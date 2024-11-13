Блінкен про зняття обмежень на удари по РФ: "Ми продовжуватимемо адаптуватися"
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати адаптуються до потреб України, зважаючи на зміну ситуації на полі бою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Критерій нашої допомоги Україні, починаючи з лютого 2022 року і до сьогодні, - це переконатися, що ми адаптуємося до потреб України в міру того, як змінюється поле бою, як змінюється те, що робить Росія, де фронт, як протікає війна, як протікає агресія. Я переконаний, що ми продовжуватимемо адаптуватися та коригувати (допомогу. - Ред.) за потреби", - зазначив він у відповідь на питання про можливість послаблення обмежень на удари далекобійною зброєю вглиб Росії.
За словами Блінкена, адміністрація Байдена налаштована на подальшу допомогу Україні.
"Президент налаштований на те, щоб ми виклали кожен долар у нашому розпорядженні, зокрема із 61-мільярдного пакету… І ми на шляху до цього. Тож ті вилучення, які ми можемо зробити з нашої військової техніки, - відбудуться, і таким чином рухатимуться вперед кошти. Це має гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати від нас те, що їй потрібно", - додав держсекретар США.
Блінкен також наголосив на важливості підтримки від союзників і партнерів.
"Переконаний, виходячи з розмов, які ведемо сьогодні й практично щодня, що ця підтримка триватиме, і не тільки це - очікую, що вона зростатиме", - підсумував він.
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Вже ж таке було.
Хто звісно всі знають і це можливо таємниця тільки для *********, ілона маска, фіцо, орбана тощо.
А ось завдяки кому русня вбиває українців?
При Трампу ці питання будуть не актуальними.
🤦
ТОБТО ДЕМОКРАТИ ПРОГРАЛИ Т К НЕ ХОТІЛИ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ . А якщо б українці гнали кацапів аж до мацкви , то за них американці голосували аж бегом
А
і в нас немає часу на ваші адаптації
оно маск шмарклі не жує, усім рулить без адаптацій
А ЗМІЯ вас явно не засмучує . Причепилися України
Коли у травні 2022 року закінчувались ********** до гармат радянських взірців, американці нвдіслали свої батареї трьох сімок зі снарядами калібру 155 мм, а від початку червня того ж року почали поставку РСЗВ MARS, HIMARS, завдяки ударам з яких впродовж тижня були знищені самі найбільші склади *********** ворога на Східному і Південному напрямках.
Все це дозволило ЗСУ встояти під Ізюмом і Барвінковим і не дати прорватись рашистським військам на південний захід, глибоко охопивши своїми "клішами" угрупування українських військ на Донбасі й під Харковом. Яке тим самим не лише уникло оточення і розгрому, але вже на початку вересня 2022-го перейшло у контрнаступ, визволивши Харківську область і Лиман.
Й водночас, США зупиняли допомогу, коли намітився розгром рашистів в Херсонській і Запорізькій областях. Певне після ядерних погроз ***** і не без втручання Китаю.
Тому зараз потрібні не докори "кривенькій качечці" Байдену і його команді, що програла вибори, а наполеглива робота української дипломатії для максимального прискорення поставок озброєння і *********** для найближчих 4 - 6 місяців майбутньої кампанії 2025-го року російсько-української війни.
ТА Й ЩЕ ПОЗОР З ЇЇ РЕСТОРАНОМ? Тобто барига на крові.
хто з американських дипломатів відкривав ресторани у Києві у період командировки ?
за це її одразу треба було зняти , але ермак- дурак плодит своїх стукачей у дипломатії
То, что он имел ввиду на самом деле, но зачем-то облек мысль в какой-то бессмысленный словесный понос.