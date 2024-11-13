Сибига проводит переговоры с Блинкеном в Брюсселе. ФОТО

Сегодня, 13 ноября 2024 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры уже начались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"В Брюсселе начались переговоры тет-а-тет министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и государственного секретаря США Энтони Блинкена", - говорится в сообщении.

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Никаких подробностей на эту минуту нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сибига и Каллас обсудили усиление политического и оборонного сотрудничества Украины и ЕС.