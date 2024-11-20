Украина впервые ударила по территории РФ ракетами Storm Shadow, - Bloomberg
Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.
Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на западного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что удары позволили в ответ на развертывание военных КНДР в России.
По словам собеседника, правительство Великобритании расценило этот шаг РФ как эскалацию.
Ранее СМИ сообщали, что США разрешили Украине бить по территории РФ ракетами Storm Shadow производства Великобритании.
Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Однако впоследствии текст публикации был изменен.
МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".
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політичнийтруп Шольца.
бийте , кацапських гадів безжалісно , бо вони мають
здохнути всі🙁
Чи Віденська?
Яке цікаве "перемир'я" планується паном Трампом...
За мою Полтаву...
Реально у амерів є реальний шанс зараз знешкодити всі орківські МБР і розвалити їх військову промисловість. Після 3 років війни орки втратили багато свого ППО і їх оборона дирява для ******** ракет.