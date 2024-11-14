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Политика США относительно дальнобойных ударов вглубь России пока не изменилась, - Госдепартамент

Держдепартамент США

Администрация США сохраняет позицию относительно ограниченного применения Украиной дальнобойного оружия по целям вглубь России и продолжает консультации с союзниками по реагированию на присутствие войск КНДР в войне РФ против Украины.

Об этом заявил в четверг в Вашингтоне заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет объявлений относительно каких-либо изменений в политике", - отметил представитель Госдепа в контексте вопроса о возможности разрешения для Украины поражать цели западным дальнобойным оружием в глубине России.

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Он также проинформировал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находится в Брюсселе, продолжает обсуждать с союзниками и партнерами реакцию на привлечение Россией войск КНДР в войне против Украины. По его словам, участие Северной Кореи в этой войне вызывает большое беспокойство не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Поэтому, по словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты также сотрудничают в этом вопросе с Японией и Южной Кореей.

Автор: 

Госдепартамент США (1824) оружие (10203) разрешение (149)


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Топ комментарии
+10
Скажу непопулярну річ. Скільки часу тягнеться оця жуйка про дозвіл бити вглиб? А зелена наволоч часом не могла б вже щось своє далекобійне виготовить? Скільки можна верещать і при цьому тільки кишені свої набивать? Де обіцяні мільйони дронів і різних снарядів і ракет?
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14.11.2024 22:32
+10
Любителі зеленої плісняви, скажіть.
У нас мало окупованих територій, на котрих розташована логістика, казарми кацапів?
Чи просто шукаєте виправдання капітуляції?
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14.11.2024 22:33
+9
Скорее варят Украину. В крови.
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14.11.2024 22:46
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Афган-2?
як на мене....
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14.11.2024 22:26 Ответить
С - силастабільність.
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14.11.2024 22:26 Ответить
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14.11.2024 22:27 Ответить
Не желают поражения России. А честно признаться не могут. Их оправдание про эскалацию это детский лепет. Как и страх расползания ЯО то же ложь. Отсюда вывод - цинично ждут. И еще несколько выводов о том зачем ждут и и почему.
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14.11.2024 22:31 Ответить
варять жабу ... (поступово підігрівають воду)
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14.11.2024 22:36 Ответить
Скорее варят Украину. В крови.
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14.11.2024 22:46 Ответить
Скажу непопулярну річ. Скільки часу тягнеться оця жуйка про дозвіл бити вглиб? А зелена наволоч часом не могла б вже щось своє далекобійне виготовить? Скільки можна верещать і при цьому тільки кишені свої набивать? Де обіцяні мільйони дронів і різних снарядів і ракет?
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14.11.2024 22:32 Ответить
+ + +
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14.11.2024 22:34 Ответить
Зеля знает что разрешения и ракет не дадут. Он просто имитирует деятельность.
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14.11.2024 22:58 Ответить
Я иду по ковру. Ты идёшь пока врешь
Они тоже знают что не дадут. Но каждые 3 дня стороны обсуждают эту тему. Все при деле
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15.11.2024 06:45 Ответить
Их (дронов) нет. Все чем воюем Стерненко дал.
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15.11.2024 06:41 Ответить
не виключено, що позицію адміністрації США щодо обмеженого застосування Україною далекобійної зброї по цілях вглиб Росії,ще перед війною, купив куйло...
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14.11.2024 22:33 Ответить
Любителі зеленої плісняви, скажіть.
У нас мало окупованих територій, на котрих розташована логістика, казарми кацапів?
Чи просто шукаєте виправдання капітуляції?
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14.11.2024 22:33 Ответить
І Крим щось давно фейєрверків не бачив.
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14.11.2024 22:38 Ответить
Надіявся шо Баиден грюкне кулаком по столу - вже ж нема шо губити - хер там!
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14.11.2024 22:36 Ответить
Госдєп вже не той, в'ялий, як у діда.. . Байдена
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14.11.2024 22:45 Ответить
Говорят тот Госдеп в гроб Рейгану положили. Сейчас пользуются китайской репликой.
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15.11.2024 06:47 Ответить
В нас на ТОТ повно цілей для знищення, це і мости в чонгарі і порти в Бердянську та Маріуполі, аеродроми в Криму, та чомусь зе-влада вперто цього не помічає. Це як знайшли формальний привід щоб ніуя не робить.
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14.11.2024 22:52 Ответить
А для протестантов теперь ТЦК вместо Беркута. Здорово придумано. Очень хитрожопо. Явно уровень ума выше чем у Квартала 95. Демотивация, запугивание, вынужденная имиграция... За то у нас намечается гей парад. Это так мотивирует во время войны...мужики крутящие жопами в центре столицы.
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14.11.2024 23:01 Ответить
Є така підозра, що влада навмисно гальмує та погіршує стан України, щоб примусити нас віддати окуповані території пуйлу
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14.11.2024 23:07 Ответить
Зеленський кожен раз придумує нові приводи звалити всю провину на Захід. В основному на Америку. Народ хором йому підспівує.
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15.11.2024 04:30 Ответить
 
 