Политика США относительно дальнобойных ударов вглубь России пока не изменилась, - Госдепартамент

Администрация США сохраняет позицию относительно ограниченного применения Украиной дальнобойного оружия по целям вглубь России и продолжает консультации с союзниками по реагированию на присутствие войск КНДР в войне РФ против Украины.

Об этом заявил в четверг в Вашингтоне заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет объявлений относительно каких-либо изменений в политике", - отметил представитель Госдепа в контексте вопроса о возможности разрешения для Украины поражать цели западным дальнобойным оружием в глубине России.

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Он также проинформировал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находится в Брюсселе, продолжает обсуждать с союзниками и партнерами реакцию на привлечение Россией войск КНДР в войне против Украины. По его словам, участие Северной Кореи в этой войне вызывает большое беспокойство не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Поэтому, по словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты также сотрудничают в этом вопросе с Японией и Южной Кореей.