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Сибига проводит переговоры с Блинкеном в Брюсселе. ФОТО

Сегодня, 13 ноября 2024 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры уже начались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"В Брюсселе начались переговоры тет-а-тет министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и государственного секретаря США Энтони Блинкена", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига едет в Брюссель: Планируются переговоры с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО

Сибіга та Блінкен

Никаких подробностей на эту минуту нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сибига и Каллас обсудили усиление политического и оборонного сотрудничества Украины и ЕС.

Автор: 

Сибига Андрей (402) Блинкен Энтони (937)


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наприкінці зустрічі Ентоні збацає на гитарі money for nothing
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13.11.2024 14:04 Ответить
ни блинкен ни сибига никакой роли не играют, хиба на гитаре и барабане
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13.11.2024 14:24 Ответить
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13.11.2024 14:45 Ответить
Сигіба-200 т вітсоткова шістка єрмака
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13.11.2024 14:59 Ответить
 
 