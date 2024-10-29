УКР
У Rheinmetall відповіли на погрози Кремля: Наші заводи в Україні добре захищені

Rhheinmetall відреагував на погрози Москви

Після погроз Кремля про удари по військових заводах Rhheinmetall в Україні у концерні заявили, що їх потужності добре захищені.

У Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку Москви і що їхні потужності в Україні добре захищені.

Як відомо, компанія заявила, що планує відкрити в Україні чотири військові заводи.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважатиме "законною військовою метою" будівництво в Україні заводів з виробництва зброї німецького оборонного концерну Rheinmetall.

При савке все заводы военного назначения строились с учетом вероятной атомной войны. Т.е. везде был обеспечен подземный цикл производства. Немцы наверняка подобрали один из таких заводов. А если он еще и в самом закрытом ПВО городе, который начинается на К и заканчивается на В, то ***** может хоть сраку себе разорвать, ничего с Rheinmetall он сделать не сможет.
29.10.2024 22:28
У полях Баварії Ніхто при здоровому глузді не відкриватиме виробництво снарядів в Україні. Не тому, що путлер проти. Просто в цьому немає ніякої економічної логіки. Будуть поставляти свої снаряди, але говорити ,що "зроблено в Україні"
29.10.2024 22:33
Для ліквідації цих заводів наш потужний Лідор призначив ригоанала головним по будівництву фортифікацій
29.10.2024 22:54
Скоріш всього в печерах Карпат.
29.10.2024 22:11
в катакомбах Одєсси
29.10.2024 22:12
У полях Баварії Ніхто при здоровому глузді не відкриватиме виробництво снарядів в Україні. Не тому, що путлер проти. Просто в цьому немає ніякої економічної логіки. Будуть поставляти свої снаряди, але говорити ,що "зроблено в Україні"
29.10.2024 22:33
Экономичной логики нет? Снаряд, сделанный в Украине будет стоить в пять раз дешевле, а то и более
29.10.2024 23:41
У 5 разів дорожче, якщо врахувати складності логістики, захисту виробництва, відсутність досвіду і катастрофічну нестачу робітників.
29.10.2024 23:52
Забули сказати про велике крадiвництво, бо зебiли вже намилились продавати зброю за кордон. А для фронту щось буде на кшталт крашанок по 17, тiльки на порядки завищать цiну.
30.10.2024 02:05
Тю, забув ще про донати на ту продукцiю , як ще один варiант великого...самi знете чого.
30.10.2024 02:09
У Вервольфі
30.10.2024 12:27
у Буковелі
29.10.2024 22:34
На батьківщині Древлян теж вистачає подібних об'єктів, причому там гранітна порода. Та й багато де були і шахти і склади і підземні сховища- було б бажання то все організувати
30.10.2024 04:18
Агарчілі *****...
29.10.2024 22:15
Хіба що вони в знаменитих печерах кончі заспи
29.10.2024 22:31
В "Глобусі" або "Метрограді"
29.10.2024 22:58
Таку загадку загадали... Так... Треба подумати... К і В...

Канів? Напевно ні
Косів? Мабуть не вгадав..
Кладнів? Ні... Холодно...

Гадки не маю. Сдаюса!!
29.10.2024 23:03
Коростишів
30.10.2024 09:17
Точно! А я і забув!!!
30.10.2024 09:24
Вважаю, ми повністю збили з пантелику клятих кацапів, і тепер вони лиш мовчки кусають лікті
30.10.2024 09:28
Так!
30.10.2024 09:30
Не Коростышев, а Коростень!
https://vandrivka.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/Vijskovo-istorichnij-kompleks-Skelya-m.-Korosten-1.jpg
30.10.2024 10:34
Вам же чітко було вказано - працюємо з літерами "к" і "в"!
Не підказуйте ворогу!
30.10.2024 10:37
Для ліквідації цих заводів наш потужний Лідор призначив ригоанала головним по будівництву фортифікацій
29.10.2024 22:54
Дуже на те сподіваємося.
29.10.2024 23:06
Чим захищені? Мішками з піском чи "чесним"словом ЗЕ **********???)))
30.10.2024 07:26
Захищені потужно-незламними відосиками незламно-потужного лідора.
30.10.2024 11:31
 
 