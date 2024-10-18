"Пока нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия", - Байден
Президент США призвал партнеров продолжить поддержку Украины в борьбе против российского вторжения в условиях "тяжелой зимы" и одновременно заявил, что партнеры не имеют консенсуса относительно предоставления дальнобойного оружия.
Об этом Джо Байден сказал во время визита в Германию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Перед отлетом из Германии Байден заявил журналистам, что среди партнеров нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия для ударов по военным объектам в России.
"Пока нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия", - констатировал глава Белого дома.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон присоединились к лидерам США и Германии во второй половине дня на переговорах, посвященных главным образом российской войне против Украины.
"Мы обсудили, как ускорить нашу поддержку Украины, - сказал Стармер журналистам после встречи. - Сейчас, когда Украина вступает в трудную зиму, важно сказать, что мы с вами".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україна зігріється взимку добрим словом....
Нє, ну таку демократію можна і вертіти на ***.
https://glavred.net/ukraine/soldat-kndr-uzhe-ekipiruyut-v-formu-rf-mid-ukrainy-trebuet-zhestkoy-reakcii-10606655.html
Але я меседж впізнаю - "дайте йому ще сто днів".
Якщо дам дозвіл - трамп це використає проти Камали. Тому сидіть без світла й тепла. Нехай вас зігріє, що ми з вами (скільки зможемо)
Світова дипломатія 21-го століття - вона, ***, така....