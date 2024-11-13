Есть сдержанный оптимизм, - Сибига о разрешении США на дальнобойные удары ВСУ по территории РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном разрешение США на удары ВСУ вглубь РФ западным оружием.
Об этом Сибига рассказал в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, "есть сдержанный оптимизм" относительно разрешения Вашингтона на удары по территории России.
"Здесь мы сдержанно оптимистичны. Поэтому чрезвычайно важна встреча по всем соображениям",- сказал дипломат.
Также Сибига рассказал, что обсуждал с Блинкеном евроатлантическую интеграцию Украины.
Напомним, что 13 ноября во время визита в Бельгию министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Брюсселе двусторонние переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
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Це як потужне незламне ? Кажіть вже правду