Политика США относительно дальнобойных ударов вглубь России пока не изменилась, - Госдепартамент
Администрация США сохраняет позицию относительно ограниченного применения Украиной дальнобойного оружия по целям вглубь России и продолжает консультации с союзниками по реагированию на присутствие войск КНДР в войне РФ против Украины.
Об этом заявил в четверг в Вашингтоне заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У меня нет объявлений относительно каких-либо изменений в политике", - отметил представитель Госдепа в контексте вопроса о возможности разрешения для Украины поражать цели западным дальнобойным оружием в глубине России.
Он также проинформировал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находится в Брюсселе, продолжает обсуждать с союзниками и партнерами реакцию на привлечение Россией войск КНДР в войне против Украины. По его словам, участие Северной Кореи в этой войне вызывает большое беспокойство не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Поэтому, по словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты также сотрудничают в этом вопросе с Японией и Южной Кореей.
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як на мене....
силастабільність.
Они тоже знают что не дадут. Но каждые 3 дня стороны обсуждают эту тему. Все при деле
У нас мало окупованих територій, на котрих розташована логістика, казарми кацапів?
Чи просто шукаєте виправдання капітуляції?
китайскойрепликой.