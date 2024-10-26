РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12510 посетителей онлайн
Новости
5 895 27

Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия, один из них уже работает, - гендиректор Паппергер

У Rheinmetall поділилися планими відкриття заводів в Україні

Первый завод оборонного концерна Rheinmetall уже работает в Украине, второй - на подходе. В целом концерн планирует построить четыре завода по производству оружия в Украине.

Об этом в интервью ТСН рассказал генеральный директор Армин Паппергер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия - это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию", - рассказал Паппергер.

Он отметил, что до конца этого года в Украине появится первая сверхсовременная боевая пехотная машина Lynx.

"На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Так что это очень продуктивное совместное предприятие", - рассказал гендиректор Rheinmetall.

Читайте также: Rheinmetall поставит Украине дополнительные мобильные госпитали

Кроме этого, Паппергер сказал, что Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода и завода по изготовлению боеприпасов в Украине. Также, по его словам, концерн хочет наладить производство систем ПВО.

"Третий момент - это то, что мы хотим наладить производство систем ПВО, чтобы вы могли сами себя защищать",- сказал Паппергер.

Читайте также: Концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 БМП Marder

Автор: 

завод (516) оружие (10272) производство (481) Rheinmetall (81)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Безугла ще не дізналась локацію.
показать весь комментарий
26.10.2024 18:16 Ответить
+9
показать весь комментарий
26.10.2024 18:32 Ответить
+6
Завод, ,Бйрактарів" вже побудували,?!
показать весь комментарий
26.10.2024 18:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завод, ,Бйрактарів" вже побудували,?!
показать весь комментарий
26.10.2024 18:15 Ответить
готовий на 80%
показать весь комментарий
26.10.2024 18:22 Ответить
Безугла ще не дізналась локацію.
показать весь комментарий
26.10.2024 18:16 Ответить
Так вона ж звичайно в Дермака взнає.
показать весь комментарий
26.10.2024 18:35 Ответить
Довгенько мовчить..мабудь на плановій диспансеризації..
показать весь комментарий
26.10.2024 18:49 Ответить
Гугл карти чудово здають локації, в Києві навіть Петріот видно.
показать весь комментарий
26.10.2024 19:11 Ответить
Якщо один завод вже працює значить скоро тцк мобілізує його працівників в піхоту
показать весь комментарий
26.10.2024 18:17 Ответить
Його працівники скоріше за все можуть посилати тцкунів так далеко, що навігатор потрібен.
показать весь комментарий
26.10.2024 18:18 Ответить
Я думав так тільки квартал 95 може робити
показать весь комментарий
26.10.2024 18:26 Ответить
"демілітаризація" х..ла йде чітко по-плану
показать весь комментарий
26.10.2024 18:25 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 18:32 Ответить
Швидка курва!
показать весь комментарий
26.10.2024 18:38 Ответить
Головний чинник розміщення цих заводів - безпека.
Ось сюди не може долетіти жодна кацоракета.
показать весь комментарий
26.10.2024 18:33 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 18:34 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 18:36 Ответить
Це самий вірний шлях !! Україна спроможна ,за допомогою західних партнерів ,налагодити виробництво будь-якої складності !!))
показать весь комментарий
26.10.2024 18:42 Ответить
Томагавки
показать весь комментарий
26.10.2024 18:42 Ответить
Навіть космічні кораблі !!))
показать весь комментарий
26.10.2024 18:45 Ответить
не на часi
показать весь комментарий
26.10.2024 18:48 Ответить
Мати власну космічну розвідку річ не погана,але реально поки що не на часі !!))
показать весь комментарий
26.10.2024 18:53 Ответить
Лише власна потужна армія та власний ,потужний ВПК,гарантують незалежність держави !!))
показать весь комментарий
26.10.2024 18:44 Ответить
Налагодити ППО? Та зелений на лайно зійде а на виробництво ракет дозвіл не дасть! Йому асфальт більше важливий.
показать весь комментарий
26.10.2024 19:15 Ответить
Тому й запрацював цей завод, що у директора заводу прізвище Паппергер
показать весь комментарий
26.10.2024 19:27 Ответить
Знатоков тут по оборонке и без меня валом---но странно по части что выпускают уже. Со слов многих и на днях вот говорил спрашивал и раньше такое слышал. Уже год наша артилерия на жутком подсосе. Молчат пушки, нет снарядов. Жуткая проблема и беда. Какие бтр? Их дронами палят десятками в сутки. И не только мы, но и по нам.
показать весь комментарий
26.10.2024 20:16 Ответить
Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї, один з них вже працює, - гендиректор Паппергер Джерело:

ТАК. ВЖЕ ДВА РОКИ ПРАЦЮЄ, НА ПАПЕРІ 🤣
Там де і завод по випуску Байрактарів😆
показать весь комментарий
27.10.2024 00:22 Ответить
 
 