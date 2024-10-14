Западные оборонные компании увеличивают производство боеприпасов, но недостаточно для поддержки Украины, - Financial Times

Оборонные компании во всем мире на фоне войны в Украине увеличили производство оружия, но нехватка сырья и длинные производственные циклы не позволяют восстановить запасы вооружений и удовлетворить потребности Украины.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, завод по производству боеприпасов в австралийском штате Квинсленд, который принадлежит немецкой компании Rheinmetall и местному подрядчику NIOA, производит десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Rheinmetall планирует увеличить производство в следующем году на 25%, до около 55 000 снарядов в год. В то же время NIOA заявляет, что может производить более 100 000 снарядов в год при условии увеличения капитальных инвестиций.

В целом оборонные компании во всем мире увеличили производство продукции - от боеприпасов до ракетных двигателей и ракет, чтобы пополнить запасы своих стран, которые передали оружие Украине.

Как отмечается в статье, порой европейские компании увеличили производство артиллерийских боеприпасов "в 10 раз по сравнению с тем, что они производили до войны".

В частности, Rheinmetall, где по состоянию на февраль 2022 года годовая мощность производства 155-миллиметровых снарядов стандарта НАТО составляла примерно 100 000 снарядов, планирует увеличить производство до 1,1 млн снарядов в год с 2027 года.

Шведская компания Saab заявила, что мощности по производству боеприпасов за последние годы удвоились - до 200 000 единиц в год, и компания планирует в ближайшее время довести его до 400 000. Британская Thales UK планирует удвоить мощности в течение следующих двух лет и еще раз - до 2028 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2025 году Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет, - Умеров

Но, по мнению экспертов, этого недостаточно. Согласно недавнему докладу Института мировой экономики имени Киля, Россия может тратить около 10 000 боеприпасов в день без опасений истощить свои запасы, зато Германия, например, при таких темпах использовала бы за 70 дней весь свой годовой запас боеприпасов.

"Если целью является предоставление надлежащей поддержки Украине для противостояния российской агрессии и создание достаточного военного потенциала для сдерживания России, мы должны закупать и производить в Европе гораздо больше и гораздо быстрее", - подчеркнул генеральный секретарь отраслевой торговой организации ASD Ян Пие.

Некоторые производители вооружения сталкиваются со значительными проблемами. Первая - это сырье, в частности хлопковый линт, необходимый для производства нитроцеллюлозы, используемой в артиллерийских снарядах и других взрывчатых веществах. Еще одна проблема - это длительный цикл производства, ведь часто от принятия решения об инвестициях до увеличения мощностей может пройти два-три года.

Читайте также: Оборонно-промышленная база Украины выросла в шесть раз благодаря западным инвестициям, - Блинкен

Руководители оборонных компаний заявляют, для производства вооружения в больших масштабах и в течение длительного времени нужны более длительные соглашения. Исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон считает, что промышленность "нуждается в долгосрочных обязательствах со стороны государства, поскольку берет на себя риск, наращивания мощности без гарантированных долгосрочных контрактов".