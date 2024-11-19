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Британия выделит $9,5 млн на закупку беспилотников для Украины
Правительство Великобритании объявило о намерении выделить около $9,5 млн на закупку ударных и разведывательных БПЛА для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Правительство объявляет о дополнительной военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов ($9,5 млн. - Ред.) для закупки новых ударных и разведывательных дронов", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
БПЛА Украине передадут через возглавляемую Великобританией и Латвией коалицию стран, которые занимаются совместными закупками беспилотников.
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Yurii #596422
показать весь комментарий19.11.2024 17:12 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий19.11.2024 17:15 Ответить Мне нравится 3
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Старый зольдат
показать весь комментарий19.11.2024 17:17 Ответить Мне нравится 2
Grigoriy1959 #595881
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