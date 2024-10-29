Завод Rheinmetall з виробництва зброї в Україні є законною ціллю для ударів РФ, - Пєсков

Росія вважатиме "законною військовою ціллю" будівництво в Україні заводів з виробництва зброї німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

Його запитали, чи є побудований завод Rheinmetall в Україні законною ціллю російських військ, як і будь-який інший оборонний завод на території країни.

"Завод Rheinmetall в Україні буде законною ціллю для російських військ", - відповів Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що концерн Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї. Один із них уже працює.