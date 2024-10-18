"Наразі немає консенсусу щодо надання Україні далекобійної зброї", - Байден

Президент США закликав партнерів продовжити підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення в умовах "важкої зими" та водночас заявив, що партнери не мають консенсусу стосовно надання далекобійної зброї.

Про це Джо Байден сказав під час візиту до Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Перед відльотом з Німеччини Байден заявив журналістам, що серед партнерів немає консенсусу стосовно надання Україні далекобійної зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден, Шольц, Стармер і Макрон під час зустрічі в Берліні зобов’язалися продовжувати підтримувати Україну

"Наразі немає консенсусу щодо надання Україні далекобійної зброї", – констатував глава Білого дому.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон приєдналися до лідерів США й Німеччини у другій половині дня на переговорах, присвячених головним чином російській війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна домовилася із США про постачання нових пакетів допомоги кожні два-три тижні, - Зеленський

"Ми обговорили, як прискорити нашу підтримку України, – сказав Стармер журналістам після зустрічі. – Зараз, коли Україна вступає у важку зиму, важливо сказати, що ми з вами".