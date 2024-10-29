РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4003 посетителя онлайн
Новости
31 618 30

Завод Rheinmetall по производству оружия в Украине является законной целью для ударов РФ, - Песков

У Кремлі пригрозили ударами по заводах Rheinmetall в Україні

Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Его спросили, является ли построенный завод Rheinmetall в Украине законной целью российских войск, как и любой другой оборонный завод на территории страны,

"Завод Rheinmetall в Украине будет законной целью для российских войск", - ответил Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не планирует принимать главу МИД КНДР Чхве Сон Хуэй, - Песков

Rheinmetall побудує заводи в Україні: Кремль пригрозив ударами

Напомним, ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает.

Автор: 

завод (525) оружие (10437) Песков Дмитрий (2002) россия (97292) Rheinmetall (90)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Кацапські спиртзаводи теж законна ціль.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:33 Ответить
+7
Так... і вусатий говорун пєсЬков - також законна ціль
показать весь комментарий
29.10.2024 13:36 Ответить
+7
ваши законные цели - гражданская инфраструктура абы куда, на другое кацапёныши не способны
показать весь комментарий
29.10.2024 13:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапські спиртзаводи теж законна ціль.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:33 Ответить
-Сказав і що?
-Сказав і фсьо
показать весь комментарий
29.10.2024 14:10 Ответить
Потрібно будувати в тунелях в Карпатах
показать весь комментарий
29.10.2024 13:34 Ответить
Можливо, хтось ще пам'ятає серіал "ЗВ-1"
показать весь комментарий
29.10.2024 13:46 Ответить
а от і нявка брехлива у червоних, камсамольських штанях...
показать весь комментарий
29.10.2024 13:34 Ответить
Пурганосний піськоструй !!))
показать весь комментарий
29.10.2024 13:47 Ответить
А де його доця, цікаво? Досі в горадє-Паріже?
Чи залишилася в гаремі дон-дона
показать весь комментарий
29.10.2024 13:48 Ответить
я не відслежую - десь по европах лгтебешнічяє...
показать весь комментарий
29.10.2024 13:51 Ответить
а родіна, тим чясом, в незпеці - і на корейців залилася....
показать весь комментарий
29.10.2024 13:59 Ответить
Так... і вусатий говорун пєсЬков - також законна ціль
показать весь комментарий
29.10.2024 13:36 Ответить
і що буде, Німеччина нарешті 2 тауруси надасть?
показать весь комментарий
29.10.2024 13:48 Ответить
Выборы в сентябре
8 млрд в этом году дали оружием
показать весь комментарий
29.10.2024 23:24 Ответить
Невже? От, *****, несподіванка, а житлові будинки з дітьми то не "законна ціль" для підарів?
показать весь комментарий
29.10.2024 13:36 Ответить
ваши законные цели - гражданская инфраструктура абы куда, на другое кацапёныши не способны
показать весь комментарий
29.10.2024 13:36 Ответить
Пора відкрити полювання на самого піськова, бажано молотковим засобом.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:41 Ответить
https://youtu.be/HCZcm2v0Mr0 Это сделают совершенно посторонние люди
показать весь комментарий
29.10.2024 13:51 Ответить
Сказати, що концерн у Німеччині є законною ціллю бздошно.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:42 Ответить
Та не "метою" а ціллю!
Найміть перекладача.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:43 Ответить
третя сила...
показать весь комментарий
29.10.2024 13:44 Ответить
коли ж ти гнида з мерезенним хлібалом помреш
показать весь комментарий
29.10.2024 13:46 Ответить
... піськов ти є ціль №1,бо дуже сумно що такий уїбан смердить на увесь білий світ.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:50 Ответить
О, сортирного йоржика знову витягнули.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:51 Ответить
Наша законна ціль ...

показать весь комментарий
29.10.2024 14:20 Ответить
Почему США и Европа нам не разрешают бить по рашистских законных целях? А то рашисті визжат что по Сосии бить ето ескалация и третья мировая а по Украине они бьют куда хотят в том числе и по ядернім обьектам
показать весь комментарий
29.10.2024 14:32 Ответить
на відміну від США. Інато.котрі вважають .що заводи з виробництва зброї в 3,14дерації мають бути захищені американо-німецько- натівською забороною для Украаїни використовувати західну зброю для нанесення ударів по цих заводах...
показать весь комментарий
29.10.2024 14:33 Ответить
Для так званої рифи в Україні всі цілі - не законні, як і сама війна. Тому рифи - військова злочиниця, як і всі кацапи, які взяли до рук зброю.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:39 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 15:01 Ответить
Nu tak paprobui , dumaiu tot zavodik zacishchon luche , chem zhopa ZElikava .
показать весь комментарий
29.10.2024 15:32 Ответить
Законна ціль вся раша! А муділо до тагілу
показать весь комментарий
29.10.2024 20:14 Ответить
 
 