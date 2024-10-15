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Найбільші оборонні виробники Німеччини та Італії створили танкобудівний альянс

Німеччина і Італія спільно вироблятимуть танки

Найбільші оборонні компанії Німеччини та Італії - Rheinmetall і Leonardo - створили спільне підприємство для виробництва бронетехніки для італійської армії.

Про це інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

"Оборонні гіганти Leonardo з Італії та Rheinmetall з Німеччини у вівторок створили великий італійсько-німецький танкобудівний альянс", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спільне підприємство називатиметься "Leonardo Rheinmetall Military Vehicles" (LRMV) і матиме юридичну адресу в Римі. Власне виробництво буде зосереджене в італійському місті Ла-Спеція.

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Обидві компанії матимуть у підприємстві по 50% акцій.

Основним завданням LRMV є розробка та виробництво основного бойового танка для італійської армії на заміну танкам Ariete.

Як зазначається, італійсько-німецький танковий альянс виник з метою виконання замовлення на суму понад 20 мільярдів євро протягом 10 років для італійської армії на 280 танків і понад тисячу легких гусеничних машин з метою заміни старого парку Arietes і БМП Dardos.

Крім того, спільне підприємство працюватиме і на експорт.

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Співпраця Rheinmetall і України

Раніше повідомлялося, що АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.

14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Як повідомлялося, Rheinmetall почав будувати новий завод з виробництва боєприпасів для України. Компанія інвестувала у проєкт 300 млн євро.

Автор: 

Німеччина (7469) Італія (1586) виробництво (1649) танк (2082) Rheinmetall (122)


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Топ коментарі
+2
особисто я, обожнюю італійський автопром.
але, він надзвичайно дорогий, а я вже старий.
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15.10.2024 21:20
+2
"Итальянский танк не ездит, не стреляет, но зато ОЧЕНЬ красивый"
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15.10.2024 22:11
+1
І що нам з того ?
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15.10.2024 21:15
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от дебіли!
танками воює, тільки недорозвинена кацапія і кндр!
тай тє, у кацапії тих танків, вже нема. тільки грозна армата.
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15.10.2024 21:03 Відповісти
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15.10.2024 21:40 Відповісти
Танки от ферари) Якщо США не бажають захищати Європу, це будуть робити німці.
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15.10.2024 21:04 Відповісти
особисто я, обожнюю італійський автопром.
але, він надзвичайно дорогий, а я вже старий.
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15.10.2024 21:20 Відповісти
"Итальянский танк не ездит, не стреляет, но зато ОЧЕНЬ красивый"
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15.10.2024 22:11 Відповісти
І що нам з того ?
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15.10.2024 21:15 Відповісти
Позитивна новина, взагалі-то.
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15.10.2024 21:26 Відповісти
Ось!
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15.10.2024 21:42 Відповісти
В ******** війні танк легка здобич
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15.10.2024 21:42 Відповісти
Скоріш за все вони вже й не будуть танки робити, бо Валерій Кваша сказав що то легка здобич
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15.10.2024 22:36 Відповісти
Лохи. А могли тирити бабки з бюджету, розповідати про дороги, і віщувати шашлікі.
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15.10.2024 22:17 Відповісти
 
 