Агенція закупівель Міноборони підписала угоду з Агенцією оборонних матеріалів Норвегії, - Умєров

Агенція оборонних закупівель Міноборони України підписала та Агенцією оборонних матеріалів Норвегії (NDMA), яка зокрема, відкриває нові можливості для обміну інформацією про ринок озброєння, спільні дослідження та розробки інноваційних військових технологій.

Про це розповів глава Міноборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вже створено робочі групи в Києві та Осло, в межах яких експерти NDMA допомагають навчати українських фахівців за різними напрямками.

"Переконаний, що поглиблення співпраці з партнерами з НАТО підвищить ефективність планування та постачання озброєння, що критично важливо для відбиття російської агресії. Щиро вдячний нашим норвезьким колегам за підтримку та готовність ділитися досвідом.

Разом ми зміцнюємо оборонні можливості України та безпеку всієї Європи", - розповів Умєров.

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