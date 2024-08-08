Rheinmetall очікує потенційних замовлень для заводу в Україні на понад 2 мільярди євро

Німецький збройовий концерн Rheinmetall AG припускає, що сума потенціальних замовлень для його майбутнього заводу боєприпасів в Україні перевищить 2 млрд євро.

Про це йдеться в презентації Rheinmetall із підбиттям піврічних підсумків, передає LIGA.net.

Як зазначається, 24 липня Rheinmetall повідомив, що отримав від уряду України контракт на будівництво заводу боєприпасів.

Підприємство буде виробляти артилерійські снаряди калібру 155 мм, зокрема метальні заряди. Обсяги виробництва не уточнюються. Вартість угоди не вказана, водночас Rheinmetall описує суму як "low three-digit million euro" (тобто йдеться про понад 100 млн євро).

Співпраця Rheinmetall і України

Раніше повідомлялося, що АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.

14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Як повідомлялося, Rheinmetall почав будувати новий завод з виробництва боєприпасів для України. Компанія інвестувала у проєкт 300 млн євро.