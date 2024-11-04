Скоро завершиться будівництво другого заводу Rheinmetall в Україні, - Рютте
Німецький оборонний концерн Rheinmetall скоро завершить будівництво другого військового підприємства в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства", - сказав він.
Як зазначив Рютте, Rheinmetall із 2022 року серйозно наростив випуск боєприпасів.
Також він наголосив, що німецька промисловість є вкрай важливою для НАТО і України, і нагадав, що в Баварії американські та європейські компанії співпрацюють для виробництва 1 тис. ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї.
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважатиме "законною військовою ціллю" побудовані в Україні заводи з виробництва зброї німецького оборонного концерну Rheinmetall.
Своєю чергою після погроз Кремля про удари по військових заводах Rhheinmetall в Україні у концерні заявили, що їх потужності добре захищені.
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По тихому ніяк не можна???
"Підприємства охороняються військовими Бундесверу, вони прикриті як ПРО так ППО, на території Німеччини постійно чергує ланка F-22 для реагування на можливі загрози, напад чи будь-яка військова акція щодо цих підприємств вважитимеся прямим зіткненням з НАТО" - це неофіційна частина.
Ершик песков - все понял?
Шо, вата, запыхался региться?
Тому ніхто нікому не набрид. Хто нормальний розуміє серйозність. Тільки АФД і Сара Вагенкнехт неадекватні тут. Але вони не мають впливу на зовнішню політику Німеччини, навіть не дивлячись на їх прорив у місцеві парламенти східних земель Саксонії, Тюрингії і Браденбурга.
«Первый завод уже работает», - отметил директор Rheinmetall.
В конце года предприятие выпустит первую партию боевых машин пехоты Lynx.