Сибига и Каллас обсудили усиление политического и оборонного сотрудничества Украины и ЕС. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Брюссель провел встречу с кандидатом на должность высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас.

Об этом Сибига сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"В Брюсселе провел замечательную встречу с Каей Каллас, во время которой мы обсудили ситуацию на поле боя, ключевые оборонные потребности Украины и результаты выборов в США. Мы также сосредоточились на ключевых шагах для усиления политического и оборонного сотрудничества. Уверен в дальнейшей мощной поддержке Украины со стороны ЕС", - написал Сибига.

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Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига в течение 12-13 ноября будет находиться в Брюсселе. Глава МИД Украины проведет ряд двусторонних переговоров с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО, кандидатами на должности комиссаров Еврокомиссии, депутатами Европарламента, ключевыми союзниками Украины.