"Пока нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия", - Байден

Президент США призвал партнеров продолжить поддержку Украины в борьбе против российского вторжения в условиях "тяжелой зимы" и одновременно заявил, что партнеры не имеют консенсуса относительно предоставления дальнобойного оружия.

Об этом Джо Байден сказал во время визита в Германию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Перед отлетом из Германии Байден заявил журналистам, что среди партнеров нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия для ударов по военным объектам в России.

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"Пока нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия", - констатировал глава Белого дома.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон присоединились к лидерам США и Германии во второй половине дня на переговорах, посвященных главным образом российской войне против Украины.

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"Мы обсудили, как ускорить нашу поддержку Украины, - сказал Стармер журналистам после встречи. - Сейчас, когда Украина вступает в трудную зиму, важно сказать, что мы с вами".