Скоро завершится строительство второго завода Rheinmetall в Украине, - Рютте
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скоро завершит строительство второго военного предприятия в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
"Rheinmetall только что открыл первый завод в Украине. Скоро будет завершено строительство второго предприятия", - сказал он.
Как отметил Рютте, Rheinmetall с 2022 года серьезно нарастил выпуск боеприпасов.
Также он подчеркнул, что немецкая промышленность является крайне важной для НАТО и Украины, и напомнил, что в Баварии американские и европейские компании сотрудничают для производства 1 тыс. ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Напомним, ранее сообщалось, что Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.
В свою очередь после угроз Кремля об ударах по военным заводам Rhheinmetall в Украине в концерне заявили, что их мощности хорошо защищены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По тихому ніяк не можна???
"Підприємства охороняються військовими Бундесверу, вони прикриті як ПРО так ППО, на території Німеччини постійно чергує ланка F-22 для реагування на можливі загрози, напад чи будь-яка військова акція щодо цих підприємств вважитимеся прямим зіткненням з НАТО" - це неофіційна частина.
Ершик песков - все понял?
Шо, вата, запыхался региться?
Тому ніхто нікому не набрид. Хто нормальний розуміє серйозність. Тільки АФД і Сара Вагенкнехт неадекватні тут. Але вони не мають впливу на зовнішню політику Німеччини, навіть не дивлячись на їх прорив у місцеві парламенти східних земель Саксонії, Тюрингії і Браденбурга.
«Первый завод уже работает», - отметил директор Rheinmetall.
В конце года предприятие выпустит первую партию боевых машин пехоты Lynx.