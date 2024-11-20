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Новости Война
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Украина впервые ударила по территории РФ ракетами Storm Shadow, - Bloomberg

ЗСУ вперше атакували РФ ракетами Storm Shadow

Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на западного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удары позволили в ответ на развертывание военных КНДР в России.

По словам собеседника, правительство Великобритании расценило этот шаг РФ как эскалацию.

Ранее СМИ сообщали, что США разрешили Украине бить по территории РФ ракетами Storm Shadow производства Великобритании.

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Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Также читайте: Великобритания объявила о новых санкциях против российских граждан и организаций, причастных к похищению украинских детей

Автор: 

Великобритания (4950) ракеты (3568) россия (95489)


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Топ комментарии
+18
Дорогі наші Воїни ,
бийте , кацапських гадів безжалісно , бо вони мають
здохнути всі🙁
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20.11.2024 17:02
+13
А зачем об етом кричать на весь мир? Рашисты до сих пор не признали что бьют по Украине иранскими и северокорейскими ракетами и беспилотниками. Написали бы что ето наш Нептун или Паляниця и пускай кто то доказывает что ето не так.
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20.11.2024 17:02
+11
Цікавіше якого х. взагалі хтось уточнює чиїми ракетами прилетіло. Ракети передані Україні значить ракети українські - всьо.
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20.11.2024 17:06
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20.11.2024 17:01 Ответить
Тільки через політичний труп Шольца.
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20.11.2024 17:13 Ответить
усе до того йде
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20.11.2024 17:14 Ответить
Дорогі наші Воїни ,
бийте , кацапських гадів безжалісно , бо вони мають
здохнути всі🙁
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20.11.2024 17:02 Ответить
А зачем об етом кричать на весь мир? Рашисты до сих пор не признали что бьют по Украине иранскими и северокорейскими ракетами и беспилотниками. Написали бы что ето наш Нептун или Паляниця и пускай кто то доказывает что ето не так.
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20.11.2024 17:02 Ответить
Не з нашим зеленим "счастям".
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20.11.2024 17:05 Ответить
Цікавіше якого х. взагалі хтось уточнює чиїми ракетами прилетіло. Ракети передані Україні значить ракети українські - всьо.
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20.11.2024 17:06 Ответить
Поетому нам никто и не хочет давать оружие так как любое действие сразу попадает в прессу, а значит и может наступить ответственность. Поетому взять балончик краски и все ракеты перекрасить в украинские цвета и назвать их украинскими. И пускай кто то докажет что ето не так. К сведению, росийские ракеты которыми бьют по Украине на 70% комплектуются из западных комплектующих но их почему то никто не называет американскими или европейскими
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20.11.2024 17:13 Ответить
Краще взагалі не коментувати. Не зобов'язані..
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20.11.2024 17:12 Ответить
Женевська конвенція вимаґає сповіщати "пратівную сторону" про те, хто, коли, чим, куди і як довго буде бити.
Чи Віденська?
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20.11.2024 17:17 Ответить
Вже "об'єктивний контроль" зняв прильоти - 12 пропущених на Курщині.
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20.11.2024 17:03 Ответить
дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ плани Трампа щодо перемир'я.

Яке цікаве "перемир'я" планується паном Трампом...
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20.11.2024 17:03 Ответить
Мені подобається як деяки кацапи малюють зону 300 км на схід від адмінмежі Донецької обл.... ні, дорогенькі - 300 км від кордонів Луганської обл з рашкою
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20.11.2024 17:04 Ответить
Бо по міжнародному праву лднр це українська територія.
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20.11.2024 17:05 Ответить
Цікаво , а від острова Тузла 300 км куди долетить ?
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21.11.2024 00:01 Ответить
300 км навколо Москви та 200 км навколо Петербургу.
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20.11.2024 17:13 Ответить
И 300км от границы КуНР
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20.11.2024 17:15 Ответить
у мене відео є два прилети і детонація https://t.me/voynareal/103373
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20.11.2024 17:05 Ответить
🔥 У Курській області русню накрило ракетами Storm Shadow, - z-воєнкори
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20.11.2024 17:08 Ответить
Ну судячи по відео від орків то все прилетіло, пуски ракет ППО почались уже на останніх двох ракетах тільки.
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20.11.2024 17:11 Ответить
А Іран, КНДР, Сирія, Китай теж приймають безпосередню участь у війні?
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20.11.2024 17:08 Ответить
Лише КНДР. Іран лише дає шахеди, а Китай сторонится
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20.11.2024 17:34 Ответить
Чекаю на прильоти по Воронєжській ваєнно-ваздушной академии и подібних кацапських ВУЗах.
За мою Полтаву...
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20.11.2024 17:10 Ответить
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20.11.2024 17:13 Ответить
Тауруси кримський міст порвали б , як мавпа газету. Але жШольц це знає, тому і не дає.
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20.11.2024 17:17 Ответить
Раша воює з нато уже 3 роки, тільки от саме Нато ще навіть не починало. 50 атакамс і десяток штормів то просто торги на переговори.

Реально у амерів є реальний шанс зараз знешкодити всі орківські МБР і розвалити їх військову промисловість. Після 3 років війни орки втратили багато свого ППО і їх оборона дирява для ******** ракет.
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20.11.2024 17:14 Ответить
Как по мне, слабоваты взрывы от этих Штормов. У орков крылатые ракеты громче взрываются. И огня больше.
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20.11.2024 17:15 Ответить
а после вибухів детонація
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20.11.2024 17:19 Ответить
Якщо по бункерами з командуванням, то яка там буде детонація, плюс підземний вибух не такий видовищний.
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20.11.2024 18:11 Ответить
Україна підготувала план поділу ********* на 3 частини..
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20.11.2024 17:38 Ответить
мокшанія , чайшанія і бурятія
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20.11.2024 17:49 Ответить
Пр цьому фінам повернути фінський залив , щоб у раши не було на Балтике портов
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21.11.2024 00:04 Ответить
 
 