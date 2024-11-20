США разрешили Украине бить ракетами Storm Shadow по России, - The Times

США дали добро Украине на удары по территории России ракетами Storm Shadow, однако Великобритания официально это пока не подтвердила.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Премьер Великобритании Кир Стармер избегал комментариев относительно разрешения на удары по РФ ракетами Storm Shadow. также он сказал, что не собирается вдаваться в "оперативные подробности".

Источники в МИД Великобритании заявили, что "поворотным моментом" стало привлечение солдат КНДР к войне против Украины. Расценили это как "серьезную эскалацию".

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Источники The Times с Даунинг-стрит сказали, что есть "очень веские оперативные причины", почему правительство должно быть осторожными в высказываниях, чтобы "не дать Путину стратегическое преимущество на поле боя".

Впоследствии Стармер начал отказываться от осторожных комментариев, намекая, что лишь вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow смогут использоваться в Украине.

Также высокопоставленные источники в правительстве заявили, что риторика Стармера была преднамеренной, и намекнули, что предыдущие возражения против использования Storm Shadows американцами уже сняты.

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Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

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