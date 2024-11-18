Le Figaro откорректировало публикацию о разрешении Франции и Британии на дальнобойные удары Украины вглубь РФ

Издание Le Figaro изменило текст публикации, в которой утверждало, что Франция и Великобритания вслед за США якобы предоставили Украине разрешение на дальнобойные удары по территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечается, утверждение о том, что Великобритания и Франция позволили Украине нанести удар вглубь РФ, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow, было заменено на то, что "в канцеляриях уже бушевали дебаты о разрешении на использование западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года".

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В том же числе на публикации стоит пометка "обновлено".

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

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