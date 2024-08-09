Rheinmetall поставить Україні додаткові мобільні шпиталі

Міністерство оборони України замовило Rheinmetall поставку восьми додаткових станцій передових хірургічних бригад (FST) для Збройних сил.

Про це повідомляє Rheinmetall, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, замовлення є частиною ініціативи Федерального уряду Німеччини щодо зміцнення обороноздатності України

Очікується, що постачання розпочнеться у 2024 році та завершиться до кінця 2026 року. Замовлення містить вісім готових станцій, оснащених сучасною медичною технікою, серед якої рентгеноконтейнер, операційна та відділення інтенсивної терапії.

Компанія Rheinmetall зазначає, що для транспортування кожної станції буде поставлено три спеціалізовані вантажівки з причепами (Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMW)").

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"Медичні установи від Rheinmetall вирізняються високою мобільністю, швидкою експлуатацією та високою якістю. Це замовлення свідчить, що наші перші поставки в Україну медичної техніки виправдали себе. Ми раді відіграти важливу роль у підтримці українських військ, зокрема й медичною допомогою", - заявив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Окрім постачання мобільних шпиталів, також передбачається тижневе навчання відповідного українського персоналу в Німеччині

Станції передових хірургічних бригад (FST) призначені для використання на передовій. Завдяки їм важко пораненим військовослужбовцям може бути надана допомога протягом дуже короткого часу.

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