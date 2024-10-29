В Rhheinmetall ответили на угрозы Кремля: Наши заводы в Украине хорошо защищены

После угроз Кремля об ударах по военным заводам Rhheinmetall в Украине в концерне заявили, что их мощности хорошо защищены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В Rheinmetall заявили, что это не первая подобная угроза со стороны Москвы и что их мощности в Украине хорошо защищены.

Как известно, компания заявила, что планирует открыть в Украине четыре военных завода.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

