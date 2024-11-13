Блінкен про зняття обмежень на удари по РФ: "Ми продовжуватимемо адаптуватися"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати адаптуються до потреб України, зважаючи на зміну ситуації на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Критерій нашої допомоги Україні, починаючи з лютого 2022 року і до сьогодні, - це переконатися, що ми адаптуємося до потреб України в міру того, як змінюється поле бою, як змінюється те, що робить Росія, де фронт, як протікає війна, як протікає агресія. Я переконаний, що ми продовжуватимемо адаптуватися та коригувати (допомогу. - Ред.) за потреби", - зазначив він у відповідь на питання про можливість послаблення обмежень на удари далекобійною зброєю вглиб Росії.

За словами Блінкена, адміністрація Байдена налаштована на подальшу допомогу Україні.

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"Президент налаштований на те, щоб ми виклали кожен долар у нашому розпорядженні, зокрема із 61-мільярдного пакету… І ми на шляху до цього. Тож ті вилучення, які ми можемо зробити з нашої військової техніки, - відбудуться, і таким чином рухатимуться вперед кошти. Це має гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати від нас те, що їй потрібно", - додав держсекретар США.

Блінкен також наголосив на важливості підтримки від союзників і партнерів.

"Переконаний, виходячи з розмов, які ведемо сьогодні й практично щодня, що ця підтримка триватиме, і не тільки це - очікую, що вона зростатиме", - підсумував він.

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