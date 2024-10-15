Найбільші оборонні виробники Німеччини та Італії створили танкобудівний альянс
Найбільші оборонні компанії Німеччини та Італії - Rheinmetall і Leonardo - створили спільне підприємство для виробництва бронетехніки для італійської армії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
"Оборонні гіганти Leonardo з Італії та Rheinmetall з Німеччини у вівторок створили великий італійсько-німецький танкобудівний альянс", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спільне підприємство називатиметься "Leonardo Rheinmetall Military Vehicles" (LRMV) і матиме юридичну адресу в Римі. Власне виробництво буде зосереджене в італійському місті Ла-Спеція.
Обидві компанії матимуть у підприємстві по 50% акцій.
Основним завданням LRMV є розробка та виробництво основного бойового танка для італійської армії на заміну танкам Ariete.
Як зазначається, італійсько-німецький танковий альянс виник з метою виконання замовлення на суму понад 20 мільярдів євро протягом 10 років для італійської армії на 280 танків і понад тисячу легких гусеничних машин з метою заміни старого парку Arietes і БМП Dardos.
Крім того, спільне підприємство працюватиме і на експорт.
Співпраця Rheinmetall і України
Раніше повідомлялося, що АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.
14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.
Як повідомлялося, Rheinmetall почав будувати новий завод з виробництва боєприпасів для України. Компанія інвестувала у проєкт 300 млн євро.
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танками воює, тільки недорозвинена кацапія і кндр!
тай тє, у кацапії тих танків, вже нема. тільки грозна армата.
але, він надзвичайно дорогий, а я вже старий.