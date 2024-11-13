Сибіга і Блінкен обговорили військові потреби України та подальшу допомогу США

Сьогодні, 13 листопада, під час візиту до Бельгії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Брюсселі двосторонні переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомили в пресцентрі МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дипломати приділили основну увагу перемовин обороноздатності України, зміцненню повітряного щита напередодні зими, потребі Сил оборони в далекобійному озброєнні, євроатлантичній інтеграції України та зусиллям, спрямованим на досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Сибіга поінформував Блінкена про наслідки масованої нічної атаки Росії на Київ та інші українські міста. Міністр зазначив, що під час цього нападу було використано 96 безпілотників та ракет, зокрема балістичних.

"Росіяни знову атакували невинних людей, дітей, цілі родини, коли ті мирно спали у своїх домівках. Вони скоюють воєнні злочини, атакують цивільних людей та інфраструктуру вдень і вночі. Ми повинні зупинити агресора силою зброї, санкцій та дипломатії", - зауважив він.

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Сибіга наголосив, що захист України не може бути призупиненим чи відкладеним, адже Росія щодня бомбардує українську критично важливу інфраструктуру, енергосистему, порти, лікарні та школи. Міністр додав, що Україні потрібне підсилення оборони для захисту людей вже зараз, тому партнери мають прискорити ухвалення всіх важливих рішень.

У цьому контексті Сибіга заявив, що настав критичний момент не лише для України, але й для інших регіонів світу. За словами міністра, наразі саме в Україні вирішується майбутнє трансатлантичної та глобальної безпеки.

"Росія використовує іранські дрони, північнокорейські балістичні ракети та війська для нападу на Україну. У відповідь Кремль надає допомогу цим режимам. Ось як ця війна підриває безпеку в Південно-Східній Азії та на Близькому Сході. Це все пов'язано між собою", - зазначив він.

Крім того, він наголосив, що задля забезпечення довгострокового миру і стабільності в Європі, Азії та на Близькому Сході, союзники повинні змусити Росію припинити свою агресію. Він додав, що партнери можуть досягти справедливого миру лише через єдність та силу.

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"Умиротворення не спрацює. Спрацює сила", - наголосив міністр.

У МЗС повідомили, що сторони також скоординували подальші кроки після президентських виборів у США. Сибіга наголосив, що Україна завжди цінувала міцну двопартійну підтримку Вашингтона та зберігає контакт із обома партіями. За словами міністра, українська сторона співпрацює як із новообраним президентом та його командою, так і з чинною адміністрацією, яка готується до відставки.

Також Сибіга подякував Блінкену за безпрецедентну допомогу США українському народові та наголосив на важливості планів США щодо виділення всіх раніше затверджених коштів на військову допомогу в найближчі тижні, підкреслив вирішальне значення лідерства Америки для відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні. Міністр висловив упевненість у подальшій підтримці США та спільних рішучих кроках.

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