В Rhheinmetall ответили на угрозы Кремля: Наши заводы в Украине хорошо защищены
После угроз Кремля об ударах по военным заводам Rhheinmetall в Украине в концерне заявили, что их мощности хорошо защищены.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В Rheinmetall заявили, что это не первая подобная угроза со стороны Москвы и что их мощности в Украине хорошо защищены.
Как известно, компания заявила, что планирует открыть в Украине четыре военных завода.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.
