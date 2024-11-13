РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9056 посетителей онлайн
Новости
2 085 8

Есть сдержанный оптимизм, - Сибига о разрешении США на дальнобойные удары ВСУ по территории РФ

Сибіга про дозвіл на далекобійність

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном разрешение США на удары ВСУ вглубь РФ западным оружием.

Об этом Сибига рассказал в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, "есть сдержанный оптимизм" относительно разрешения Вашингтона на удары по территории России.

"Здесь мы сдержанно оптимистичны. Поэтому чрезвычайно важна встреча по всем соображениям",- сказал дипломат.

Также Сибига рассказал, что обсуждал с Блинкеном евроатлантическую интеграцию Украины.

Напомним, что 13 ноября во время визита в Бельгию министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Брюсселе двусторонние переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте также: "Пока нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия", - Байден

Автор: 

оружие (10213) разрешение (149) Сибига Андрей (394) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони вже програли.При чому не стримано,а молніеносно. По всіх напрямках.І нічрму не навчилися.
показать весь комментарий
13.11.2024 20:09 Ответить
Хто вони?
показать весь комментарий
13.11.2024 20:16 Ответить
Тут ми стримано оптимістичні. А там?

Це як потужне незламне ? Кажіть вже правду
показать весь комментарий
13.11.2024 20:14 Ответить
Удари ЧИМ і з чого? З кулеметів Браунінга?
показать весь комментарий
13.11.2024 20:15 Ответить
Це те саме, що нестримний песимізм.
показать весь комментарий
13.11.2024 20:20 Ответить
Балаболи
показать весь комментарий
13.11.2024 20:36 Ответить
Очередная панацея. Сколько уже их было начиная с джавелинов.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:03 Ответить
,,Говорили балакали...''
показать весь комментарий
13.11.2024 21:16 Ответить
 
 