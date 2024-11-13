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Сибіга проводить переговори з Блінкеном у Брюсселі. ФОТО

Сьогодні, 13 листопада 2024 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проводить зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Перемовини вже розпочалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"У Брюсселі розпочалися переговори тет-а-тет міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та державного секретаря США Ентоні Блінкена", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга їде до Брюсселю: Плануються переговори із високопосадовцями ЄС і НАТО

Сибіга та Блінкен

Жодних подробиць на цю хвилину немає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сибіга і Каллас обговорили посилення політичної й оборонної співпраці України та ЄС.

Автор: 

Сибіга Андрій (401) Блінкен Ентоні (1157)


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наприкінці зустрічі Ентоні збацає на гитарі money for nothing
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13.11.2024 14:04 Відповісти
ни блинкен ни сибига никакой роли не играют, хиба на гитаре и барабане
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13.11.2024 14:24 Відповісти
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13.11.2024 14:45 Відповісти
Сигіба-200 т вітсоткова шістка єрмака
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13.11.2024 14:59 Відповісти
 
 