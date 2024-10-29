УКР
Завод Rheinmetall з виробництва зброї в Україні є законною ціллю для ударів РФ, - Пєсков

У Кремлі пригрозили ударами по заводах Rheinmetall в Україні

Росія вважатиме "законною військовою ціллю" будівництво в Україні заводів з виробництва зброї німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

Його запитали, чи є побудований завод Rheinmetall в Україні законною ціллю російських військ, як і будь-який інший оборонний завод на території країни.

"Завод Rheinmetall в Україні буде законною ціллю для російських військ", - відповів Пєсков.

Rheinmetall побудує заводи в Україні: Кремль пригрозив ударами

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що концерн Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї. Один із них уже працює.

+8
Кацапські спиртзаводи теж законна ціль.
показати весь коментар
29.10.2024 13:33 Відповісти
+7
Так... і вусатий говорун пєсЬков - також законна ціль
показати весь коментар
29.10.2024 13:36 Відповісти
+7
ваши законные цели - гражданская инфраструктура абы куда, на другое кацапёныши не способны
показати весь коментар
29.10.2024 13:36 Відповісти
Кацапські спиртзаводи теж законна ціль.
показати весь коментар
29.10.2024 13:33 Відповісти
-Сказав і що?
-Сказав і фсьо
показати весь коментар
29.10.2024 14:10 Відповісти
Потрібно будувати в тунелях в Карпатах
показати весь коментар
29.10.2024 13:34 Відповісти
Можливо, хтось ще пам'ятає серіал "ЗВ-1"
показати весь коментар
29.10.2024 13:46 Відповісти
а от і нявка брехлива у червоних, камсамольських штанях...
показати весь коментар
29.10.2024 13:34 Відповісти
Пурганосний піськоструй !!))
показати весь коментар
29.10.2024 13:47 Відповісти
А де його доця, цікаво? Досі в горадє-Паріже?
Чи залишилася в гаремі дон-дона
показати весь коментар
29.10.2024 13:48 Відповісти
я не відслежую - десь по европах лгтебешнічяє...
показати весь коментар
29.10.2024 13:51 Відповісти
а родіна, тим чясом, в незпеці - і на корейців залилася....
показати весь коментар
29.10.2024 13:59 Відповісти
Так... і вусатий говорун пєсЬков - також законна ціль
показати весь коментар
29.10.2024 13:36 Відповісти
і що буде, Німеччина нарешті 2 тауруси надасть?
показати весь коментар
29.10.2024 13:48 Відповісти
Выборы в сентябре
8 млрд в этом году дали оружием
показати весь коментар
29.10.2024 23:24 Відповісти
Невже? От, *****, несподіванка, а житлові будинки з дітьми то не "законна ціль" для підарів?
показати весь коментар
29.10.2024 13:36 Відповісти
ваши законные цели - гражданская инфраструктура абы куда, на другое кацапёныши не способны
показати весь коментар
29.10.2024 13:36 Відповісти
Пора відкрити полювання на самого піськова, бажано молотковим засобом.
показати весь коментар
29.10.2024 13:41 Відповісти
https://youtu.be/HCZcm2v0Mr0 Это сделают совершенно посторонние люди
показати весь коментар
29.10.2024 13:51 Відповісти
Сказати, що концерн у Німеччині є законною ціллю бздошно.
показати весь коментар
29.10.2024 13:42 Відповісти
Та не "метою" а ціллю!
Найміть перекладача.
показати весь коментар
29.10.2024 13:43 Відповісти
третя сила...
показати весь коментар
29.10.2024 13:44 Відповісти
коли ж ти гнида з мерезенним хлібалом помреш
показати весь коментар
29.10.2024 13:46 Відповісти
... піськов ти є ціль №1,бо дуже сумно що такий уїбан смердить на увесь білий світ.
показати весь коментар
29.10.2024 13:50 Відповісти
О, сортирного йоржика знову витягнули.
показати весь коментар
29.10.2024 13:51 Відповісти
Наша законна ціль ...

показати весь коментар
29.10.2024 14:20 Відповісти
Почему США и Европа нам не разрешают бить по рашистских законных целях? А то рашисті визжат что по Сосии бить ето ескалация и третья мировая а по Украине они бьют куда хотят в том числе и по ядернім обьектам
показати весь коментар
29.10.2024 14:32 Відповісти
на відміну від США. Інато.котрі вважають .що заводи з виробництва зброї в 3,14дерації мають бути захищені американо-німецько- натівською забороною для Украаїни використовувати західну зброю для нанесення ударів по цих заводах...
показати весь коментар
29.10.2024 14:33 Відповісти
Для так званої рифи в Україні всі цілі - не законні, як і сама війна. Тому рифи - військова злочиниця, як і всі кацапи, які взяли до рук зброю.
показати весь коментар
29.10.2024 14:39 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 15:01 Відповісти
Nu tak paprobui , dumaiu tot zavodik zacishchon luche , chem zhopa ZElikava .
показати весь коментар
29.10.2024 15:32 Відповісти
Законна ціль вся раша! А муділо до тагілу
показати весь коментар
29.10.2024 20:14 Відповісти
 
 