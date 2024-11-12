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Новости
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Сибига едет в Брюссель: Планируются переговоры с чиновниками ЕС и НАТО

Сибіга їде до Брюсселю

Министр иностранных дел Андрей Сибига в течение 12-13 ноября будет находиться в Брюсселе. Планируется ряд переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Глава МИД Украины проведет ряд двусторонних переговоров с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО, кандидатами на должности комиссаров Еврокомиссии, депутатами Европарламента, ключевыми союзниками Украины.

Ключевыми темами переговоров станут укрепление военной поддержки Украины, продвижение нашего государства к вступлению в ЕС и НАТО, пути обеспечения долгосрочной евроатлантической безопасности по итогам президентских выборов в США", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Сибига уделит особое внимание решениям союзников в рамках Плана победы и важности достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе Формулы мира.

Также читайте: Контакт между Зеленским и Трампом уже установлен, готовим будущую встречу, - Сибига

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Бельгия (392) Брюссель (616) визит (3071) Сибига Андрей (371)


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Запропонуйте Трампу можливість заробити на війні не дивіться на нього безпомічно і не просіть на халяву в нього нічого. Придумайте щось ви ж ніби розумні.

Росіян не зупиняться слова, а тільки сила. Навіть для досягнення якогось тимчасового миру потрібно хоча б їх повністю зупинити, а так це буде мир на папері з продовженням їх наступу.
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12.11.2024 14:56 Ответить
зелена сибіга вміє лише лизати зелену дупу та смоктати єрмакового прутня
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12.11.2024 15:24 Ответить
 
 