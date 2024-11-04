Скоро завершиться будівництво другого заводу Rheinmetall в Україні, - Рютте

Німецький оборонний концерн Rheinmetall скоро завершить будівництво другого військового підприємства в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства", - сказав він.

Як зазначив Рютте, Rheinmetall із 2022 року серйозно наростив випуск боєприпасів.

Також він наголосив, що німецька промисловість є вкрай важливою для НАТО і України, і нагадав, що в Баварії американські та європейські компанії співпрацюють для виробництва 1 тис. ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважатиме "законною військовою ціллю" побудовані в Україні заводи з виробництва зброї німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Своєю чергою після погроз Кремля про удари по військових заводах Rhheinmetall в Україні у концерні заявили, що їх потужності добре захищені.