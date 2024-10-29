У Rheinmetall відповіли на погрози Кремля: Наші заводи в Україні добре захищені

Після погроз Кремля про удари по військових заводах Rhheinmetall в Україні у концерні заявили, що їх потужності добре захищені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку Москви і що їхні потужності в Україні добре захищені.

Як відомо, компанія заявила, що планує відкрити в Україні чотири військові заводи.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважатиме "законною військовою метою" будівництво в Україні заводів з виробництва зброї німецького оборонного концерну Rheinmetall.

