Rheinmetall скоро завершить будівництво другого військового заводу в Україні, – генсек НАТО

Німецький збройовий концерн Rheinmetall скоро завершить будівництво другого військового підприємства в Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає Інтерфакс-Україна.

"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства", – повідомив Рютте.

Він також зауважив, що Rheinmetall з 2022 року серйозно наростив випуск боєприпасів.

За словами Рютте, німецька промисловість є вкрай важливою для НАТО і України, і також він нагадав, що в Баварії американські та європейські компанії співпрацюють для виробництва 1 тис. ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.

У серпні повідомлялося, що Rheinmetall AG припускає, що сума потенціальних замовлень для його майбутнього заводу боєприпасів в Україні перевищить 2 млрд євро.

24 липня Rheinmetall заявив, що отримав від уряду України контракт на будівництво заводу боєприпасів.

До того стало відомо, що АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.

14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Як повідомлялося, Rheinmetall почав будувати новий завод з виробництва боєприпасів для України. Компанія інвестувала в проєкт 300 млн євро.