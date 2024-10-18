"Наразі немає консенсусу щодо надання Україні далекобійної зброї", - Байден
Президент США закликав партнерів продовжити підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення в умовах "важкої зими" та водночас заявив, що партнери не мають консенсусу стосовно надання далекобійної зброї.
Про це Джо Байден сказав під час візиту до Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Перед відльотом з Німеччини Байден заявив журналістам, що серед партнерів немає консенсусу стосовно надання Україні далекобійної зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.
"Наразі немає консенсусу щодо надання Україні далекобійної зброї", – констатував глава Білого дому.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон приєдналися до лідерів США й Німеччини у другій половині дня на переговорах, присвячених головним чином російській війні проти України.
"Ми обговорили, як прискорити нашу підтримку України, – сказав Стармер журналістам після зустрічі. – Зараз, коли Україна вступає у важку зиму, важливо сказати, що ми з вами".
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Україна зігріється взимку добрим словом....
Нє, ну таку демократію можна і вертіти на ***.
https://glavred.net/ukraine/soldat-kndr-uzhe-ekipiruyut-v-formu-rf-mid-ukrainy-trebuet-zhestkoy-reakcii-10606655.html
Але я меседж впізнаю - "дайте йому ще сто днів".
Якщо дам дозвіл - трамп це використає проти Камали. Тому сидіть без світла й тепла. Нехай вас зігріє, що ми з вами (скільки зможемо)
Світова дипломатія 21-го століття - вона, ***, така....