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Блінкен про зняття обмежень на удари по РФ: "Ми продовжуватимемо адаптуватися"

Блінкен про зняття обмежень на удари по РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати адаптуються до потреб України, зважаючи на зміну ситуації на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Критерій нашої допомоги Україні, починаючи з лютого 2022 року і до сьогодні, - це переконатися, що ми адаптуємося до потреб України в міру того, як змінюється поле бою, як змінюється те, що робить Росія, де фронт, як протікає війна, як протікає агресія. Я переконаний, що ми продовжуватимемо адаптуватися та коригувати (допомогу. - Ред.) за потреби", - зазначив він у відповідь на питання про можливість послаблення обмежень на удари далекобійною зброєю вглиб Росії.

За словами Блінкена, адміністрація Байдена налаштована на подальшу допомогу Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нарощуватимуть підтримку України та зміцнюватимуть НАТО, - Блінкен

"Президент налаштований на те, щоб ми виклали кожен долар у нашому розпорядженні, зокрема із 61-мільярдного пакету… І ми на шляху до цього. Тож ті вилучення, які ми можемо зробити з нашої військової техніки, - відбудуться, і таким чином рухатимуться вперед кошти. Це має гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати від нас те, що їй потрібно", - додав держсекретар США.

Блінкен також наголосив на важливості підтримки від союзників і партнерів.

"Переконаний, виходячи з розмов, які ведемо сьогодні й практично щодня, що ця підтримка триватиме, і не тільки це - очікую, що вона зростатиме", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга проводить переговори з Блінкеном у Брюсселі. ФОТО

Автор: 

США (22614) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+11
Так так, продовжуйте. Просрали вибори то продовжуйтесь адаптовиватись. Нехай щастить у адаптувані. Як адаптуєтєсь то сповістить. Оно, у нас, 73% з 24.02.2022 досі адаптуєтся но ні як не може адаптуватись до того шо на них та їх Вальоді кров сотен тисяч украхнців. Адаптори х...ви.
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13.11.2024 14:26
+8
могли б "адаптуватися" ще в 2023 р і війна б уже була закінчена без таких жертв серед українців
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13.11.2024 14:28
+6
Ой, та не поспішайте ви так, бо ще перегрієтесь.
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13.11.2024 14:24
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Ой, та не поспішайте ви так, бо ще перегрієтесь.
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13.11.2024 14:24 Відповісти
"Ми продовжуватимемо адаптуватися".... З точкі зренія банальной ерудіції каждий індівідіум не может ігноріровать аспекти метафізічесскіх іллюзій....?!
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13.11.2024 14:27 Відповісти
А ваша точка зору пройшла скрізь призьму пародоксальністі? І не забули врахувати атмосферний вплив на яйценосну курку яка колосится озимими насолоджуясь пахощами портянки старого Онуфрія після всходу сонця? Як шо ні то як ви можите вираховувати глибину матаморфози ілюзій?
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13.11.2024 14:33 Відповісти
Пане, Вам більше не наливать. 😂
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13.11.2024 15:02 Відповісти
Оце так. А як жеж тоді вираховувати глибину метаморфози ізюзіі?
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13.11.2024 15:35 Відповісти
Це щось нове! Адаптація! Потім буде глибока адаптація,адаптація стільки,скільки потрібно і так далі!
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13.11.2024 14:26 Відповісти
Потім, після адаптаціх, буде чергове перезавантаження.
Вже ж таке було.
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13.11.2024 14:28 Відповісти
Так так, продовжуйте. Просрали вибори то продовжуйтесь адаптовиватись. Нехай щастить у адаптувані. Як адаптуєтєсь то сповістить. Оно, у нас, 73% з 24.02.2022 досі адаптуєтся но ні як не може адаптуватись до того шо на них та їх Вальоді кров сотен тисяч украхнців. Адаптори х...ви.
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13.11.2024 14:26 Відповісти
А хто українців вбиває?
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13.11.2024 14:28 Відповісти
Перед 24 лютого, зЄлєпукін зняв підрозділи з границі з бульбонамт бо головний бульбон попросив, за кілька днів до вторгнення казав американцям що ваша розвідка не баче того що наша, ми тут рядом, нам ліпше видно, українцям казав готуйтесь до травневих шашликів......... , і 24.02 загинуло багато цивільних бо довірились цьому чмошнику, чи щось не так????
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13.11.2024 14:48 Відповісти
Запитання не вірно сформульоване і носить маніпулятивний характер.
Хто звісно всі знають і це можливо таємниця тільки для *********, ілона маска, фіцо, орбана тощо.
А ось завдяки кому русня вбиває українців?
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13.11.2024 14:38 Відповісти
Завдяки усім тим, хто починаючи з 1991 року розкрадав економіку України та розброював її збройни сили. Прізвища шести українських президентів, усіх прем`єр-міністрів, міністрів оборони тощо відомі. Зараз як казав наш перший президент "маємо те що маємо"
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13.11.2024 15:20 Відповісти
Ну, десь, приблизно.
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13.11.2024 15:36 Відповісти
Власна дурість у вигляді кацапів і відсутсноті своєї зброї.
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13.11.2024 15:45 Відповісти
"Ми продовжуватимемо адаптуватися" З точкі зренія банальной ерудіції каждий індівідіум не может ігноріровать аспекти метафізічесскіх іллюзій....?!
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13.11.2024 14:26 Відповісти
Що ви там будете продовжувати, Блінкен? Ви вже кончені. Йдіть до бісової матері,сцикуни.
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13.11.2024 14:27 Відповісти
Шо це за глюк?
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13.11.2024 14:54 Відповісти
Та не кажіть. Була думка, що це вони просто до виборів не хочуть цього робити, щоб не давати приводу Трампу і його кампанії звинувачувати їх в тому, що вони хочуть 3 світової і т. д. Але вже тиждень як вибори пройшли, до вступу Трампа на посаду залишилось трохи більше 2 місяців, а вони ще продовжують, ****, адаптуватись. Просто немає слів...
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13.11.2024 15:53 Відповісти
дадуть в останній день, щоб воно не встигло пройти і скажуть: ну ми ж дали....но не склалаося. Все через трампа
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14.11.2024 01:53 Відповісти
могли б "адаптуватися" ще в 2023 р і війна б уже була закінчена без таких жертв серед українців
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13.11.2024 14:28 Відповісти
все зрозуміло
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13.11.2024 14:28 Відповісти
тільки недавно з'якились квадробери... а тепер ще й квадаптери...
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13.11.2024 14:32 Відповісти
Користі від тих ударів нульової, але мабуть бояться ескалації.
При Трампу ці питання будуть не актуальними.
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13.11.2024 14:33 Відповісти
Там слово адаптуватися треба замінити на обсиратися. І як раз буде вірно.
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13.11.2024 14:37 Відповісти
Блд, блд, блд! Нікчеми, слимаки

🤦
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13.11.2024 14:37 Відповісти
Американский народ це зрозумів і обрав Трампа
ТОБТО ДЕМОКРАТИ ПРОГРАЛИ Т К НЕ ХОТІЛИ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ . А якщо б українці гнали кацапів аж до мацкви , то за них американці голосували аж бегом
А
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13.11.2024 15:31 Відповісти
Продовжуйте. Адаптуйтесь. А там Трамп буде продовжувати адаптуватись. До повної загибелі українців. Народом більше, народом менше! Політика...Політика страуса...
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13.11.2024 14:37 Відповісти
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13.11.2024 14:40 Відповісти
Яке до заднього місця адаптуваня? В січні вас вже не буде.Каби як прилітають так летять,старі пердуни.
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13.11.2024 14:41 Відповісти
нема у вас вже часу на адаптацію
і в нас немає часу на ваші адаптації
оно маск шмарклі не жує, усім рулить без адаптацій
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13.11.2024 14:43 Відповісти
Блінкен вже ледь не прямим текстом каже що розмір допомоги США залежить від поточної ситуації на фронті. "Ось будуть кацапи під Льововом - тоді дозволимо наносити удари по території росії, коли та територія уже буде на недосяжній відстані."
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13.11.2024 14:46 Відповісти
То вже ж казали, що кацапи літаки відвели, склади перевезли, нема толку дозволяти
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13.11.2024 15:09 Відповісти
Та тоді взагалі нічого не дадуть, скажуть - вже немає сенсу.
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13.11.2024 15:46 Відповісти
Блинкин : ВАМ НЕ СОРОМНО ? Дозвольте ХОЧАБ Британії віддати Україні необхідні ракети , гаранти хренові
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13.11.2024 14:53 Відповісти
Два місяці вам залишилось. Можете і не встигнути.
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13.11.2024 15:16 Відповісти
на то і розрахунок
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14.11.2024 01:54 Відповісти
ага. продовжуй! в тебе цілих два місяці залишилося
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13.11.2024 15:25 Відповісти
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13.11.2024 15:28 Відповісти
Гра пухнастой Европи ( думка Вікторія Амеліна)
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13.11.2024 15:32 Відповісти
а павук жовто-блакитний до чого?
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14.11.2024 01:56 Відповісти
Тут нема жовто блакитного павука
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14.11.2024 11:21 Відповісти
а що то на фоні павука жовто-блакитне і до чого воно? це типу ми- павук?
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14.11.2024 23:58 Відповісти
Це не павук , а кров , пане троль
А ЗМІЯ вас явно не засмучує . Причепилися України
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15.11.2024 08:19 Відповісти
Хто пам'ятає хронологію подій у не такої далекої історії теперішньої фази російсько-української війни, тому буде не важко погодитись з тим, що США незмінно допомагали Україні вистояти у самі важкі моменти.
Коли у травні 2022 року закінчувались ********** до гармат радянських взірців, американці нвдіслали свої батареї трьох сімок зі снарядами калібру 155 мм, а від початку червня того ж року почали поставку РСЗВ MARS, HIMARS, завдяки ударам з яких впродовж тижня були знищені самі найбільші склади *********** ворога на Східному і Південному напрямках.
Все це дозволило ЗСУ встояти під Ізюмом і Барвінковим і не дати прорватись рашистським військам на південний захід, глибоко охопивши своїми "клішами" угрупування українських військ на Донбасі й під Харковом. Яке тим самим не лише уникло оточення і розгрому, але вже на початку вересня 2022-го перейшло у контрнаступ, визволивши Харківську область і Лиман.
Й водночас, США зупиняли допомогу, коли намітився розгром рашистів в Херсонській і Запорізькій областях. Певне після ядерних погроз ***** і не без втручання Китаю.
Тому зараз потрібні не докори "кривенькій качечці" Байдену і його команді, що програла вибори, а наполеглива робота української дипломатії для максимального прискорення поставок озброєння і *********** для найближчих 4 - 6 місяців майбутньої кампанії 2025-го року російсько-української війни.
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13.11.2024 15:46 Відповісти
Так. А який з маркаровой дипломат?
ТА Й ЩЕ ПОЗОР З ЇЇ РЕСТОРАНОМ? Тобто барига на крові.
хто з американських дипломатів відкривав ресторани у Києві у період командировки ?
за це її одразу треба було зняти , але ермак- дурак плодит своїх стукачей у дипломатії
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14.11.2024 11:25 Відповісти
"Критерий нашей помощи Украине, начиная с февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, - это убедиться, что мы не даем им слишком много. Так, на полшишечки. А то путин нападет."

То, что он имел ввиду на самом деле, но зачем-то облек мысль в какой-то бессмысленный словесный понос.
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13.11.2024 17:38 Відповісти
 
 