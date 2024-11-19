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Новости Помощь Украине
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Британия выделит $9,5 млн на закупку беспилотников для Украины

британія

Правительство Великобритании объявило о намерении выделить около $9,5 млн на закупку ударных и разведывательных БПЛА для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство объявляет о дополнительной военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов ($9,5 млн. - Ред.) для закупки новых ударных и разведывательных дронов", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

БПЛА Украине передадут через возглавляемую Великобританией и Латвией коалицию стран, которые занимаются совместными закупками беспилотников.

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Автор: 

беспилотник (3542) Великобритания (4929)


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У Кишиневі поблизу торгового центру знайшли дрон
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19.11.2024 17:12 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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19.11.2024 17:15 Ответить
А ЗЕлені у 2025 році виделять 440 000 000 гр. на будівництво доріг. ********, а скільки це буде у євро або у футах стерлінгов або у дронах?
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19.11.2024 17:17 Ответить
Я - не маю жодного шефа. Я - диваний Почемучкін. Це тим "зєлєнським цензорам", які намагаються дискредитувати тих, кому не подобається БОЛТОВНЯ неДопрезидента. Ось маю гострі питання. Прорив до Куп'янська. Кацапів. На броні. Вибачте, а де ж ті НЛАВи від Британії, які розраховані саме на таку техніку ? Чого всі зосередились на китайські дрони ? НЛАВи, Джавеліни закінчились чи вони не актуальні ? Збила військова дівчина ракету Іглою. А Стінгери вже згнили ? А де британські дрони-камікадзе Switchblade ? Де була наша Стугна ? Багато-багато запитань. До речників ЗСУ. До експертів.
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19.11.2024 17:24 Ответить
 
 