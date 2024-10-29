У Rheinmetall відповіли на погрози Кремля: Наші заводи в Україні добре захищені
Після погроз Кремля про удари по військових заводах Rhheinmetall в Україні у концерні заявили, що їх потужності добре захищені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку Москви і що їхні потужності в Україні добре захищені.
Як відомо, компанія заявила, що планує відкрити в Україні чотири військові заводи.
Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважатиме "законною військовою метою" будівництво в Україні заводів з виробництва зброї німецького оборонного концерну Rheinmetall.
Топ коментарі
+14 Oleg K #525841
показати весь коментар29.10.2024 22:28 Відповісти Посилання
+9 Adam Lem
показати весь коментар29.10.2024 22:33 Відповісти Посилання
+9 zakvova
показати весь коментар29.10.2024 22:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Канів? Напевно ні
Косів? Мабуть не вгадав..
Кладнів? Ні... Холодно...
Гадки не маю. Сдаюса!!
https://vandrivka.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/Vijskovo-istorichnij-kompleks-Skelya-m.-Korosten-1.jpg
Не підказуйте ворогу!