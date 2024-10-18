Україна домовилася із США про постачання нових пакетів допомоги кожні два-три тижні, - Зеленський
Домовленості України із США про постачання нових пакетів допомоги кожні два-три тижні - це є частиною "Плану перемоги".
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Зеленський зазначив, що про це він домовився з президентом Джо Байденом під час телефонної розмови 16 жовтня. За результатами цього ж дзвінку було оголошено про пакет допомоги на $425 млн.
Український лідер зазначив, що згідно з домовленостями тепер Україна "дуже швидко раз на два-три тижні" отримуватиме пакети допомоги, котрі посилюватимуть її армію.
"Деталі не буду говорити, тому що не маю права на це, але ви їх будете бачити потім. Пакети, я думаю, будуть великі: від $500 млн до $750 млн. І я думаю, це буде достатньо швидкий процес", - додав президент.
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Інші факти
Байден обіцяв використати до кінця каденції, тобто до 20 січня 2025
Залишок PDA 2024 - 5млрд,
PDA 2022-2023 - 4.8млрд
Залишилось 90 днів, допомога кожні 14 - 20 днів
кожні 14 днів, це 6 поставок, сума від 3млрд до 4.5млрд
кожні 20 днів, це 4 поставки, сума від 2млрд до 3млрд
Виходить, щоб виконати обіцянку та надати виділені Конгресом кошти
потрібні поставки кожні 14 днів, від 750+млн
Інакше допомогу буде надавати інший президент
А де поділись 4.8млрд за 2022-2023 роки?
Майже не відрізняється від заяв Трампа, що кожного разу по 60млрд
Виходить він не правий тільки по сумі, тому що одну й туж допомогу, вже не перший раз анонсують
Зеленский заявил, что США в ближайшие месяцы будут выделять Украине "большие" пакеты военной помощи в соответствии с одним из пунктов "плана победы". Он напомнил недавний свой разговор с президентом Джо Байденом.
"Мы получили пакет на полмиллиарда, а также договорились - это также является частью "плана победы", - что мы будем получать очень быстро сейчас, раз в две-три недели, пакет, который будет усиливать нашу армию", - добавил он.
Зеленский уточнил, что из соображений безопасности не может разглашать точной информации об объемах этой помощи.
"Пакеты, я думаю, будут большие: от полмиллиарда до 750 миллионов. Я думаю, это будет достаточно быстрый процесс. Это для нас очень важно, чтобы в ближайшие месяцы, на что рассчитан план победы, октябрь-декабрь, максимально усилить Украину", - отметил президент.