори статті.

"Не варто продовжувати зв’язувати Україні руки", – наголошує видання

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"Надання Україні більшої свободи у боротьбі з Путіним має як стратегічний, так і моральний сенс, чинячи тиск на перенапружені сили Росії та її економіку, водночас надаючи Україні більше засобів для самозахисту і кращі важелі для переговорів", – підкреслюється у статті.

Автори наголошують, що лише Путін може покласти край величезним руйнуванням і вбивствам, які він розв’язав. А для цього він повинен бути переконаний, що це його найкращий варіант.

Нагадаємо,  напередодні начальник Генштабу Чехії Ржегка заявив, що Захід нарешті має дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по території РФ

Автор: 

Байден Джо (2887) зброя (7460) США (22769) Bloomberg (235)


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дати зброю та заборонити з неї бити ворога це лицемірна тупість...
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10.09.2024 09:15 Відповісти
Так Баиден іх не читає - ці рукописи идуть у стіл
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10.09.2024 09:18 Відповісти
Якщо ж президент Джо Байден дійсно хоче допомогти Україні...

Так старик Байден скоро на заслуженный отдых пойдет. Прийдет Трамп и даст оружия нам сколько нужно. Видно же что у демократов прямая кишка тонка
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10.09.2024 09:20 Відповісти
Сцикуна саллівана на ліхтар. Маразматика Байдена в притулок для стариганів.
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10.09.2024 09:20 Відповісти
Вспомнился анекдот, про дом престарелых

Один мужчина, решив, что его отец уже старый и является обузой, отвез и сдал его в дом престарелых. Когда он вернулся, его маленький сын спросил:
- Папа, а скажи мне, где находится дом престарелых?
- Ты хочешь навещать дедушку?
- Нет, я хочу знать, куда отвезти тебя, когда ты станешь стареньким, - ответил малыш.
Когда отец услышал это, у него на глазах навернулись слезы. Он сильно задумался, а потом быстро взял своего сына, поехал и сдал его нахер в детдом.
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10.09.2024 09:24 Відповісти
@ "https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Прикиньте наскільки европейці та їх армія куколди, що навіть дрони не збивають, які до них летять.
Таких, на місці русаків, гріх не штурманути повномасштабкою. Зараз вони /прим. - рашисти/бьють граніт /прим. - Україну/, далі піде пісочок /прим. - країни ЄС-НАТО)/, біженцям доведеться на плотах в Америку уйобувати.
Нехай беруть приклад з Турції, літак залетів - літак приземлився."
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10.09.2024 09:39 Відповісти
Пригадалось "Ось якби ми не віддали ядерку"(((нема яєць нормальну зброю доцільно використовувати,то що робили б з ядерною((просто : вам продали пістолет зі списком заборонених цілей?(((
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10.09.2024 09:59 Відповісти
З такими "союзниками" і ворогів не потрібно. Лицемірні покидьки-*************. Єдина гарантія - це сильна армія, свій розвинутий впк і ЯЗ. Усе інше - підле наїбалово.
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10.09.2024 10:10 Відповісти
 
 