Найбільші оборонні виробники Німеччини та Італії створили танкобудівний альянс

Найбільші оборонні компанії Німеччини та Італії - Rheinmetall і Leonardo - створили спільне підприємство для виробництва бронетехніки для італійської армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

"Оборонні гіганти Leonardo з Італії та Rheinmetall з Німеччини у вівторок створили великий італійсько-німецький танкобудівний альянс", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спільне підприємство називатиметься "Leonardo Rheinmetall Military Vehicles" (LRMV) і матиме юридичну адресу в Римі. Власне виробництво буде зосереджене в італійському місті Ла-Спеція.

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Обидві компанії матимуть у підприємстві по 50% акцій.

Основним завданням LRMV є розробка та виробництво основного бойового танка для італійської армії на заміну танкам Ariete.



Як зазначається, італійсько-німецький танковий альянс виник з метою виконання замовлення на суму понад 20 мільярдів євро протягом 10 років для італійської армії на 280 танків і понад тисячу легких гусеничних машин з метою заміни старого парку Arietes і БМП Dardos.

Крім того, спільне підприємство працюватиме і на експорт.

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Співпраця Rheinmetall і України

Раніше повідомлялося, що АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.

14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Як повідомлялося, Rheinmetall почав будувати новий завод з виробництва боєприпасів для України. Компанія інвестувала у проєкт 300 млн євро.