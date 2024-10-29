РУС
В Rhheinmetall ответили на угрозы Кремля: Наши заводы в Украине хорошо защищены

Rhheinmetall відреагував на погрози Москви

После угроз Кремля об ударах по военным заводам Rhheinmetall в Украине в концерне заявили, что их мощности хорошо защищены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В Rheinmetall заявили, что это не первая подобная угроза со стороны Москвы и что их мощности в Украине хорошо защищены.

Как известно, компания заявила, что планирует открыть в Украине четыре военных завода.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

Читайте также: Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия, один из них уже работает, - гендиректор Паппергер

Автор: 

россия (97292) Rheinmetall (90)
+14
При савке все заводы военного назначения строились с учетом вероятной атомной войны. Т.е. везде был обеспечен подземный цикл производства. Немцы наверняка подобрали один из таких заводов. А если он еще и в самом закрытом ПВО городе, который начинается на К и заканчивается на В, то ***** может хоть сраку себе разорвать, ничего с Rheinmetall он сделать не сможет.
29.10.2024 22:28 Ответить
+9
У полях Баварії Ніхто при здоровому глузді не відкриватиме виробництво снарядів в Україні. Не тому, що путлер проти. Просто в цьому немає ніякої економічної логіки. Будуть поставляти свої снаряди, але говорити ,що "зроблено в Україні"
29.10.2024 22:33 Ответить
+9
Для ліквідації цих заводів наш потужний Лідор призначив ригоанала головним по будівництву фортифікацій
29.10.2024 22:54 Ответить
Скоріш всього в печерах Карпат.
29.10.2024 22:11 Ответить
в катакомбах Одєсси
29.10.2024 22:12 Ответить
29.10.2024 22:33 Ответить
Экономичной логики нет? Снаряд, сделанный в Украине будет стоить в пять раз дешевле, а то и более
29.10.2024 23:41 Ответить
У 5 разів дорожче, якщо врахувати складності логістики, захисту виробництва, відсутність досвіду і катастрофічну нестачу робітників.
29.10.2024 23:52 Ответить
Забули сказати про велике крадiвництво, бо зебiли вже намилились продавати зброю за кордон. А для фронту щось буде на кшталт крашанок по 17, тiльки на порядки завищать цiну.
30.10.2024 02:05 Ответить
Тю, забув ще про донати на ту продукцiю , як ще один варiант великого...самi знете чого.
30.10.2024 02:09 Ответить
У Вервольфі
30.10.2024 12:27 Ответить
у Буковелі
29.10.2024 22:34 Ответить
На батьківщині Древлян теж вистачає подібних об'єктів, причому там гранітна порода. Та й багато де були і шахти і склади і підземні сховища- було б бажання то все організувати
30.10.2024 04:18 Ответить
Агарчілі *****...
29.10.2024 22:15 Ответить
29.10.2024 22:28 Ответить
Хіба що вони в знаменитих печерах кончі заспи
29.10.2024 22:31 Ответить
В "Глобусі" або "Метрограді"
29.10.2024 22:58 Ответить
Таку загадку загадали... Так... Треба подумати... К і В...

Канів? Напевно ні
Косів? Мабуть не вгадав..
Кладнів? Ні... Холодно...

Гадки не маю. Сдаюса!!
29.10.2024 23:03 Ответить
Коростишів
30.10.2024 09:17 Ответить
Точно! А я і забув!!!
30.10.2024 09:24 Ответить
Вважаю, ми повністю збили з пантелику клятих кацапів, і тепер вони лиш мовчки кусають лікті
30.10.2024 09:28 Ответить
Так!
30.10.2024 09:30 Ответить
Не Коростышев, а Коростень!
https://vandrivka.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/Vijskovo-istorichnij-kompleks-Skelya-m.-Korosten-1.jpg
30.10.2024 10:34 Ответить
Вам же чітко було вказано - працюємо з літерами "к" і "в"!
Не підказуйте ворогу!
30.10.2024 10:37 Ответить
29.10.2024 22:54 Ответить
Дуже на те сподіваємося.
29.10.2024 23:06 Ответить
Чим захищені? Мішками з піском чи "чесним"словом ЗЕ **********???)))
30.10.2024 07:26 Ответить
Захищені потужно-незламними відосиками незламно-потужного лідора.
30.10.2024 11:31 Ответить
 
 