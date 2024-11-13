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Новости Война
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Блинкен о снятии ограничений на удары по РФ: "Мы будем продолжать адаптироваться"

Блінкен про зняття обмежень на удари по РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты адаптируются к потребностям Украины, учитывая изменение ситуации на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Критерий нашей помощи Украине, начиная с февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, - это убедиться, что мы адаптируемся к потребностям Украины по мере того, как меняется поле боя, как меняется то, что делает Россия, где фронт, как протекает война, как протекает агрессия. Я убежден, что мы будем продолжать адаптироваться и корректировать (помощь. - Ред.) при необходимости", - отметил он в ответ на вопрос о возможности ослабления ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России.

По словам Блинкена, администрация Байдена настроена на дальнейшую помощь Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут наращивать поддержку Украины и укреплять НАТО, - Блинкен

"Президент настроен на то, чтобы мы выложили каждый доллар в нашем распоряжении, в частности из 61-миллиардного пакета... И мы на пути к этому. Поэтому те изъятия, которые мы можем сделать из нашей военной техники, - состоятся, и таким образом будут двигаться вперед средства. Это должно гарантировать, что Украина будет продолжать получать от нас то, что ей нужно", - добавил госсекретарь США.

Блинкен также отметил важность поддержки от союзников и партнеров.

"Убежден, исходя из разговоров, которые ведем сегодня и практически ежедневно, что эта поддержка будет продолжаться, и не только это - ожидаю, что она будет расти", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига проводит переговоры с Блинкеном в Брюсселе. ФОТО

Автор: 

США (26598) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+11
Так так, продовжуйте. Просрали вибори то продовжуйтесь адаптовиватись. Нехай щастить у адаптувані. Як адаптуєтєсь то сповістить. Оно, у нас, 73% з 24.02.2022 досі адаптуєтся но ні як не може адаптуватись до того шо на них та їх Вальоді кров сотен тисяч украхнців. Адаптори х...ви.
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13.11.2024 14:26
+8
могли б "адаптуватися" ще в 2023 р і війна б уже була закінчена без таких жертв серед українців
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13.11.2024 14:28
+6
Ой, та не поспішайте ви так, бо ще перегрієтесь.
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13.11.2024 14:24
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Ой, та не поспішайте ви так, бо ще перегрієтесь.
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13.11.2024 14:24 Ответить
"Ми продовжуватимемо адаптуватися".... З точкі зренія банальной ерудіції каждий індівідіум не может ігноріровать аспекти метафізічесскіх іллюзій....?!
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13.11.2024 14:27 Ответить
А ваша точка зору пройшла скрізь призьму пародоксальністі? І не забули врахувати атмосферний вплив на яйценосну курку яка колосится озимими насолоджуясь пахощами портянки старого Онуфрія після всходу сонця? Як шо ні то як ви можите вираховувати глибину матаморфози ілюзій?
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13.11.2024 14:33 Ответить
Пане, Вам більше не наливать. 😂
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13.11.2024 15:02 Ответить
Оце так. А як жеж тоді вираховувати глибину метаморфози ізюзіі?
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13.11.2024 15:35 Ответить
Це щось нове! Адаптація! Потім буде глибока адаптація,адаптація стільки,скільки потрібно і так далі!
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13.11.2024 14:26 Ответить
Потім, після адаптаціх, буде чергове перезавантаження.
Вже ж таке було.
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13.11.2024 14:28 Ответить
Так так, продовжуйте. Просрали вибори то продовжуйтесь адаптовиватись. Нехай щастить у адаптувані. Як адаптуєтєсь то сповістить. Оно, у нас, 73% з 24.02.2022 досі адаптуєтся но ні як не може адаптуватись до того шо на них та їх Вальоді кров сотен тисяч украхнців. Адаптори х...ви.
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13.11.2024 14:26 Ответить
А хто українців вбиває?
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13.11.2024 14:28 Ответить
Перед 24 лютого, зЄлєпукін зняв підрозділи з границі з бульбонамт бо головний бульбон попросив, за кілька днів до вторгнення казав американцям що ваша розвідка не баче того що наша, ми тут рядом, нам ліпше видно, українцям казав готуйтесь до травневих шашликів......... , і 24.02 загинуло багато цивільних бо довірились цьому чмошнику, чи щось не так????
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13.11.2024 14:48 Ответить
Запитання не вірно сформульоване і носить маніпулятивний характер.
Хто звісно всі знають і це можливо таємниця тільки для *********, ілона маска, фіцо, орбана тощо.
А ось завдяки кому русня вбиває українців?
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13.11.2024 14:38 Ответить
Завдяки усім тим, хто починаючи з 1991 року розкрадав економіку України та розброював її збройни сили. Прізвища шести українських президентів, усіх прем`єр-міністрів, міністрів оборони тощо відомі. Зараз як казав наш перший президент "маємо те що маємо"
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13.11.2024 15:20 Ответить
Ну, десь, приблизно.
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13.11.2024 15:36 Ответить
Власна дурість у вигляді кацапів і відсутсноті своєї зброї.
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13.11.2024 15:45 Ответить
"Ми продовжуватимемо адаптуватися" З точкі зренія банальной ерудіції каждий індівідіум не может ігноріровать аспекти метафізічесскіх іллюзій....?!
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13.11.2024 14:26 Ответить
Що ви там будете продовжувати, Блінкен? Ви вже кончені. Йдіть до бісової матері,сцикуни.
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13.11.2024 14:27 Ответить
Шо це за глюк?
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13.11.2024 14:54 Ответить
Та не кажіть. Була думка, що це вони просто до виборів не хочуть цього робити, щоб не давати приводу Трампу і його кампанії звинувачувати їх в тому, що вони хочуть 3 світової і т. д. Але вже тиждень як вибори пройшли, до вступу Трампа на посаду залишилось трохи більше 2 місяців, а вони ще продовжують, ****, адаптуватись. Просто немає слів...
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13.11.2024 15:53 Ответить
дадуть в останній день, щоб воно не встигло пройти і скажуть: ну ми ж дали....но не склалаося. Все через трампа
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14.11.2024 01:53 Ответить
могли б "адаптуватися" ще в 2023 р і війна б уже була закінчена без таких жертв серед українців
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13.11.2024 14:28 Ответить
все зрозуміло
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13.11.2024 14:28 Ответить
тільки недавно з'якились квадробери... а тепер ще й квадаптери...
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13.11.2024 14:32 Ответить
Користі від тих ударів нульової, але мабуть бояться ескалації.
При Трампу ці питання будуть не актуальними.
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13.11.2024 14:33 Ответить
Там слово адаптуватися треба замінити на обсиратися. І як раз буде вірно.
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13.11.2024 14:37 Ответить
Блд, блд, блд! Нікчеми, слимаки

🤦
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13.11.2024 14:37 Ответить
Американский народ це зрозумів і обрав Трампа
ТОБТО ДЕМОКРАТИ ПРОГРАЛИ Т К НЕ ХОТІЛИ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ . А якщо б українці гнали кацапів аж до мацкви , то за них американці голосували аж бегом
А
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13.11.2024 15:31 Ответить
Продовжуйте. Адаптуйтесь. А там Трамп буде продовжувати адаптуватись. До повної загибелі українців. Народом більше, народом менше! Політика...Політика страуса...
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13.11.2024 14:37 Ответить
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13.11.2024 14:40 Ответить
Яке до заднього місця адаптуваня? В січні вас вже не буде.Каби як прилітають так летять,старі пердуни.
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13.11.2024 14:41 Ответить
нема у вас вже часу на адаптацію
і в нас немає часу на ваші адаптації
оно маск шмарклі не жує, усім рулить без адаптацій
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13.11.2024 14:43 Ответить
Блінкен вже ледь не прямим текстом каже що розмір допомоги США залежить від поточної ситуації на фронті. "Ось будуть кацапи під Льововом - тоді дозволимо наносити удари по території росії, коли та територія уже буде на недосяжній відстані."
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13.11.2024 14:46 Ответить
То вже ж казали, що кацапи літаки відвели, склади перевезли, нема толку дозволяти
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13.11.2024 15:09 Ответить
Та тоді взагалі нічого не дадуть, скажуть - вже немає сенсу.
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13.11.2024 15:46 Ответить
Блинкин : ВАМ НЕ СОРОМНО ? Дозвольте ХОЧАБ Британії віддати Україні необхідні ракети , гаранти хренові
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13.11.2024 14:53 Ответить
Два місяці вам залишилось. Можете і не встигнути.
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13.11.2024 15:16 Ответить
на то і розрахунок
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14.11.2024 01:54 Ответить
ага. продовжуй! в тебе цілих два місяці залишилося
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13.11.2024 15:25 Ответить
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13.11.2024 15:28 Ответить
Гра пухнастой Европи ( думка Вікторія Амеліна)
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13.11.2024 15:32 Ответить
а павук жовто-блакитний до чого?
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14.11.2024 01:56 Ответить
Тут нема жовто блакитного павука
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14.11.2024 11:21 Ответить
а що то на фоні павука жовто-блакитне і до чого воно? це типу ми- павук?
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14.11.2024 23:58 Ответить
Це не павук , а кров , пане троль
А ЗМІЯ вас явно не засмучує . Причепилися України
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15.11.2024 08:19 Ответить
Хто пам'ятає хронологію подій у не такої далекої історії теперішньої фази російсько-української війни, тому буде не важко погодитись з тим, що США незмінно допомагали Україні вистояти у самі важкі моменти.
Коли у травні 2022 року закінчувались ********** до гармат радянських взірців, американці нвдіслали свої батареї трьох сімок зі снарядами калібру 155 мм, а від початку червня того ж року почали поставку РСЗВ MARS, HIMARS, завдяки ударам з яких впродовж тижня були знищені самі найбільші склади *********** ворога на Східному і Південному напрямках.
Все це дозволило ЗСУ встояти під Ізюмом і Барвінковим і не дати прорватись рашистським військам на південний захід, глибоко охопивши своїми "клішами" угрупування українських військ на Донбасі й під Харковом. Яке тим самим не лише уникло оточення і розгрому, але вже на початку вересня 2022-го перейшло у контрнаступ, визволивши Харківську область і Лиман.
Й водночас, США зупиняли допомогу, коли намітився розгром рашистів в Херсонській і Запорізькій областях. Певне після ядерних погроз ***** і не без втручання Китаю.
Тому зараз потрібні не докори "кривенькій качечці" Байдену і його команді, що програла вибори, а наполеглива робота української дипломатії для максимального прискорення поставок озброєння і *********** для найближчих 4 - 6 місяців майбутньої кампанії 2025-го року російсько-української війни.
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13.11.2024 15:46 Ответить
Так. А який з маркаровой дипломат?
ТА Й ЩЕ ПОЗОР З ЇЇ РЕСТОРАНОМ? Тобто барига на крові.
хто з американських дипломатів відкривав ресторани у Києві у період командировки ?
за це її одразу треба було зняти , але ермак- дурак плодит своїх стукачей у дипломатії
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14.11.2024 11:25 Ответить
"Критерий нашей помощи Украине, начиная с февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, - это убедиться, что мы не даем им слишком много. Так, на полшишечки. А то путин нападет."

То, что он имел ввиду на самом деле, но зачем-то облек мысль в какой-то бессмысленный словесный понос.
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13.11.2024 17:38 Ответить
 
 