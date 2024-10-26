Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия, один из них уже работает, - гендиректор Паппергер

Первый завод оборонного концерна Rheinmetall уже работает в Украине, второй - на подходе. В целом концерн планирует построить четыре завода по производству оружия в Украине.

Об этом в интервью ТСН рассказал генеральный директор Армин Паппергер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия - это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию", - рассказал Паппергер.

Он отметил, что до конца этого года в Украине появится первая сверхсовременная боевая пехотная машина Lynx.

"На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Так что это очень продуктивное совместное предприятие", - рассказал гендиректор Rheinmetall.

Читайте также: Rheinmetall поставит Украине дополнительные мобильные госпитали

Кроме этого, Паппергер сказал, что Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода и завода по изготовлению боеприпасов в Украине. Также, по его словам, концерн хочет наладить производство систем ПВО.

"Третий момент - это то, что мы хотим наладить производство систем ПВО, чтобы вы могли сами себя защищать",- сказал Паппергер.

Читайте также: Концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 БМП Marder