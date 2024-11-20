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Новости Война
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США разрешили Украине бить ракетами Storm Shadow по России, - The Times

США дозволили бити по РФ ракетами Storm Shadow

США дали добро Украине на удары по территории России ракетами Storm Shadow, однако Великобритания официально это пока не подтвердила.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Премьер Великобритании Кир Стармер избегал комментариев относительно разрешения на удары по РФ ракетами Storm Shadow. также он сказал, что не собирается вдаваться в "оперативные подробности".

Источники в МИД Великобритании заявили, что "поворотным моментом" стало привлечение солдат КНДР к войне против Украины. Расценили это как "серьезную эскалацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин, - The Washington Post

Источники The Times с Даунинг-стрит сказали, что есть "очень веские оперативные причины", почему правительство должно быть осторожными в высказываниях, чтобы "не дать Путину стратегическое преимущество на поле боя".

Впоследствии Стармер начал отказываться от осторожных комментариев, намекая, что лишь вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow смогут использоваться в Украине.

Также высокопоставленные источники в правительстве заявили, что риторика Стармера была преднамеренной, и намекнули, что предыдущие возражения против использования Storm Shadows американцами уже сняты.

Также читайте: Стармер - Путину: "Прекращай войну, убирайся из Украины"

Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о Трампе: Я понимаю только прямые контакты, наши команды "наладят процессы"

Автор: 

россия (95489) США (26598) Стармер Кир (183) Storm Shadow (18)


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Топ комментарии
+14
Зрозуміло ясно , що потрібно глушити москальню безперестанку
всім , що є під руками не задумуючись , інакше вони знищуватимуть
Украіну😡
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20.11.2024 13:36
+12
Тобто без анонсів ніяк не можна? Як пухлик там мовчки тисячі тон передає і не ******* ні про самі поставки ні про обмеження.
"Настамнєт" вам у поміч.
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20.11.2024 13:36
+7
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20.11.2024 13:46
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Правила форума Совет форумчан
Тобто без анонсів ніяк не можна? Як пухлик там мовчки тисячі тон передає і не ******* ні про самі поставки ні про обмеження.
"Настамнєт" вам у поміч.
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20.11.2024 13:36 Ответить
ми маємо 30 АТАКАМСів. зараз яяяяяк вдаримо!
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20.11.2024 13:59 Ответить
Анонси мають політичну природу. Бонуси фармити якщо вже говорити термінами гравців ДнД.
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20.11.2024 14:08 Ответить
Откуда ж тогда вам известно про то, сколько пухлик передал
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20.11.2024 17:34 Ответить
Зрозуміло ясно , що потрібно глушити москальню безперестанку
всім , що є під руками не задумуючись , інакше вони знищуватимуть
Украіну😡
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20.11.2024 13:36 Ответить
Байден наївся пігулок"озвірину"?
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20.11.2024 13:44 Ответить
Байден не наївся "озвіріну", просто він нормальний президент і людина, що крім громадян США захищає і громадян України. А коли взже чогось наїсться Боневтік, щоб вдарити по кацапах українськими ракетами? Чи крім відосів і марафонів брехуни нічого робити не вміють?
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20.11.2024 14:25 Ответить
Друже,я не проти Джо Байдена,я проти нарколиги криворагульської..
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20.11.2024 15:11 Ответить
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20.11.2024 13:46 Ответить
Шольц? Ти казав, що даш згоду після США.
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20.11.2024 13:53 Ответить
Він швидше дасть ніж дасть ракети.
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21.11.2024 07:18 Ответить
Якась хєрня, малята!
Якщо в моєму авто лежать труси сусідки, то я не маю права на машині їздити без її дозволу? Так виходить?
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20.11.2024 13:54 Ответить
Роби свою зброю без іноземних компонентів і стріляй куди хочеш.
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20.11.2024 14:07 Ответить
а що заважає спитати дозвіл у чоловіка твоєї сусідки??
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20.11.2024 14:18 Ответить
Ты не прав, тут все сложнее. Суть не в "железных" компонентах.
Дело в том, что во французских и британских ракетах используется программное обеспечение огибания рельефов местности, разработанное в США.
Без этой программы ракеты будут лететь на цель просто прямо и их ПВО легко будут сбивать.
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20.11.2024 14:36 Ответить
Ездить на машине можешь , а вот носить трусики соседки не можешь…
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20.11.2024 16:49 Ответить
Труси сусідки в автівці це річ, яку Вам здали на зберігання. Зберігати можете а от без її дозволу одягати їх зась.в тому числі і Вашій дружині)
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20.11.2024 19:15 Ответить
Невже промисловість Заходу не може налагодити масове виробництво такої життєвоважливливо необхідної зброї?
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20.11.2024 13:56 Ответить
не хочуть. сподіваються "якось так" перекантуватися
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20.11.2024 14:00 Ответить
Тактичні ракети існують для ударів по тактичним цілям і цих цілей насправді не так багато. Це лише кацапи додумалися тактичним ракетами робити майже коврові бомбардування.
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20.11.2024 14:05 Ответить
Коли буде лежати весь Кримський міст???
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20.11.2024 13:57 Ответить
Цього не було в Оманських домовленностях.
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20.11.2024 23:10 Ответить
Дозволили...з обмеженною кількістю і дальністю.
Таке враження ,що МИ розвязали війну
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20.11.2024 14:02 Ответить
Ти вкурсі це існують міжнародні стандарти дальності ракет які можна експортувати в інші країни?
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20.11.2024 14:03 Ответить
О, Байдена понесло. Таке враження що це все було заплановано відразу як його вмовили зняти свою кандидатуру. Вирішив підісрати респам.
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20.11.2024 14:02 Ответить
Одне питання Storm Shadow чи експортним варіантом Scalp. Бо там різниця в дальності польоту в 2 рази..
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20.11.2024 14:03 Ответить
Ще нам дуже треба Томагавки і THAAD як зброя стримування. Після підписання угоди Трампом усі поставки нових видів зброї будуть розглядатися москами, як ескалація. Тому треба по максимуму отримати зараз від цієї адміністрації, бо нова може вже нічого не дати.
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20.11.2024 14:08 Ответить
Шось якось не працюють ******* танці з ядерною доктриною. Кацапи, влупіть по Варонєжу!
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20.11.2024 14:12 Ответить
оперативно, і три роки не пройшло...
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20.11.2024 14:14 Ответить
Ну хоч так...
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20.11.2024 14:46 Ответить
США, дайте врешті дозвіл Боневтіку на удар по кацапії українськими ракетами "Нептун"!!!
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20.11.2024 14:26 Ответить
По Криму!
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20.11.2024 23:12 Ответить
Причому тут США. Що за цирк.
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20.11.2024 14:33 Ответить
Сначала изучи суть вопроса и у тебя сразу отпадет желание вспоминать цирк.
А пока с таким заявлением ты клоун на арене
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20.11.2024 14:40 Ответить
Ну шо, бриты, будим ху*рить москальню или дальше глазки строить
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20.11.2024 14:54 Ответить
Макроша на подходе?
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20.11.2024 14:55 Ответить
 
 