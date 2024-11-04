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Скоро завершиться будівництво другого заводу Rheinmetall в Україні, - Рютте

Заводи Rheinmetall в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall скоро завершить будівництво другого військового підприємства в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства", - сказав він.

Як зазначив Рютте, Rheinmetall із 2022 року серйозно наростив випуск боєприпасів.

Також він наголосив, що німецька промисловість є вкрай важливою для НАТО і України, і нагадав, що в Баварії американські та європейські компанії співпрацюють для виробництва 1 тис. ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважатиме "законною військовою ціллю" побудовані в Україні заводи з виробництва зброї німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Своєю чергою після погроз Кремля про удари по військових заводах Rhheinmetall в Україні у концерні заявили, що їх потужності добре захищені.

Автор: 

Рютте Марк (461) Rheinmetall (124)


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Топ коментарі
+8
Ви ще GPS координати напишіть...
По тихому ніяк не можна???
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04.11.2024 18:45 Відповісти
+6
А тепер новину з німецьких ЗМІ скажу. На Тагесшау була недавно. Суть така: В уряді заявили, що дешевше допомагати українцям воювати, чим у разі програшу втратити інвестиціії і пережити наплив декількох мільйонів біженців, плюс отримати росіян на кордоні з Польщею.

Тому ніхто нікому не набрид. Хто нормальний розуміє серйозність. Тільки АФД і Сара Вагенкнехт неадекватні тут. Але вони не мають впливу на зовнішню політику Німеччини, навіть не дивлячись на їх прорив у місцеві парламенти східних земель Саксонії, Тюрингії і Браденбурга.
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04.11.2024 19:35 Відповісти
+4
"Скоро завершиться будівництво другого заводу Rheinmetall в Україні" - це офіційна частина повідомлення.
"Підприємства охороняються військовими Бундесверу, вони прикриті як ПРО так ППО, на території Німеччини постійно чергує ланка F-22 для реагування на можливі загрози, напад чи будь-яка військова акція щодо цих підприємств вважитимеся прямим зіткненням з НАТО" - це неофіційна частина.
Ершик песков - все понял?
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04.11.2024 18:56 Відповісти
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Ви ще GPS координати напишіть...
По тихому ніяк не можна???
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04.11.2024 18:45 Відповісти
А чого їм боятися? Rheinmetall то группа Black Rock. Почитайте про це в інеті.У них бабла як бюджет штатів і китаю разом.Для цього фонда, рашка як гівно від пташки. Вони економічно можуть її стерти, якщо захочуть.Але це бізнес, гроші .І рашкіни бізнесюки це розуміють.Тому нічого заводам не буде.А пісків погавкає та заткнеться, така у нього робота!
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05.11.2024 10:40 Відповісти
"Скоро завершиться будівництво другого заводу Rheinmetall в Україні" - це офіційна частина повідомлення.
"Підприємства охороняються військовими Бундесверу, вони прикриті як ПРО так ППО, на території Німеччини постійно чергує ланка F-22 для реагування на можливі загрози, напад чи будь-яка військова акція щодо цих підприємств вважитимеся прямим зіткненням з НАТО" - це неофіційна частина.
Ершик песков - все понял?
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04.11.2024 18:56 Відповісти
немецкая дисциплина.....
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04.11.2024 18:59 Відповісти
Вони почали будувати одразу з другого заводу?
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04.11.2024 19:23 Відповісти
Нет, ****, с третьего.
Шо, вата, запыхался региться?
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04.11.2024 19:26 Відповісти
+++
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04.11.2024 20:19 Відповісти
Ви краще завершили б будівництво першого мосту Україна-Нато. І розпочав би будівництво другого.)
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04.11.2024 19:11 Відповісти
Пришвидшене відкладення рузьгими цеглин детектед.
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04.11.2024 19:13 Відповісти
Немцы поспешают неспеша - за год с небольшим два завода запустили.
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04.11.2024 19:23 Відповісти
А тепер новину з німецьких ЗМІ скажу. На Тагесшау була недавно. Суть така: В уряді заявили, що дешевше допомагати українцям воювати, чим у разі програшу втратити інвестиціії і пережити наплив декількох мільйонів біженців, плюс отримати росіян на кордоні з Польщею.

Тому ніхто нікому не набрид. Хто нормальний розуміє серйозність. Тільки АФД і Сара Вагенкнехт неадекватні тут. Але вони не мають впливу на зовнішню політику Німеччини, навіть не дивлячись на їх прорив у місцеві парламенти східних земель Саксонії, Тюрингії і Браденбурга.
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04.11.2024 19:35 Відповісти
В Украине начал работу первый в стране оборонный завод Rheinmetall, заявил глава немецкого оборонного концерна Армин Паппергер, передает ТСН.

«Первый завод уже работает», - отметил директор Rheinmetall.

В конце года предприятие выпустит первую партию боевых машин пехоты Lynx.
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04.11.2024 21:46 Відповісти
 
 