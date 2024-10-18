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Новини Допомога Україні
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"Наразі немає консенсусу щодо надання Україні далекобійної зброї", - Байден

Президент США Джо Байден

Президент США закликав партнерів продовжити підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення в умовах "важкої зими" та водночас заявив, що партнери не мають консенсусу стосовно надання далекобійної зброї.

Про це Джо Байден сказав під час візиту до Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Перед відльотом з Німеччини Байден заявив журналістам, що серед партнерів немає консенсусу стосовно надання Україні далекобійної зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

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"Наразі немає консенсусу щодо надання Україні далекобійної зброї", – констатував глава Білого дому.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон приєдналися до лідерів США й Німеччини у другій половині дня на переговорах, присвячених головним чином російській війні проти України.

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"Ми обговорили, як прискорити нашу підтримку України, – сказав Стармер журналістам після зустрічі. – Зараз, коли Україна вступає у важку зиму, важливо сказати, що ми з вами".

Автор: 

Байден Джо (2893) зброя (7526) дозвіл (294)


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Топ коментарі
+24
"Немає консенсусу" - це так тотальна імпотенція на толерантній мові називається?
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18.10.2024 23:42 Відповісти
+18
"...коли Україна вступає у важку зиму, важливо сказати..."

Україна зігріється взимку добрим словом....
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18.10.2024 23:41 Відповісти
+18
Консенсус - це ти один . Чого там у тебе немає ?
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18.10.2024 23:50 Відповісти
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"...коли Україна вступає у важку зиму, важливо сказати..."

Україна зігріється взимку добрим словом....
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18.10.2024 23:41 Відповісти
"Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле".
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19.10.2024 10:44 Відповісти
"Немає консенсусу" - це так тотальна імпотенція на толерантній мові називається?
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18.10.2024 23:42 Відповісти
Тотальна імпогтенція - це Потужний, який маючи проекти наших ракет, так і не налагодив іх виробництво з 2019 року, правда налагодив брехню і своїх ботів і корисних ідіотів, що у всьому винні США і Байден.
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19.10.2024 08:08 Відповісти
Ім'я консенсусу-Байден, його рішення?!
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19.10.2024 09:24 Відповісти
Опа гарантії безпеки підїхали.
Нє, ну таку демократію можна і вертіти на ***.
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18.10.2024 23:45 Відповісти
Оказывается это демократия виновата, а не старые лживые пи*арасы.)
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19.10.2024 00:00 Відповісти
та вони теж, особливо які ригатню розказували про якісь там "гарантії"
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19.10.2024 09:05 Відповісти
сподіваюся Господь воздасть цим сс*вим упирям.
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18.10.2024 23:50 Відповісти
Ну за діяння 73 вже всі одгрибли, хоча і по різному.
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19.10.2024 06:53 Відповісти
Слуги народу це божа кара українцям.
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19.10.2024 12:08 Відповісти
Консенсус - це ти один . Чого там у тебе немає ?
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18.10.2024 23:50 Відповісти
****** **** дристуни. Корейський вилупок вже армію відправив...
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18.10.2024 23:52 Відповісти
Камаласутру
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19.10.2024 01:32 Відповісти
Краще за ****** трампа голосувати?
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19.10.2024 06:54 Відповісти
На початку президентського правління американського "байди", куйло міг купити в нього заборону на вступ України в НАТО ,так і відсутність консенсусу допомоги Україні , цілого НАТО .За продане куйлу "байда" ,може спокійно доживати старість, гарантуючи і дітям і внукам добрий "фінансовий матрац" напакований рашистськими нафтобаксами.Ну а совість,щоб боліла за геноцид українського народу,так її потрібно мати.Чи то вірніше не може боліти те,чого не було і не має...
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18.10.2024 23:54 Відповісти
Відсутність консенсусу - це гниль репутації…
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18.10.2024 23:56 Відповісти
Іди вже на відпочинок
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18.10.2024 23:57 Відповісти
Солдатів КНДР уже екіпірують у форму РФ
https://glavred.net/ukraine/soldat-kndr-uzhe-ekipiruyut-v-formu-rf-mid-ukrainy-trebuet-zhestkoy-reakcii-10606655.html
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19.10.2024 00:00 Відповісти
там еще и тетки? охренеть
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19.10.2024 00:14 Відповісти
Секс-пайок
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19.10.2024 03:50 Відповісти
Ми, українці, давайте говорити про те, що стосується нас. Бо нас стосується в першу чергу те, що в 2019-му обрали у владу ЕрЗе, яке не здатні ні що-небудь корисне для України, ні про що домовитися з нашими союзниками. В конкретному випадку не здатні домовитися про постачання далекобійної зброї, БК до неї да дозволу бити нею вглиб касапських боліт. І тільки через оцю недолугість ЕрЗе-шної влади в союзників "нема консенсусу".
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19.10.2024 00:09 Відповісти
якщо буде такий самий клоун Пре - зброї не буде.

Але я меседж впізнаю - "дайте йому ще сто днів".
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19.10.2024 01:06 Відповісти
Підгонять ***** 100 томагавкіа... За блєстящіє очі зе підгонять? За ********* інтриги в амереканській політиці підгонять? За бидлодипломатичний базар криворожського підзаборного маргіналітету дадуть? Подивись на заслуги зе до війни і побачь, що захід підрумає Україну наперекір, а не завдяки.
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19.10.2024 06:59 Відповісти
А от цікаво, на якому році війни, Україна зможе створити свою, власну далекобійну ракету? До речі то саме і буде' показник чи спроможна Україна існувати як незалежна країна.
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19.10.2024 00:11 Відповісти
А воно падло саме ракет хиба не має? Який йому нах консенсус потрібен?
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19.10.2024 00:23 Відповісти
У нас немає консенсусу щодо надання Україні далекобійної зброї, немає консенсусу щодо членства в НАТО та ЕС... Але зараз, коли Україна вступає у важку зиму важливо сказати, що МИ З ВАМИ
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19.10.2024 00:24 Відповісти
Наше сало буде піджирати?
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19.10.2024 03:49 Відповісти
Мы многого не знаем, но тот факт что Украину не всерьез воспринимают становится явным , все идет на от*биSь..
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19.10.2024 00:31 Відповісти
Коли сам обісрався і вже не знаєш, що збрехати - вали все на Орбана.
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19.10.2024 00:38 Відповісти
Перекладу з дипломатичної:

Якщо дам дозвіл - трамп це використає проти Камали. Тому сидіть без світла й тепла. Нехай вас зігріє, що ми з вами (скільки зможемо)
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19.10.2024 00:45 Відповісти
Сраные импотенты. Зато у ***** союзники которые без всяких консенсусов и мастурбации что ракеты что армию свои отправляют. Вот поетому Запад и проиграет мировую войну азиатским дикарям
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19.10.2024 00:59 Відповісти
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19.10.2024 01:14 Відповісти
Підтримуйте підтримку, як підтримуємо її ми. Бо підтримка підтримки підтримкою це базис підтримуючої сторони. _ Істина із уст президентів.
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19.10.2024 02:45 Відповісти
Україна, у якої забрали ядерну зброю, воює проти трьох ядерних держав !?
Світова дипломатія 21-го століття - вона, ***, така....
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19.10.2024 07:05 Відповісти
Коли не діє Будапештський договір, тоді не діє зобов'язання України стати без'ядерною державою.
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19.10.2024 08:06 Відповісти
А що мала робити США по "Будапештському меморандуму"? Вони зробили все, що там прописано і навіть більше, а якщо Ви про ядерну зброю, то приміняти будщемо тухлі яйця, які закупили по 17 грн. і це найбільша дорога зброя при Зе.
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19.10.2024 08:11 Відповісти
А нащо консенсус, а гегемон?
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19.10.2024 08:08 Відповісти
.... соромно, такі поважні політики,дискутують та імітують стурбованість , а рішучості не вистачає, в той же час мордор продовжує руйнування УКРАЇНИ .
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19.10.2024 09:44 Відповісти
Для чого тоді збиралися сцикливі дяді?
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19.10.2024 09:57 Відповісти
Байден, Шольц, Макрон і Стармер вчора публічно «підтвердили свою рішучість підтримувати Україну у забезпеченні справедливого миру відповідно до міжнародного права та поваги до її суверенітету та територіальної цілісності». Байден публічно бажає Україні перемоги у цій війні, а для цього слід забезпечити Україну необхідними ресурсами. Саме тому президент США скликав "Рамштайн" на рівні лідерів, щоб проговорити цей момент та внесок в оборону України з боку деяких союзників та партнерів. До єдиної думки стосовно забезпечення ЗСУ союзницькою далекобійною зброєю, БК до неї та щодо дозволу бити нею вглиб території рф - не дійшли. Франція і Великобританія - не проти; Німеччина - заперечує; США - вагається. Обговорювався і перший пункт плану перемоги України, презентованого Зеленським особисто кожному лідеру країни. Встановлено, що сьогодні категорично проти членства України в НАТО виступають Німеччина, Словаччина, Угорщина та Туреччина. Локомотивом та головним лобістом вступу України в НАТО є Франція. Великобританія - не проти, але з деякими застереженнями стосовно внутрішньополітичного курсу влади України. США відклали вирішення своєї позиції по вступу України в НАТО після визначення результатів виборів в своїй країні.
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19.10.2024 11:50 Відповісти
Якшо Байден прийняв би таке рішення, йому б не знадобилися ніякі консенсуси
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19.10.2024 11:56 Відповісти
Йосип Байден знов плутає консенсус з потенцією.
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19.10.2024 12:20 Відповісти
Гандон. Для нього лише "важливо сказати, що ми разом".
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19.10.2024 13:18 Відповісти
 
 