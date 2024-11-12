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Сибіга їде до Брюсселю: Плануються переговори із високопосадовцями ЄС і НАТО

Сибіга їде до Брюсселю

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга протягом 12-13 листопада перебуватиме у Брюсселі. Планується низка перемовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Глава МЗС України проведе низку двосторонніх переговорів з високопосадовцями ЄС і НАТО, кандидатами на посади комісарів Єврокомісії, депутатами Європарламенту, ключовими союзниками України.

Ключовими темами переговорів стануть зміцнення військової підтримки України, просування нашої держави до вступу в ЄС і НАТО, шляхи гарантування довгострокової євроатлантичної безпеки за підсумками президентських виборів у США", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що Сибіга приділить особливу увагу рішенням союзників у рамках Плану перемоги та важливості досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру на основі Формули миру.

Також читайте: Контакт між Зеленським та Трампом вже встановлено, готуємо майбутню зустріч, - Сибіга

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Бельгія (409) Брюссель (283) візит (1575) Сибіга Андрій (381)


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Запропонуйте Трампу можливість заробити на війні не дивіться на нього безпомічно і не просіть на халяву в нього нічого. Придумайте щось ви ж ніби розумні.

Росіян не зупиняться слова, а тільки сила. Навіть для досягнення якогось тимчасового миру потрібно хоча б їх повністю зупинити, а так це буде мир на папері з продовженням їх наступу.
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12.11.2024 14:56 Відповісти
зелена сибіга вміє лише лизати зелену дупу та смоктати єрмакового прутня
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12.11.2024 15:24 Відповісти
 
 