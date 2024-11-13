Сибіга і Каллас обговорили посилення політичної й оборонної співпраці України та ЄС. ФОТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Брюсселя провів зустріч із кандидаткою на посаду високого представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Каєю Каллас.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"У Брюсселі провів чудову зустріч із Каєю Каллас, під час якої ми обговорили ситуацію на полі бою, ключові оборонні потреби України та результати виборів у США. Ми також зосередилися на ключових кроках для посилення політичної та оборонної співпраці. Впевнений у подальшій потужній підтримці України з боку ЄС", – написав Сибіга.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга протягом 12-13 листопада перебуватиме у Брюсселі. Глава МЗС України проведе низку двосторонніх переговорів з високопосадовцями ЄС і НАТО, кандидатами на посади комісарів Єврокомісії, депутатами Європарламенту, ключовими союзниками України.