Сибіга проводить переговори з Блінкеном у Брюсселі. ФОТО

Сьогодні, 13 листопада 2024 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проводить зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Перемовини вже розпочалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"У Брюсселі розпочалися переговори тет-а-тет міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та державного секретаря США Ентоні Блінкена", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сибіга і Каллас обговорили посилення політичної й оборонної співпраці України та ЄС.