Крупнейшие оборонные производители Германии и Италии создали танкостроительный альянс

Крупнейшие оборонные компании Германии и Италии - Rheinmetall и Leonardo - создали совместное предприятие для производства бронетехники для итальянской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

"Оборонные гиганты Leonardo из Италии и Rheinmetall из Германии во вторник создали большой итальянско-немецкий танкостроительный альянс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместное предприятие будет называться "Leonardo Rheinmetall Military Vehicles" (LRMV) и будет иметь юридический адрес в Риме. Собственное производство будет сосредоточено в итальянском городе Ла-Специя.

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Обе компании будут иметь в предприятии по 50% акций.

Основной задачей LRMV является разработка и производство основного боевого танка для итальянской армии на замену танкам Ariete.



Как отмечается, итальянско-немецкий танковый альянс возник с целью выполнения заказа на сумму более 20 миллиардов евро в течение 10 лет для итальянской армии на 280 танков и более тысячи легких гусеничных машин с целью замены старого парка Arietes и БМП Dardos.

Кроме того, совместное предприятие будет работать и на экспорт.

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Сотрудничество Rheinmetall и Украины

Ранее сообщалось, что АО "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

14 марта 2024 года генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.

Как сообщалось, Rheinmetall начал строить новый завод по производству боеприпасов для Украины. Компания инвестировала в проект 300 млн евро.