Скоро завершится строительство второго завода Rheinmetall в Украине, - Рютте

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скоро завершит строительство второго военного предприятия в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

"Rheinmetall только что открыл первый завод в Украине. Скоро будет завершено строительство второго предприятия", - сказал он.

Как отметил Рютте, Rheinmetall с 2022 года серьезно нарастил выпуск боеприпасов.

Также он подчеркнул, что немецкая промышленность является крайне важной для НАТО и Украины, и напомнил, что в Баварии американские и европейские компании сотрудничают для производства 1 тыс. ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Напомним, ранее сообщалось, что Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

В свою очередь после угроз Кремля об ударах по военным заводам Rhheinmetall в Украине в концерне заявили, что их мощности хорошо защищены.