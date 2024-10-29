Завод Rheinmetall по производству оружия в Украине является законной целью для ударов РФ, - Песков
Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.
Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
Его спросили, является ли построенный завод Rheinmetall в Украине законной целью российских войск, как и любой другой оборонный завод на территории страны,
"Завод Rheinmetall в Украине будет законной целью для российских войск", - ответил Песков.
Напомним, ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает.
