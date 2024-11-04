РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5110 посетителей онлайн
Новости
5 969 13

Скоро завершится строительство второго завода Rheinmetall в Украине, - Рютте

Заводи Rheinmetall в Україні

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скоро завершит строительство второго военного предприятия в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

"Rheinmetall только что открыл первый завод в Украине. Скоро будет завершено строительство второго предприятия", - сказал он.

Как отметил Рютте, Rheinmetall с 2022 года серьезно нарастил выпуск боеприпасов.

Также он подчеркнул, что немецкая промышленность является крайне важной для НАТО и Украины, и напомнил, что в Баварии американские и европейские компании сотрудничают для производства 1 тыс. ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Читайте также: Концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 БМП Marder

Напомним, ранее сообщалось, что Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

В свою очередь после угроз Кремля об ударах по военным заводам Rhheinmetall в Украине в концерне заявили, что их мощности хорошо защищены.

Автор: 

Рютте Марк (418) Rheinmetall (82)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Ви ще GPS координати напишіть...
По тихому ніяк не можна???
показать весь комментарий
04.11.2024 18:45 Ответить
+6
А тепер новину з німецьких ЗМІ скажу. На Тагесшау була недавно. Суть така: В уряді заявили, що дешевше допомагати українцям воювати, чим у разі програшу втратити інвестиціії і пережити наплив декількох мільйонів біженців, плюс отримати росіян на кордоні з Польщею.

Тому ніхто нікому не набрид. Хто нормальний розуміє серйозність. Тільки АФД і Сара Вагенкнехт неадекватні тут. Але вони не мають впливу на зовнішню політику Німеччини, навіть не дивлячись на їх прорив у місцеві парламенти східних земель Саксонії, Тюрингії і Браденбурга.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:35 Ответить
+4
"Скоро завершиться будівництво другого заводу Rheinmetall в Україні" - це офіційна частина повідомлення.
"Підприємства охороняються військовими Бундесверу, вони прикриті як ПРО так ППО, на території Німеччини постійно чергує ланка F-22 для реагування на можливі загрози, напад чи будь-яка військова акція щодо цих підприємств вважитимеся прямим зіткненням з НАТО" - це неофіційна частина.
Ершик песков - все понял?
показать весь комментарий
04.11.2024 18:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви ще GPS координати напишіть...
По тихому ніяк не можна???
показать весь комментарий
04.11.2024 18:45 Ответить
А чого їм боятися? Rheinmetall то группа Black Rock. Почитайте про це в інеті.У них бабла як бюджет штатів і китаю разом.Для цього фонда, рашка як гівно від пташки. Вони економічно можуть її стерти, якщо захочуть.Але це бізнес, гроші .І рашкіни бізнесюки це розуміють.Тому нічого заводам не буде.А пісків погавкає та заткнеться, така у нього робота!
показать весь комментарий
05.11.2024 10:40 Ответить
"Скоро завершиться будівництво другого заводу Rheinmetall в Україні" - це офіційна частина повідомлення.
"Підприємства охороняються військовими Бундесверу, вони прикриті як ПРО так ППО, на території Німеччини постійно чергує ланка F-22 для реагування на можливі загрози, напад чи будь-яка військова акція щодо цих підприємств вважитимеся прямим зіткненням з НАТО" - це неофіційна частина.
Ершик песков - все понял?
показать весь комментарий
04.11.2024 18:56 Ответить
немецкая дисциплина.....
показать весь комментарий
04.11.2024 18:59 Ответить
Вони почали будувати одразу з другого заводу?
показать весь комментарий
04.11.2024 19:23 Ответить
Нет, ****, с третьего.
Шо, вата, запыхался региться?
показать весь комментарий
04.11.2024 19:26 Ответить
+++
показать весь комментарий
04.11.2024 20:19 Ответить
Ви краще завершили б будівництво першого мосту Україна-Нато. І розпочав би будівництво другого.)
показать весь комментарий
04.11.2024 19:11 Ответить
Пришвидшене відкладення рузьгими цеглин детектед.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:13 Ответить
Немцы поспешают неспеша - за год с небольшим два завода запустили.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:23 Ответить
А тепер новину з німецьких ЗМІ скажу. На Тагесшау була недавно. Суть така: В уряді заявили, що дешевше допомагати українцям воювати, чим у разі програшу втратити інвестиціії і пережити наплив декількох мільйонів біженців, плюс отримати росіян на кордоні з Польщею.

Тому ніхто нікому не набрид. Хто нормальний розуміє серйозність. Тільки АФД і Сара Вагенкнехт неадекватні тут. Але вони не мають впливу на зовнішню політику Німеччини, навіть не дивлячись на їх прорив у місцеві парламенти східних земель Саксонії, Тюрингії і Браденбурга.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:35 Ответить
В Украине начал работу первый в стране оборонный завод Rheinmetall, заявил глава немецкого оборонного концерна Армин Паппергер, передает ТСН.

«Первый завод уже работает», - отметил директор Rheinmetall.

В конце года предприятие выпустит первую партию боевых машин пехоты Lynx.
показать весь комментарий
04.11.2024 21:46 Ответить
 
 