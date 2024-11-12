Сибига едет в Брюссель: Планируются переговоры с чиновниками ЕС и НАТО
Министр иностранных дел Андрей Сибига в течение 12-13 ноября будет находиться в Брюсселе. Планируется ряд переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Глава МИД Украины проведет ряд двусторонних переговоров с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО, кандидатами на должности комиссаров Еврокомиссии, депутатами Европарламента, ключевыми союзниками Украины.
Ключевыми темами переговоров станут укрепление военной поддержки Украины, продвижение нашего государства к вступлению в ЕС и НАТО, пути обеспечения долгосрочной евроатлантической безопасности по итогам президентских выборов в США", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Сибига уделит особое внимание решениям союзников в рамках Плана победы и важности достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе Формулы мира.
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Росіян не зупиняться слова, а тільки сила. Навіть для досягнення якогось тимчасового миру потрібно хоча б їх повністю зупинити, а так це буде мир на папері з продовженням їх наступу.