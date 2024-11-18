РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10395 посетителей онлайн
Новости
12 027 40

Le Figaro откорректировало публикацию о разрешении Франции и Британии на дальнобойные удары Украины вглубь РФ

Протерміновані SCALP для Києва

Издание Le Figaro изменило текст публикации, в которой утверждало, что Франция и Великобритания вслед за США якобы предоставили Украине разрешение на дальнобойные удары по территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечается, утверждение о том, что Великобритания и Франция позволили Украине нанести удар вглубь РФ, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow, было заменено на то, что "в канцеляриях уже бушевали дебаты о разрешении на использование западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политика США относительно дальнобойных ударов вглубь России пока не изменилась, - Госдепартамент

В том же числе на публикации стоит пометка "обновлено".

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, - NYT

Автор: 

Великобритания (4919) разрешение (149) Франция (3491)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Ніхто не заважає і не потрібно включати дурнів, а потрібно всього-навсього зробили свої ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", проекти яких залишив Порошенко і його команда і вдарити по Цапії. Але Володька Боневтік цього ніколи не зробить, бо там його бізнес, там його друзі, там його душа і "русский мир" а тут незрозумілі традиції, культура, одним словом для нього тут бандьори. Він і далі буде дурити нарід 73%, що у всьому винні США і партнери, які не дають йому розірвати москалів.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:31
+4
От тому треба дочекатися підтвердження, в не летіти, вирячивши очі, кричати Уррря...
показать весь комментарий
18.11.2024 11:10
+4
Фігаро здесь , Фігаро там
Фігаро Фігаро Фігаро Фігаро
показать весь комментарий
18.11.2024 11:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правду кажуть,що яблуко від яьлуні не далеко падає.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:08 Ответить
Но во всем виноват Трамп
показать весь комментарий
18.11.2024 11:10 Ответить
Ooo , paka eta toka cvetochki , posle 20. 01. 2025 budet iagodki . 95.kvartal ameriki zazhgiot ...
показать весь комментарий
18.11.2024 11:21 Ответить
От тому треба дочекатися підтвердження, в не летіти, вирячивши очі, кричати Уррря...
показать весь комментарий
18.11.2024 11:10 Ответить
Треба було шарахнути всим, що є в наявності через 5 хвилин після заяви Байдена, а не вимагати письмового підтвердження з підписом і печаткою.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:26 Ответить
Найпотужніше що маємо на зараз це те, чим прєзік грає на роялі!
показать весь комментарий
18.11.2024 11:56 Ответить
Байден нічого офіційно і не заявляв. Ніхто нічого не чув, тільки в газеті написали.
показать весь комментарий
18.11.2024 12:04 Ответить
А був шанс вчора включити дурнів,і таки в'їбат@ по москалях((А сьогодні б щиро перепросили б західну спільноту((((
показать весь комментарий
18.11.2024 11:15 Ответить
Ніхто не заважає і не потрібно включати дурнів, а потрібно всього-навсього зробили свої ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", проекти яких залишив Порошенко і його команда і вдарити по Цапії. Але Володька Боневтік цього ніколи не зробить, бо там його бізнес, там його друзі, там його душа і "русский мир" а тут незрозумілі традиції, культура, одним словом для нього тут бандьори. Він і далі буде дурити нарід 73%, що у всьому винні США і партнери, які не дають йому розірвати москалів.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:31 Ответить
У нашого керівництва взагалі нема бажання воювати з Московією. Керченський мост стоїть та і Криму постійно п'ють шампанське. Їм нічого не загрожує .
показать весь комментарий
18.11.2024 12:11 Ответить
Нептуном по цапії це круто. Вас взагалі не бентежить той факт що це противокорабельна ракета і в неї зовсім другий алгоритм польоту і наведення на ціль! А заказчик Грому є Саудити а не Порошенко, і вони ще з 2016 року ждуть тестовий пуск, а їх кормлять "вон завтра точно полетить". Наскільки відомо на 2019р ще не полетіла =(
показать весь комментарий
18.11.2024 12:05 Ответить
А крейсер мацква затонув через технічні неполадки і коротке замикання. За три роки не запустити готове виробництво власних ракет це державна зрада. Глибоко зневажаю істот, що виправдовують зеленського. Не існує в світі покарання на яке воно не заслуговує.
показать весь комментарий
18.11.2024 12:22 Ответить
Хто вам, дятлам, зказав, що у нас нічого не випускається? От ми просто сидимо і ждемо ракет, снарядів, дронів і дозволів на використання. Таке відчуття, що в країні, реально, туполобі залишились.
показать весь комментарий
18.11.2024 14:26 Ответить
Грім 2 ж, балістична ракета на 500км, альо.
показать весь комментарий
18.11.2024 12:29 Ответить
......У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Готувались до випробувань ОТРК ..ГРІМ-2'' восени 2019 року, а надходження на озброєння ВСУ очікувалось з 2022 року. !!! "Грім-2" -це ракета якою ЗСУ могли б в'ї*ати по всій довжині Волги: від Ярославля до Астрахані. В зоні досягнення нашого аналога "Іскандера" могли б бути гідростанції на Волзі, теплостанції, хімічні підприємства, великі скупчення військ, аєродроми та величезні склади ***********, які можна було б накрити одним махом". І 200 ракет з дальністю 280 км - це мало стати лише початком. Бо на КБ "Південне" тоді хитро посміхалися: "Але ж ви розумієте, що 280 км це умовно, нам же не важко буде поставити начинку і на пів тисячі, і навіть на тисячу кілометрів - була б політична воля". .... 30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР ..НЕПТУН"" .(До речі- крім потоплення крейсера ,,Москва", Нептун також вже було застосовувано для ударів по наземним цілям в Криму) 12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що КБ ..Південне ""розробляє близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України. 1 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» були заплановані на серпень-жовтень 2019 року. До 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ "Південне" зібрало 12 ракетних двигунів "Грім-2".Чекали, аби пустити ракети на конвеєр........Але по дурості більшості , до влади прийшов цирковий блазень і його шобла, і...вони просто закрили фінансування усіх цих програм, і все зупинилось... А скільки б могло бути озброєння нашого виробництва що доставало б навіть до мАцкви! І путін добре подумав би, а чи варто запускати ракети по Україні і починати велику війну взагалі, якщо б знав, що йому прилетить у відповідь..... Тому коли нині справедливо проклинаємо русскіх і так само справедливо вимагаємо від Заходу дати нам більше ППО - будьмо справедливими й до того, через кого, і завдяки кому ми не маємо чим відповісти за Київ, за Кривий Ріг, за Одесу . ....
показать весь комментарий
18.11.2024 15:44 Ответить
"надходження на озброєння ВСУ очікувалось". Саудитам вони ще в 2016 році мали тестовий пуск показати, так до ціє пори "завтраками" і кормять. Я як чую наше ВПК чи президент "щось там буде", просто ігнорую. Хай покажуть хоть один тестовий пуск, а від цього до серійного виробництва ще немаленька дорога, особливо в стані війни...
показать весь комментарий
18.11.2024 15:50 Ответить
Так, дійсно завершення першої черги випробувань було заплановано на осінь 2016 року. І вже1 грудня 2016 року було опубліковано повідомлення про успішні запуски тактичних ракет "Грім" і зенітних ракет "Дніпро" на полігоні на півдні України.12 квітня 2017 року генеральний конструктор КБ "Південне" Олександр Дегтярьов повідомив, що комплекс "Грім" перебуває на стадії остаточного доведення ракети. А пізніше в мережі вперше з'явилося фото самохідної пускової установки комплексу.В жовтні 2018 року на виставці «Зброя та безпека 2018» Конструкторське бюро «Південне» показало демонстраційні ролики про польові випробування шасі бойової машини, випробування бойової частини, а також збирання конструкторського макета бойової ракети...... 19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок. І таки так,Саудівська Аравія готувалась до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікувалось з 2022 року. Так і очікувалось і дійсно готувались.... Але в 2019 році сталося те що сталося , і фінансування всіх ракетних програм закрили і все зупинилось бо почали класти асфальт і будувати дороги..... На цей момент загальний статус даного ОТРК невідомий, як і кількість, котра перебуває на озброєні в Україні.
показать весь комментарий
18.11.2024 18:16 Ответить
Це що за деза, де Ви її надерли?! За 2017р взагалі приховали продовження фрази "та протягом року перейде на етап випробувань на полігоні". І там всюду фрази МАКЕТ, ПРОТОТИП ХОДОВОГО ЕКЗЕМПЛЯРУ і т.д., яке випробовування. В 2018 показали випробування двигуна на стенді, це перший НЕ МАКЕТ, но пока що тільки двигуна.
"Саудівська Аравія готувалась до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року" - і що, Зеля заборонив їм випробувати готовий комплекс? =) Чи ми фіг поставили, як і до цього?!
Судячи що Саудіти ще не втекли з проекту, щось там таки просувається, но темп там ще той.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:12 Ответить
Немаю нічого проти що Порошенко намагався щось добитися від нашого ВПК, но казати як він розробив ракети а злобний Зєля не строїть їх - це вже спекуляція повна! Наш ВПК валить 90% всіх проектів, Грім чудом домучують (хотя поживемо побачимо), но він і близько не був готовий на 2019р.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:17 Ответить
Про ,,дезу" як Ви кажете - інфи багато. Якщо Ви чогось не знали, то те ще не означає що це деза. Google як то кажуть Вам в поміч. І хіба ж загальновідомі факти того що саме зеля позакривав усі ракетні програми (закрив іх фінансування), а по суті поховав іх і закатав в асфальт-це повна спекуляція? І не наш ВПК завалив 90% всіх проектів, а саме зеля завалив іх усі на всі 100%. І неспроможний зеля зараз будувати ракети, тому що розвалити все було набагато легше за усе чим щось будувати. І ракети - це не вареники ліпити, на це потрібні великі гроші, люди і час. А під час війни не вистачає вже ні того ні другого ні третього. Те що можна було б зробити спокійно у мирний час за рік, під час війни може потребувати в рази більше часу. І саме головне- зеля зупинив прийшовши до влади і Павлоградський хімкомбінат -единий завод в Украіні який виробляв ракетне паливо . А с початком війни під@ри розбомбили усі його виробничі потужності. Так що ми тепер завдяки йому залишились і ще без свого ракетного палива.... А Грім таки вже був майже готовий у 2019 році- Сауди б не брехали (бо ці люди просто так гроші не платять, і все тримають під контролем за що платять. Знаю які вони бувають строгими і вимогливими, бо одного часу доводилось з ним зтикатись по роботі) і вони дійсно планували випробування у 2019 році.... Але при зелі уся подальша інформація на цю тему після 2019 року повністью покрита мраком і таємницею,і іі майже не згадують. І зрозуміло чому.....
показать весь комментарий
18.11.2024 21:38 Ответить
Ага Гугл нашел цілих 4 силки на весь інтернет, всі уважаючі себе ресурси підчистили цей вкид.
Короче з віруючими спорити, себе не уважати. Для простоти важайте що у всьому винен Зеля, виберіть якого небудь Залужного, і знову хлібайте га*но якщо вам так подобається, я то що зроблю.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:49 Ответить
Ще раз переконуюсь,шо ж з віруючими секти 95 -го кварталу дискутивати нема ніякого сенсу. Бо зеля Вам скільки років сцить прямо у очі, а Вам все рівно це свята вода,..... А сяйво від його ,,величності" так засліпляє Вас , що Ви невзмозі тверезо оцінювати реальність і бачити загальновідомі речі......Але нажаль як в наслідок , тепер через це вся краіна вмивається кривавими сльозами із за страшенноі помилки і ганебного вибору 2019 року,.....А то що зеля винен- то не я так вважає, а воно так і є.....І якщо перераховувати і згадувати всю і його діяльність починаючи з проваленоі підготовки краіна до Covid і проваленоі підготовки до війнм і оцінити всі ті наслідки- то всі його ..заслуги" потягнуть не на одне довічне..... Ну а Ви і далі продовжуйте на нього молитись , якщо Вам так це подобається.....
показать весь комментарий
19.11.2024 02:38 Ответить
І так з ними завжди. Побачили, що бідон дав обмежений дозвіл і злякалися.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:16 Ответить
Байден нічого офіційно і не заявляв. Ніхто нічого не чув, тільки в газеті написали.
показать весь комментарий
18.11.2024 12:05 Ответить
А це стиль бідона. Лише контрольовані зливи у ЗМІ. Час вже звикнути...
показать весь комментарий
18.11.2024 12:59 Ответить
Фігаро здесь , Фігаро там
Фігаро Фігаро Фігаро Фігаро
показать весь комментарий
18.11.2024 11:16 Ответить
Фигаро )
показать весь комментарий
18.11.2024 11:17 Ответить
Для мене що Трамп що Байден все одно.Захід вважає що ціності загальнолюдські тільки для їх країн.Можу це пітвердити живучи тут 24 роки.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:18 Ответить
ну тут можна посперчатися. До цінностей також долучені негри і євреї.
А оскільки ми не вони, то з нами можна робити що завгодно.
показать весь комментарий
19.11.2024 00:49 Ответить
Починають викручуваьись...
показать весь комментарий
18.11.2024 11:21 Ответить
А правда, що Байден дав дозвіл...
- А правда, що Микола виграв у казино мільйон доларів?
- Не в казино, а в лотерею, і не мільйон, а тисячу, і не доларів, а гривень, і не виграв, а програв.
Так і з ракетами ....
показать весь комментарий
18.11.2024 11:27 Ответить
A Фіг-Вам.

показать весь комментарий
18.11.2024 12:35 Ответить
то зе правий вчора був. галимий триндеж не на користь
показать весь комментарий
19.11.2024 00:50 Ответить
 
 