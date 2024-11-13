Сибига и Блинкен обсудили военные нужды Украины и дальнейшую помощь США

Сегодня, 13 ноября, во время визита в Бельгию министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Брюсселе двусторонние переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщили в пресс-центре МИД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дипломаты уделили основное внимание переговоров обороноспособности Украины, укреплению воздушного щита накануне зимы, потребности Сил обороны в дальнобойном вооружении, евроатлантической интеграции Украины и усилиям, направленным на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Сибига проинформировал Блинкена о последствиях массированной ночной атаки России на Киев и другие украинские города. Министр отметил, что во время этого нападения было использовано 96 беспилотников и ракет, в том числе баллистических.

"Россияне снова атаковали невинных людей, детей, целые семьи, когда те мирно спали в своих домах. Они совершают военные преступления, атакуют гражданских людей и инфраструктуру днем и ночью. Мы должны остановить агрессора силой оружия, санкций и дипломатии", - отметил он.

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Сибига отметил, что защита Украины не может быть приостановлена или отложена, ведь Россия ежедневно бомбит украинскую критически важную инфраструктуру, энергосистему, порты, больницы и школы. Министр добавил, что Украине нужно усиление обороны для защиты людей уже сейчас, поэтому партнеры должны ускорить принятие всех важных решений.

В этом контексте Сибига заявил, что наступил критический момент не только для Украины, но и для других регионов мира. По словам министра, сейчас именно в Украине решается будущее трансатлантической и глобальной безопасности.

"Россия использует иранские дроны, северокорейские баллистические ракеты и войска для нападения на Украину. В ответ Кремль оказывает помощь этим режимам. Вот как эта война подрывает безопасность в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Это все связано между собой", - отметил он.

Кроме того, он отметил, что для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, союзники должны заставить Россию прекратить свою агрессию. Он добавил, что партнеры могут достичь справедливого мира только через единство и силу.

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"Умиротворение не сработает. Сработает сила", - подчеркнул министр.

В МИД сообщили, что стороны также скоординировали дальнейшие шаги после президентских выборов в США. Сибига подчеркнул, что Украина всегда ценила крепкую двухпартийную поддержку Вашингтона и сохраняет контакт с обеими партиями. По словам министра, украинская сторона сотрудничает как с новоизбранным президентом и его командой, так и с действующей администрацией, которая готовится к отставке.

Также Сибига поблагодарил Блинкена за беспрецедентную помощь США украинскому народу и подчеркнул важность планов США по выделению всех ранее утвержденных средств на военную помощь в ближайшие недели, подчеркнул решающее значение лидерства Америки для восстановления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Министр выразил уверенность в дальнейшей поддержке США и совместных решительных шагах.

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