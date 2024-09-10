Україні потрібна не лише зброя, а й дозвіл на її найбільш ефективне використання, - Bloomberg

Надаючи Україні зброю та одночасно обмежуючи її у використанні, США практично зв'язують Києву руки та допомагають російському диктатору Володимиру Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Якщо ж президент Джо Байден дійсно хоче допомогти Україні завершити війну, розв'язану Росією, він повинен перестати коливатись та врешті дозволити українським військовим бити американською зброєю по цілях на території країни-агресорки РФ", - йдеться в повідомленні.

Кільки авторів Bloomberg наголошують, Україні потрібно не лише більше зброї, а й дозвіл на її найбільш ефективне використання.

"Хоча адміністрація президента Байдена неодноразово обіцяла Україні "непохитну підтримку", на практиці вона проявляє обережність. Останній приклад: США надала Україні сучасні ракети великої дальності ATACMS, але забороняє їх найефективніше використання. Такі боєприпаси виявилися ефективними при враженні військових об’єктів у Криму та на інших територіях окупованої України. Однак адміністрація Байдена наклала вето на їхнє використання по території Росії", - зазначає видання.

До певної міри цю обережність можна розуміти, пишуть автори статті. Путін попередив, що удари по території Росії означатимуть ескалацію, і Байден, накладаючи заборону на застосування ракет великої дальності для атак по РФ прагне уникнути Третьої світової війни.

"Однак більш детальний аналіз цієї політики показує, що вона не має сенсу. Якщо Байден хоче допомогти довести цю війну до гідного завершення, а він повинен це зробити, він має припинити коливання і надати Україні зброю, необхідну їй для самозахисту", – наголошують публіцисти.

Автори статті також вказують на те, що обмеження на зброю далекого радіусу дії безпосередньо грають на руку Путіну.

"Вони створюють зону безпеки, з якої російські війська можуть безкарно атакувати. Вони виграють час, щоб Кремль пристосувався до змін на полі бою та поповнив свої сили, не даючи Україні ефективно контратакувати. Вони також збільшують переваги Росії в живій силі та озброєнні", – пише видання.

Публіцисти наголошують, що діючи таким чином США по суті, надають Україні достатньо допомоги, щоб продовжити війну, але недостатньо, щоб досягти реального прогресу.

За найскромнішими підрахунками, в Росії існують сотні військових цілей, з яких вона здійснює атаки по Україні або де поповнює запаси, і які можуть бути уражені ракетами дальнього радіуса дії. Навіть якщо Путін перемістить багато з них за межі досяжності ракет, він не зможе захистити всі такі об'єкти. А їхнє знищення забезпечить Україні більший захист, вважають автори статті.

"Не варто продовжувати зв’язувати Україні руки", – наголошує видання

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"Надання Україні більшої свободи у боротьбі з Путіним має як стратегічний, так і моральний сенс, чинячи тиск на перенапружені сили Росії та її економіку, водночас надаючи Україні більше засобів для самозахисту і кращі важелі для переговорів", – підкреслюється у статті.

Автори наголошують, що лише Путін може покласти край величезним руйнуванням і вбивствам, які він розв’язав. А для цього він повинен бути переконаний, що це його найкращий варіант.

Нагадаємо, напередодні начальник Генштабу Чехії Ржегка заявив, що Захід нарешті має дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по території РФ