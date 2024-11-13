Блинкен о снятии ограничений на удары по РФ: "Мы будем продолжать адаптироваться"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты адаптируются к потребностям Украины, учитывая изменение ситуации на поле боя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Критерий нашей помощи Украине, начиная с февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, - это убедиться, что мы адаптируемся к потребностям Украины по мере того, как меняется поле боя, как меняется то, что делает Россия, где фронт, как протекает война, как протекает агрессия. Я убежден, что мы будем продолжать адаптироваться и корректировать (помощь. - Ред.) при необходимости", - отметил он в ответ на вопрос о возможности ослабления ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России.
По словам Блинкена, администрация Байдена настроена на дальнейшую помощь Украине.
"Президент настроен на то, чтобы мы выложили каждый доллар в нашем распоряжении, в частности из 61-миллиардного пакета... И мы на пути к этому. Поэтому те изъятия, которые мы можем сделать из нашей военной техники, - состоятся, и таким образом будут двигаться вперед средства. Это должно гарантировать, что Украина будет продолжать получать от нас то, что ей нужно", - добавил госсекретарь США.
Блинкен также отметил важность поддержки от союзников и партнеров.
"Убежден, исходя из разговоров, которые ведем сегодня и практически ежедневно, что эта поддержка будет продолжаться, и не только это - ожидаю, что она будет расти", - подытожил он.
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Вже ж таке було.
Хто звісно всі знають і це можливо таємниця тільки для *********, ілона маска, фіцо, орбана тощо.
А ось завдяки кому русня вбиває українців?
При Трампу ці питання будуть не актуальними.
🤦
ТОБТО ДЕМОКРАТИ ПРОГРАЛИ Т К НЕ ХОТІЛИ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ . А якщо б українці гнали кацапів аж до мацкви , то за них американці голосували аж бегом
А
і в нас немає часу на ваші адаптації
оно маск шмарклі не жує, усім рулить без адаптацій
А ЗМІЯ вас явно не засмучує . Причепилися України
Коли у травні 2022 року закінчувались ********** до гармат радянських взірців, американці нвдіслали свої батареї трьох сімок зі снарядами калібру 155 мм, а від початку червня того ж року почали поставку РСЗВ MARS, HIMARS, завдяки ударам з яких впродовж тижня були знищені самі найбільші склади *********** ворога на Східному і Південному напрямках.
Все це дозволило ЗСУ встояти під Ізюмом і Барвінковим і не дати прорватись рашистським військам на південний захід, глибоко охопивши своїми "клішами" угрупування українських військ на Донбасі й під Харковом. Яке тим самим не лише уникло оточення і розгрому, але вже на початку вересня 2022-го перейшло у контрнаступ, визволивши Харківську область і Лиман.
Й водночас, США зупиняли допомогу, коли намітився розгром рашистів в Херсонській і Запорізькій областях. Певне після ядерних погроз ***** і не без втручання Китаю.
Тому зараз потрібні не докори "кривенькій качечці" Байдену і його команді, що програла вибори, а наполеглива робота української дипломатії для максимального прискорення поставок озброєння і *********** для найближчих 4 - 6 місяців майбутньої кампанії 2025-го року російсько-української війни.
ТА Й ЩЕ ПОЗОР З ЇЇ РЕСТОРАНОМ? Тобто барига на крові.
хто з американських дипломатів відкривав ресторани у Києві у період командировки ?
за це її одразу треба було зняти , але ермак- дурак плодит своїх стукачей у дипломатії
То, что он имел ввиду на самом деле, но зачем-то облек мысль в какой-то бессмысленный словесный понос.