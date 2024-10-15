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Новости
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Крупнейшие оборонные производители Германии и Италии создали танкостроительный альянс

Німеччина і Італія спільно вироблятимуть танки

Крупнейшие оборонные компании Германии и Италии - Rheinmetall и Leonardo - создали совместное предприятие для производства бронетехники для итальянской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

"Оборонные гиганты Leonardo из Италии и Rheinmetall из Германии во вторник создали большой итальянско-немецкий танкостроительный альянс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместное предприятие будет называться "Leonardo Rheinmetall Military Vehicles" (LRMV) и будет иметь юридический адрес в Риме. Собственное производство будет сосредоточено в итальянском городе Ла-Специя.

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Обе компании будут иметь в предприятии по 50% акций.

Основной задачей LRMV является разработка и производство основного боевого танка для итальянской армии на замену танкам Ariete.

Как отмечается, итальянско-немецкий танковый альянс возник с целью выполнения заказа на сумму более 20 миллиардов евро в течение 10 лет для итальянской армии на 280 танков и более тысячи легких гусеничных машин с целью замены старого парка Arietes и БМП Dardos.

Кроме того, совместное предприятие будет работать и на экспорт.

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Сотрудничество Rheinmetall и Украины

Ранее сообщалось, что АО "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

14 марта 2024 года генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.

Как сообщалось, Rheinmetall начал строить новый завод по производству боеприпасов для Украины. Компания инвестировала в проект 300 млн евро.

Автор: 

Германия (7061) Италия (1655) производство (474) танк (2271) Rheinmetall (81)


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Топ комментарии
+2
особисто я, обожнюю італійський автопром.
але, він надзвичайно дорогий, а я вже старий.
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15.10.2024 21:20
+2
"Итальянский танк не ездит, не стреляет, но зато ОЧЕНЬ красивый"
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15.10.2024 22:11
+1
І що нам з того ?
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15.10.2024 21:15
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от дебіли!
танками воює, тільки недорозвинена кацапія і кндр!
тай тє, у кацапії тих танків, вже нема. тільки грозна армата.
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15.10.2024 21:03 Ответить
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15.10.2024 21:40 Ответить
Танки от ферари) Якщо США не бажають захищати Європу, це будуть робити німці.
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15.10.2024 21:04 Ответить
особисто я, обожнюю італійський автопром.
але, він надзвичайно дорогий, а я вже старий.
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15.10.2024 21:20 Ответить
"Итальянский танк не ездит, не стреляет, но зато ОЧЕНЬ красивый"
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15.10.2024 22:11 Ответить
І що нам з того ?
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15.10.2024 21:15 Ответить
Позитивна новина, взагалі-то.
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15.10.2024 21:26 Ответить
Ось!
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15.10.2024 21:42 Ответить
В ******** війні танк легка здобич
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15.10.2024 21:42 Ответить
Скоріш за все вони вже й не будуть танки робити, бо Валерій Кваша сказав що то легка здобич
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15.10.2024 22:36 Ответить
Лохи. А могли тирити бабки з бюджету, розповідати про дороги, і віщувати шашлікі.
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15.10.2024 22:17 Ответить
 
 