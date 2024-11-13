Сибига проводит переговоры с Блинкеном в Брюсселе. ФОТО
Сегодня, 13 ноября 2024 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры уже начались.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
"В Брюсселе начались переговоры тет-а-тет министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и государственного секретаря США Энтони Блинкена", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей на эту минуту нет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сибига и Каллас обсудили усиление политического и оборонного сотрудничества Украины и ЕС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Wild MadDog #595738
показать весь комментарий13.11.2024 14:04 Ответить Мне нравится 0
лена #595680
показать весь комментарий13.11.2024 14:24 Ответить Мне нравится 0
частный сектор
показать весь комментарий13.11.2024 14:45 Ответить Мне нравится 0
Юрій #594870
показать весь комментарий13.11.2024 14:59 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль