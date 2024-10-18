Україна домовилася із США про постачання нових пакетів допомоги кожні два-три тижні, - Зеленський

Домовленості України із США про постачання нових пакетів допомоги кожні два-три тижні - це є частиною "Плану перемоги".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зеленський зазначив, що про це він домовився з президентом Джо Байденом під час телефонної розмови 16 жовтня. За результатами цього ж дзвінку було оголошено про пакет допомоги на $425 млн.

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Український лідер зазначив, що згідно з домовленостями тепер Україна "дуже швидко раз на два-три тижні" отримуватиме пакети допомоги, котрі посилюватимуть її армію.

"Деталі не буду говорити, тому що не маю права на це, але ви їх будете бачити потім. Пакети, я думаю, будуть великі: від $500 млн до $750 млн. І я думаю, це буде достатньо швидкий процес", - додав президент.