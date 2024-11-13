Блинкен о снятии ограничений на удары по РФ: "Мы будем продолжать адаптироваться"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты адаптируются к потребностям Украины, учитывая изменение ситуации на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Критерий нашей помощи Украине, начиная с февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, - это убедиться, что мы адаптируемся к потребностям Украины по мере того, как меняется поле боя, как меняется то, что делает Россия, где фронт, как протекает война, как протекает агрессия. Я убежден, что мы будем продолжать адаптироваться и корректировать (помощь. - Ред.) при необходимости", - отметил он в ответ на вопрос о возможности ослабления ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России.

По словам Блинкена, администрация Байдена настроена на дальнейшую помощь Украине.

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"Президент настроен на то, чтобы мы выложили каждый доллар в нашем распоряжении, в частности из 61-миллиардного пакета... И мы на пути к этому. Поэтому те изъятия, которые мы можем сделать из нашей военной техники, - состоятся, и таким образом будут двигаться вперед средства. Это должно гарантировать, что Украина будет продолжать получать от нас то, что ей нужно", - добавил госсекретарь США.

Блинкен также отметил важность поддержки от союзников и партнеров.

"Убежден, исходя из разговоров, которые ведем сегодня и практически ежедневно, что эта поддержка будет продолжаться, и не только это - ожидаю, что она будет расти", - подытожил он.

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