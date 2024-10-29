Завод Rheinmetall з виробництва зброї в Україні є законною ціллю для ударів РФ, - Пєсков
Росія вважатиме "законною військовою ціллю" будівництво в Україні заводів з виробництва зброї німецького оборонного концерну Rheinmetall.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
Його запитали, чи є побудований завод Rheinmetall в Україні законною ціллю російських військ, як і будь-який інший оборонний завод на території країни.
"Завод Rheinmetall в Україні буде законною ціллю для російських військ", - відповів Пєсков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що концерн Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї. Один із них уже працює.
Топ коментарі
+8 Gary Grant
показати весь коментар29.10.2024 13:33 Відповісти Посилання
+7 Григорий Бондаренко #527937
показати весь коментар29.10.2024 13:36 Відповісти Посилання
+7 Vi Wa
показати весь коментар29.10.2024 13:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Сказав і фсьо
Чи залишилася в гаремі дон-дона
8 млрд в этом году дали оружием
Найміть перекладача.